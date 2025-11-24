雙重國籍代替選項 印尼准許前公民無限期居留

路透社今天(24日)報導，印尼移民部官員表示，印尼已開放申請准許前印尼公民無限期在國內生活與工作，以作為一種雙重國籍的替代選擇。

印尼法規並不承認成人的雙重國籍，任何持有2種護照的人在年滿18歲時必須選擇一種國籍。

移民部指出，這項稱為「印尼全球公民」(Global Citizenship of Indonesia,GCI)的新政策，是以「印度海外公民」(Overseas Citizenship of India,OCI)為範例。OCI准許擁有印度血統的外國人可以無限期在印度旅遊、工作與生活。

移民部的合法居住權負責官員普特蘭托(Is Edy Eko Putranto)22日表示，「印尼全球公民」透過對與印尼有強烈關連的外國人提供不受限的居留權，作為對雙重公民權的一種策略性解決之道。他並補充說，印尼僑民能協助國家發展。

普特蘭托說，先前的印尼公民、擁有印尼血統且血緣達到二等親的外國人、以及跨國婚姻的子女將有資格申請。

隨著印尼人前往海外尋求更好的機會，由於擔心人才外流，准許雙重國籍的呼聲與日俱增。

根據印尼移民總局(Directorate General of Immigration)的數據，從2019年到2022年有將近4千名印尼人成為新加坡公民。

印尼擁有2.8億人口，是全球人口第四大國。

普特蘭托表示，移民部透過讓僑民取得特殊權利、好讓印尼的人才能夠返國或是在遠方做出貢獻，把針對「人才流失」現象的實質回應措施，轉化為一種戰略性的契機。