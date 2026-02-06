雙重國籍爭議聲援李貞秀 國民黨：民進黨欺負「弱女子」

民眾黨中配立委李貞秀(右)本月3日宣誓就職。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者施曉光／台北報導〕民眾黨不分區立委李貞秀的雙重國籍問題持續延燒，針對行政院長卓榮泰表示，李貞秀的立委資格要依國藉認定，國民黨今晚發出新聞稿表達「不以為然」，強調這是卓揆與內政部長劉世芳為了凸顯民進黨是「台獨黨」，刻意製造討好台獨支持者的拙劣手法。

國民黨表示，民進黨柿子挑軟的吃，卓揆、劉世芳只敢動員綠媒、綠嘴、民代圍剿「弱女子」李貞秀，李貞秀嫁來台灣已經30多年，生了5個台灣之子，在立法院宣誓效忠中華民國，比起潛伏在民進黨政府內拿著中華民國俸祿卻向中共提供情報的抓耙仔對得起台灣多了，民進黨怎麼好意思厚顏指責李貞秀對台灣不忠？

國民黨強調，依法論法，兩岸事務由特別法「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範，特別法優於普通法「國籍法」，今天民進黨緊咬「國籍法」，只是想凸顯中國大陸是「外國」，民進黨沒膽，只敢用欺負李貞秀來討好支持台獨分子，如果「大陸」是民進黨所謂的「外國」，民進黨為何不廢除兩岸關係條例，廢棄陸委會及海基會，把大陸事務歸給外交部管轄，同時宣布台灣共和國成立？民進黨色厲內荏，對外軟弱，只敢關門打李貞秀洩憤，令人不齒。

