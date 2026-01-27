雙金質獎領航工程品質！ 創意廉政注入治理能量 雲林交工局擴大局務會議展現透明與專業

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】公共工程拚品質，行政治理拚清廉。雲林縣交通工務局今（27）日下午在縣府舉行115年度擴大局務會議，由局長汪令堯主持，會中表揚兩項公共工程榮獲公共工程金質獎佳作，並同步推動財產申報公開抽籤與創意廉政宣導，將工程專業、行政透明與人本關懷一次到位，展現雲林公共建設兼顧效率、品質與清廉的治理決心。

雲林縣交通工務局於縣府舉行115年度擴大局務會議。(記者廖承恩翻攝)

汪令堯局長指出，交工局今年在「2025年第25屆公共工程金質獎」中獲得雙項佳作肯定，成果得來不易。其中「雲92-1線（芒果大道）拓寬工程」榮獲土木工程類佳作，有效改善交通瓶頸並融入地方景觀特色；「虎尾高鐵運動園區（田徑場及暖身場）興建工程」則榮獲建築工程類佳作，打造符合國際規格的競賽場地，為114年全國運動會提供堅實後盾。

廣告 廣告

汪令堯特別感謝第一線承辦同仁，以及營造與監造團隊長時間的專業投入與嚴謹把關，強調工程品質不僅是得獎關鍵，更直接關係民眾安全與使用感受。他也勉勵全體同仁以金質獎標準自我要求，在追求進度與品質的同時，更要堅守法紀與廉政底線，讓每一項公共工程都經得起時間與檢驗。

為落實行政透明與廉能治理，會議中在全體同仁見證下，辦理114年度公職人員財產申報實質審核抽籤作業，透過公開、公正、隨機方式選出受查核對象，具體實踐陽光法案精神。政風室主任許書瑜表示，財產申報制度是防範風險、建立民眾信賴的重要機制，唯有程序公開透明，才能有效杜絕疑慮，確保行政運作走在清廉正道。

政風室主任許書瑜說，財產申報公開透明，是防風險、立信賴、促行政清廉的重要機制。(記者廖承恩翻攝)

除制度面把關外，交工局也在宣導方式上創新突破。政風室特別針對《公益揭弊者保護法》設計「四格漫畫」創意教材，將揭弊者保護、身分保密等艱澀法條，轉化為貼近日常的圖文情境，以輕鬆易懂的方式深化同仁理解。許書瑜強調，鼓勵勇於揭弊並非對立，而是為了守護公共利益，法律制度將成為最堅實的後盾。

汪令堯最後表示，此次擴大局務會議不僅是成果檢視，更是價值凝聚。未來交工局將持續結合高品質工程、透明行政與創新宣導，讓公共建設不只看得見成果，更讓民眾感受到安心與信賴，為雲林打造安全、便捷且永續發展的交通環境。