雙門跑車遭盯上！ 通緝犯亂開農場停車場車門

女兒正在車內換衣服，卻遭一名陌生男子開車門，嚇得家長大叫報案。（圖／東森新聞）





去年一名家長到宜蘭一家農場體驗控窯，女兒正在車內換衣服，卻遭一名陌生男子開車門，嚇得她大叫報案，懷疑對方根本是要來偷東西，氣得提告強制罪。但檢方認為罪證不足，給予不起訴處分，讓當事民眾心灰意冷。

男子東張西望，在宜蘭員山的休閒農場停車場內四處徘徊，最後他鎖定一輛雙門跑車擅開車門。當時車上一位母親正在幫5歲女兒換衣服，車門突然被打開，嚇壞尖叫。

母親說：「本來（嫌犯）屁股背對我們的車門，後來他就轉身開門進來，我就大喊，我就罵他，我就從後座左右手，都兩隻手過去把門搶回來。」

雖然停車場內剛好有車主拍下嫌犯模樣，但這名母親表示，農場疑似常發生車禍，才沒有監視器。

休閒農場業者徐志雄：「其實這個停車場，我們算是開放的，我們也沒有門擋起來，什麼樣的人來不知道。」

農場實農體驗負責人張先生：「過去3年你可以去警察局申請報案紀錄，我們從來沒有發生過車禍，或者是刑事案件。」

農場無奈嫌犯與他們無關，但事後網友仍跑去刷滿一星負評。儘管後來因為嫌犯是竊盜通緝犯，警方火速抓到人，但最後檢方給予不起訴處分。

當事人：「因為那個歹徒沒有真正傷害我，也沒有真正地妨害我自由，我看到的時候是很傻眼。」

這名母親事後做了好幾天惡夢，決定不上訴。但全家開心到農場玩，結果被通緝犯隨意開車門，讓她餘悸猶存，也提醒民眾上車要注意鎖門。

