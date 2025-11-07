「雙金歌王」沈文程人生70才開始 宣布明年幹大事

沈文程宣布明年再開兩場演唱會。（大大娛樂提供）

「雙金歌王」沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，兩人在台北士林監理站現場合體。沈文程率先演唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，宣告新制將於明年5月1日正式上路，歌曲貼合時事，也讓他成了最佳代言人。

部長忍不住稱讚：「你的聲音怎麼這麼好聽。」更誇他「外表溫文儒雅，講話卻風趣幽默」。原來陳部長的父親早年是知名電台播音員，主持功力堪稱專業等級，讓沈哥豎起大拇指說：「難怪虎父無犬子啊，口才嚇嚇叫。」還笑說：「聲音好聽到，記者會都變電台節目啦。」

沈文程表示，第一次被全台性的官方活動欽點，覺得「無限光榮」，更自比「模範生」，率先完成換照。他笑說，第一次看到自己的大型人形立牌遍布全台時，心裡只有一個字：「害羞」但仍不忘宣導：「70歲以上的同學們，看到我就要記得去換照。」他也透露自己將出席全台6場快閃活動，陪大家一起換照。

此外，沈文程也宣布，將於2026年5月9日在台北國際會議中心（TICC），以及5月16日在台中中興大學惠蓀堂舉辦「國際沈文程日—小琉球情歌演唱會」，邀請粉絲共度「星空下的海灘夜」。購票請洽《年代售票》官網。

