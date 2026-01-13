雙鐵過年訂票時間一次看！台鐵9小時狂賣38萬張 未付款車位這天釋出

【緯來新聞網】2026年農曆春節倒數1個月，許多民眾想要返鄉或出遊，除了開車以外，會選擇搭乘台鐵或高鐵，好避開塞車的窘境。至於雙鐵何時開放訂票？詳細時間也曝光了。

農曆春節即將到來，台鐵和高鐵的訂票時間也曝光了。（圖／翻攝自台灣高鐵、國營臺灣鐵路股份有限公司臉書）

農曆春節連假自2月14日～2月22日，連休9天，大約剩1個月的時間，台鐵的售票時間自今（13日）0時起，開放預訂東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線和跨線列車）乘車票及2月10日西部幹線乘車票；明（14日）0時起，開放預訂西部幹線乘車票。



台鐵統計，截至今天上午9時止，9小時總計完成20萬6970筆、共37萬9537張訂票。逾期未取車票，將於1月15日上午9時重新釋出。據了解，台北往花蓮、台東方向車票，2月13日上午8時至2月14日下午6時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段也仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，2月21日上午11時至22日下午2時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段也有餘位。



南迴線車票預訂方面，高雄往台東方向，2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，2月21日至2月22日長途自強號各時段仍有餘位。



另外，2月13日、14日、21日及22日加開之實名制列車，將於1月15日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。



至於高鐵部分，目前尚未開放訂票，將於1月16日0時起售。

