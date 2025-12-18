雙重夾擊 心血管死亡率飆升32%

歲末、尾牙聚餐再加上寒流夾擊，心血管死亡率飆升三十二%！面對年末聚餐與冬季低溫的雙重威脅，曾國翔醫師建議民眾可採取以下三大策略，聚餐時優先選擇清蒸、川燙、少油料理、維持保暖與提升循環、適當透過營養品補充輔助，有助於降低心血管負擔、管理血脂肪及膽固醇。

研究顯示，氣溫每降低1°C，心血管疾病的發生率便會上升約一‧二%，死亡風險更提升一‧六%，在寒流或連日低溫情況下，心血管疾病死亡率更可能高出三十二%，若日常中忽略血脂與血管保健，心血管疾病風險可能大幅增加。

曾國翔醫師指出，火鍋料及湯底、炸物、蛋糕、濃湯等年末聚餐常見料理，普遍含有大量飽和脂肪，頻繁攝取容易導致血脂與血液濃稠度升高，成為心血管負擔加劇的原因。民眾應提高警覺、重視日常血脂變化與心血管保護，避免節慶歡聚反造成高膽固醇的健康隱憂。

守護血脂三大策略：

控油、保暖、補營養素。一、飲食控油、控膽固醇：聚餐時優先選擇清蒸、川燙、少油料理；火鍋與烤肉搭配蔬菜、海鮮與豆製品，減少高脂內臟、油炸物與奶油甜點攝取。二、維持保暖與提升循環：外出穿著足夠保暖衣物，避免血管因低溫劇烈收縮。聚餐後可適度散步、伸展，可促進血液循環，減輕血管壓力。三、營養補充輔助管理：現代人作息忙碌、飲食不規律，又常有聚餐需求，適當透過營養品補充輔助血脂穩定，也可成為日常健康管理的一環，為維持血脂提供有效支持。