「雙金歌王」一早公園開唱！宣布明年5月新計劃：我要當第一個

記者柯美儀／台北報導

公路局「高齡換照」快閃活動一早在象山公園舉行，吸引眾多長輩到場參與。（圖／記者柯美儀攝影）

象山公園今（22）日一早超熱鬧！原來是71歲的「雙金歌王」沈文程驚喜現身高歌3曲，替公路局「高齡換照」快閃活動暖場，透過輕鬆互動與溫暖對話，讓更多民眾了解115年5月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念，他笑稱「人生70才開始」，更豪氣宣布明年5月1日要當「第一個去換照」的長者！

公路局長林福山說明，年滿70歲者完成體檢並上免費課程即可輕鬆換照。（圖／記者柯美儀攝影）

明年5月1日起，高齡駕照管理將採取新制度。公路局長林福山說明，自屆滿70歲換照者，只需完成體格檢查，主管機關將提供免費的交通安全法規新知與危險感知課程，即可輕鬆換照；年滿75歲者，除了體格檢查外，仍需進行現行危險認知檢測；若發生事故，駕駛者將接受1到2小時的駕駛訓練，可能由駕訓班協助，希望透過這些措施，讓長輩在開車或騎車時更安全。

廣告 廣告

雙金歌王沈文程高歌3曲，現場氣氛超嗨。（圖／記者柯美儀攝影）

此次的快閃活動選在象山公園，吸引眾多長輩到場參與，擔任交通部「高齡換照新制」代言人的沈文程現場高歌3曲炒熱氣氛，受訪時更透露，他將在明年5月1日率先換駕照，「我一定會是第一個去換照的，大家跟著我一起來！」以剛步入7字頭長者的身分分享心境。他笑說，「人生70才開始」，把現在視為人生的新階段，更希望把此次活動當作送給大家的禮物。

沈文程宣布明年5月1日要當第一個去換照的長者。（圖／記者柯美儀攝影）

沈文程表示，年紀漸長後，身體反應與體力確實會有所變化，因此政府推動的高齡駕駛專業檢測與關懷服務，他相當肯定，「我從高中開始開車到現在40多年，最重要的不是開快車，而是安全駕駛、同理心與好習慣。」

公路局表示，台灣已正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75歲以上長者則維持每3年換照周期，以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，讓每位長輩都能安心開車、開得更久也更安全。

公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。

更多三立新聞網報導

外國人超愛！台灣「1海鮮」進軍澳洲 20呎冷凍貨櫃出口

迎接史上最長寒假！「中國低價交流團」瞄準台生 教育部警示統戰陷阱

業界人才可任自然教師！2年內修8學分「資格門檻」曝 教育部修法今上路

全球首例！台灣學生「赴美留學免托福」 可申請4所名校

