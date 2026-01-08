雙開年刊「登封」 熱巴刷新時尚紀錄

迪麗熱巴登上「時尚芭沙」雜誌封面。(取材自微博)

演員迪麗熱巴2026年開年以「雙開年刊封面」刷新娛樂圈時尚紀錄，成為首位同年包攬「時尚芭莎BAZAAR」、「紅秀GRAZIA」開年封面的90後女星。她身著高定服飾氣質出眾，令粉絲狂喊「時尚女王」。

頂級女刊向來是流行風向球，開年號更有定調全年熱度的重要性。迪麗熱巴連續三年（2024-2026）坐鎮登上女刊開年封面（2024「COSMO」、2025「ELLE」、2026「芭莎」+「紅秀」），創下90後藝人「開年三連冠」紀錄，也證明她在時尚圈的超高曝光與號召力。其中「紅秀」封面兼具三重身分——開年刊、創刊16周年紀念刊及雜志改版後首期封面。

「紅秀」封面以「新幕啟卷之時」為主題，通過幕布拉開的動態效果呈現迪麗熱巴從金色古典畫框破框而出的視覺沖擊。熱巴身著Dior 2026春夏高定系列，分別呈現出油畫神女的華貴、哥特冷豔的暗黑風及綠裙反差美學。美出新高度的熱巴被網友讚為「行走的羅浮宮展品」。

迪麗熱巴登上「時尚芭莎」開年刊封面，讓「時尚芭莎」電子刊預售半小時銷量突破35萬冊。熱巴也為觀眾送上了新年祝福：「希望大家2026年依然可以活在當下，熱愛自己，就如同玫瑰花般，可以熱烈地綻放，也可以有抵禦風雨的勇氣。希望大家馬到成功。」

迪麗熱巴近期的作品是與陳星旭合作的奇幻劇「梟起青壤」，由於播放量未達頂流劇標準，讓她被酸「人紅戲不紅」。談及表演這條路，她說自己仍在不斷探索，渴望去體驗更多樣的角色與人生，她說：「願我們都能一直熱愛自己選擇的路，對得起每一分努力」。

