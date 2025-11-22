"雙金歌王"公園開唱! 沈文程:明年5月當第一個"高齡換照"
生活中心／綜合報導
雙金歌王沈文程日前部長陳世凱合體，宣導高齡駕駛換照政策明年5月即將上路，廣告播出後大受好評。週末沈文程來到象山公園快閃，透過金曲連發、以及輕鬆互動，讓長者們沉浸在歌聲中，輕鬆接收高齡換照新觀念。
週六一早，台北市象山公園怎麼能聽到這金曲！雙金歌王沈文程來了，作為交通部公路局高齡換照的代言人，周末好天氣，走進公園，以跨世代的音樂語言、輕鬆互動，宣導長者記得提早70來換照，才能在寶島自在趴趴走。資深藝人沈文程：「我真的到了人生70才開始，我自己也是從...，（高速公路）國1開始開，開到現在已經國10了，以前開車是能快盡量快，因為要趕場（工作），可是現在我是覺得說，不是開快啊是要能開更久，更安全最重要。」
雙金歌王沈文程走進象山公園快閃開場，宣導明年「高齡換照」（圖／民視新聞）
沈文程說，40多年的玩車、玩重機、開吉普車越野經驗，可以說是老司機了，周遭朋友不解怎麼還要換照？換照新制度，從75歲降到70歲，簡單講，就是去做個身體檢查，再多了解一下目前最新道路法條，就能再多開5年，不只沈文程明年5月1日，要衝第一換照，不少民眾其實也樂見其成。民眾：「這個換照，就安全來講，是絕對有必要，其實就是越嚴格越好，料敵從寬料己從嚴，對自己要求要嚴格，而且是牽涉到公共的安全。」
公路局快閃宣傳活動，民眾踴躍參加有獎徵答（圖／民視新聞）
公路局的快閃宣傳活動帶著沈文程一起，北中南東連唱6場，還有有獎徵答，讓民眾在金曲環繞下，輕鬆接收資訊，不怕年紀到了，就不能玩票大的，墨鏡戴上，一樣是飄撇黑狗兄。公路局長林福山：「屆滿70歲來換照，只要做體格檢查，監理機關會提供，免費的交通安全法規的新知識，還有危險感知（測驗），就可以輕鬆換照。」公路局希望每一位長者都能安全上路，就像沈文程的歌一樣，明年相揪，5月11日那下午，鬥陣來去換駕照。
