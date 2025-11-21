雙部長會議！林佳龍合體龔明鑫拚「經濟日不落國」 聚焦海外科技園區等議題

​外交部長林佳龍在總統賴清德、行政院長卓榮泰支持下，除了在行政院成立經濟外交工作小組，也持續跨部會推動其「總合外交」理念，並於今（21）日與經濟部長龔明鑫召開雙部長會議。外交部說明，將攜手經濟部合作推動經濟外交，共同實踐總統賴清德「經濟日不落國」的政策願景；經濟部則轉述，雙方一致認為，台灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態。

外交部今日下午發布新聞稿指出，林佳龍與龔明鑫今日共同舉行雙部長會議，兩部將攜手合作推動經濟外交，期盼採「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬（體）兼施」、「內外循環」模式，透過高科技供應鏈強化全球布局、設立海外科技產業園區及建置海外單一服務窗口等方式，協助台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，共同實踐賴清德「經濟日不落國」的政策願景。

林佳龍透過臉書表示，他與龔明鑫相識多年、彼此十分熟悉，也在不同階段的公務歷程中多次合作，尤其在龔明鑫擔任行政院秘書長期間，兩人共同擔任「行政院經濟外交工作小組」執行秘書，攜手為實現總統賴清德「經濟日不落國」的國政願景共同打拚。

外交部、經濟部21日召開雙部長會議，外交部轉述會議討論熱烈。（外交部提供）

外交部轉述，林佳龍提到，為因應當前全球政經局勢變動，並實現經濟日不落國的政策願景，外交部積極推動榮邦計畫及八大旗艦項目，其中半導體供應鏈韌性、智慧園區海外示範計畫，及新能源與碳權合作相關計畫，都是外交部與經濟部合力推動的重點目標。

據轉述，林佳龍說，相關旗艦計畫不僅具外交戰略意義，能深化與夥伴國家雙邊合作，也能提升台灣的國際形象，鞏固友好關係，實現雙贏共榮。為落實產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的總體戰略，外交部將與經濟部攜手，共同協助我國產業符合國際市場需求，站穩全球關鍵地位。

龔明鑫：強化國內投資環境、協助業者掌握海外機會

經濟部則說明，今日會議就地緣政治風險與全球供應鏈重組深入討論。龔明鑫指出，全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區，我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部也將以立足台灣、布局全球、行銷全世界為核心策略，強化國內投資環境與技術研發能量，並協助業者掌握海外市場機會，推動產業園區發展。

經濟部說，雙方一致認為面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，台灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態。兩部將持續強化經貿與外交協同推動機制，整合政府、產業及駐外單位力量，推進海外科技園區及產業聚落布局，並協助業者在海外獲得更佳的投資條件與政策支持，以開放、務實態度，攜手推動台灣成為全球可信賴的經貿夥伴，為產業轉型升級與國家永續發展注入新動能。

外交部也說，未來兩部將攜手合作，積極深化與邦交國及世界民主夥伴的經貿連結，並打造「非紅供應鏈」，與友好國家共創經濟繁榮。外交部與經濟部將持續整合政府資源與民間力量，並將共同推動工作重點，也將依循行政院經濟外交工作小組機制，進行跨部會合作，推動台灣經濟外交新模式，共創數位、健康、綠色與韌性的全球產業鏈。

