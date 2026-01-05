雙雄搶四接1／三接爭議錄音檔引爆司法戰 檢追深喉嚨出境人間蒸發

中油三接引發皇昌與工信、東丕陣營較勁，雙方在四接案中也全力爭取。（資料照片）

攸關北台灣能源轉型的第四座液化天然氣接收站（四接）去年底開資格標，這項計畫填海造地約14.5公頃，興建液化天然氣（LNG）儲槽、卸收碼頭的接收站，未來將配合基隆外木山協和電廠的4部燃油機組，換成2部低汙染的燃氣複循環發電，可望大幅改善北台灣的空汙，並強化北部電網穩定。

就在台電四接投標前，本刊接獲爆料，踢爆中油觀塘液化天然氣接收站（三接）疑似獲中油高層指示業者浮報工程款，檢調在密集約談後，案情爭議出現翻轉。知情人士透露，檢調屢次約談提供爆料音檔的三接弊案檢舉人，卻發現此人早已出境，多次約談不到，讓陰謀論四起。

基隆協和電廠將原本燃油機組改建為燃氣機組，將興建第4座天然氣接收站（四接）。（台電提供）

沒想到檢調廉深入追查不見浮報證據，反而查出中油疑似放水，讓資本額不足的東丕營造參與投標。一度被有心人士影射的皇昌，在危機中突圍，且讓皇昌承作的三接工程因此曝光度大增，外界才看到工程已提早完工，靠的全是工程的硬實力。

中油LNG船負責運送天然氣回國，經由接收站供發電等用途。（翻攝台灣中油官網）

四接工程競爭從司法攻防到政商實力對決。本刊調查，與錄音相關的檢舉人在提供資料後「緊急出境失聯」，使檢調無從傳喚，讓案情更顯詭譎。而皇昌則以告訴方式反擊，主張有人在四接評選前夕散布不實資訊，進而影響評選結果；另一方面，工信及宏華聯盟則採鴨子划水姿態，持續以厚實的政商人脈搶攻標案，讓這個台灣有史以來最大的液化天然氣填海工程預算大餅，成為兵家必爭之地。

