雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看

生活中心／倪譽瑋報導

明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。

明晨起東北季風增強 持續2天後暫回暖

廣告 廣告

氣象署預報員賴欣國表示，明日清晨起東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，不排除局部較大雨勢；桃園以南則是多雲到晴。氣溫方面，北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，台北低溫約17、18度；中南部則要留意日夜溫差大，白天約高溫26、27度，夜間清晨低溫約15到18度。

這波東北季風的影響，預計持續到下週一（22日），當天迎風面雨區縮小，但各地低溫依舊。下週二（23日）東北季風減弱，環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；氣溫方面，各地低溫約15至19度，中南部可能升到28度。

下週三再迎更強冷空氣 北東濕冷、局部最凍約12度

氣象署指出，下週三東北季風再度增強，這波比21日的持續更久，強度更高，可能持續到下週六。下週三、週四（25日）兩天，水氣再增多，北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也出現了零星短暫雨。

此外，下週三、週四降溫幅度較大，台北低溫約剩下16度到17度、中南部低溫也會掉至16度到17度。值得注意的是，聖誕節（25日）中南部高溫也降了，可能來到23度。氣象署分析，這波東北季風最冷應在25日晚間到26日清晨，台灣各地低溫可能來到15度、馬祖約12度，但整體來說尚未達冷氣團等級。

估週五、週六水氣減少 天氣回穩早晚仍涼

不過好消息是，下週五、週六可迎來水氣減少，氣象署預計，僅桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；但低溫狀況仍在。

更多三立新聞網報導

購屋熱區曝！雙北「千萬元內」有機會 這3區有望買在捷運附近

台灣「被彈劾總統」只有一個！他與蔣介石不合 最終死在中國

一直發展不起來？這縣市居民評「假日常往外地跑」：讓人厭世

張文墜樓非輕生？高大成揭「關鍵在這」：可能是想逃跑

