農曆春節及228連假 雙鐵加開超過900班次

農曆春節連假9天及228連假3天相近，交通部今年將兩個長假結合規畫整體疏運計畫，國道實施高乘載管制等措施；雙鐵加開975班次；國道客運開行6500到7000班等方式。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦（中）3日在記者會指出，農曆春節及228連假期間，雙鐵加開超過900班次；出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境。（中央社）





今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日止及自2月27日起至3月1日止，分別為9天與3天連假，由於兩個連假相鄰，交通部已請各疏運單位將兩個連假結合成一長連假，進行整體疏運規畫。



交通部公共運輸及監理司胡廸琦今天在記者會說明雙鐵及客運疏運指出，高鐵增開475班次，台鐵全線加開500班次；國道客運日均開行約6500至7000班等方式，目前台鐵及國道客運尚有餘裕；連假期間公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折、和平紀念日連假票價最高可達6折等措施。

胡廸琦指出，國道在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費日期為2月17日至22日及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人於離峰時段利用高速公路。



在省道部分，胡廸琦表示，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施，建議用路人在出發前可多加利用1968APP及幸福公路APP查詢路況資訊，提早避開道路壅塞情形。



為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，胡廸琦指出，國內空運提供4800架次、36.4萬座位，而本島離島8條海運航線則規劃開行1812航次、38.9萬座位，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班。



民眾出國及返國疏運安排，胡廸琦表示，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，在海運小三通4條航線航港局也規劃632航次，預計可疏運16.8萬人次。



另外，胡廸琦說，考量近期行動電源自燃議題，為維護安全，交通部已訂有「旅客搭乘公共運輸攜帶行動電源安全注意事項」，亦請各疏運單位加強服務人員訓練及進行宣導，提醒民眾相關注意事項。