雙雄搶四接／435億四接標案月底掀牌 皇昌、工信雙雄對決

台電協和電廠接收站（四接）435億元標案開標在即，引發皇昌與工信2大集團競標。（台電提供）

總金額逾435億元、牽動北台灣能源轉型與電網安全的第四座液化天然氣接收站（四接），在歷經環評爭議、設計多次變更、延宕近7年後，預定月底前決標。但決標前，戰火已全面引爆，戰線更是延伸成「工程、司法、政治」三合一的壓力鍋。

從三接浮報工程款的錄音檢舉、檢調介入調查，到關鍵檢舉人出境失聯，案情爭議出現翻轉，看不出浮報，反而中油替東丕開後門恐涉貪瀆浮上檯面，讓台電四接招標不再只是單純的工程競逐，而是司法攻防、政商實力與海事工程硬實力的全面對決。皇昌、工信兩大陣營正面交鋒，一方砸重金打造船隊、押注海上實戰，展現工程硬實力，另一方結盟重量級協力廠商，兩強對決，引發高度關注。

皇昌集團由董座江程金領軍，搶下中油三接後，對台電四接也勢在必得。（翻攝豐鑫皇昌集團官網）

工信工程總裁潘俊榮與宏華、東丕結盟，參與台電四接標案。

本刊調查，四接不只攸關能源轉型，更涉及龐大預算利益，去年12月19日投標截止，確定將由國內兩家重量級上市公司—皇昌營造與工信工程對決。知情人士透露，四接因為環評、環團抗議等諸多因素，歷經3次變更設計，至少延宕7年，「由於AI大廠用電需求及能源轉型，政府給台電的壓力愈來愈大，一月底前決標應該是底定了，剩下不到一個月時間，兩大業者角力的最後衝刺期。」

中油與台電天然氣接收站是國家重要能源設施，行政院長卓榮泰曾前往視察。（翻攝行政院官網）

本刊調查，四接招標究竟花落誰家，兩大廠家背景各有優勢，最後比的就是結盟的業者，看誰較能獲得評審青睞。由於是採評審制，工信及宏華等協力廠商船隊資源，預料都會成為評審檢視的項目。從三接到四接，戰線延伸成「工程、司法、政治」三合一的壓力鍋。檢調是否能釐清三接招標條文變更背後的決策鏈、錄音檢舉人的出境失聯是否有人指使？以及四接參與團隊的履約能力是否真能扛住海象與工期？將決定的不只是誰拿下435億元標案，更將左右社會對政府採購制度與能源工程推進的信任底線。

台電四接位於基隆協和電廠旁，標案金額435億餘元。（台電提供）

位於基隆的台電四接，為避免影響生態，採用沉箱生態工法興建。（台電提供）

