雙雄搶四接2／自組船隊三接打底搶四接 皇昌硬實力拚海事工程

皇昌集團由董座江程金領軍，搶下中油三接後，對台電四接也勢在必得。（翻攝豐鑫皇昌集團官網）

知情人士指出，皇昌為了競標中油三接及台電四接，把錢砸在船隊、功夫下在海上，在海事工程領域，船舶與重機不是加分項，而是門票，四接所在的基隆東北角海域，長年受強風、湧浪與複雜海流影響，施工窗口短、海象變化快，1年頂多只能做150天到160天，尤其冬天受東北季風影響，施作的天數短，工程取決於「誰能在有限氣候窗內，把關鍵工序做完」，也因此，皇昌大手筆買來42艘大型船舶，其中16艘大型平台船及五艘浮台船，除了在手的三接案，最重要的目標就是搶下四接。

工程界人士直言，海事工程最怕「船期被卡」與「設備被分流」。若承攬團隊沒有自有船隊，就得在市場上租船，遇上颱風季、離岸風電旺季或其他大型港灣工程同時開工，租金上漲是小事，船舶調度不到才是致命傷。對業主而言，工程延宕一天的成本，遠不只是承攬商的工期違約金，還包括整體能源布建時程被拖慢、地方政治與環評爭議被放大，壓力最後會回到政府身上。

皇昌集團除了營造能力還擁有自主船隊，可以獨立進行海事工程。（翻攝皇昌營造官網)

皇昌在拿下三接後，繼續聯手老字號的泛亞營造，砸下逾70億元建立團隊，並透過多年投資逐步形塑一套「從拖航、定位、拋石、落管、灌漿、測量到混凝土供應」的作業能力。原本不被看好能夠順利進行的三接，目前二期工程進度約77.25%，較預定進度提前17.18%，有機會提早3個月完工，這對皇昌而言，等於是對投資難度更高的四接，打了一劑強心針。

一位台電官員告訴本刊，由於核二廠除役、協和燃油機組陸續退場，涵蓋北北基、宜蘭在內的北東電網，將面臨高達470萬瓩的電力缺口，四接的興建，戰略上是為了確保內湖科學園區、南港軟體園區等經濟重鎮，甚至以後的AI大廠巨量用電，不會再因南部一座電塔倒塌而陷入黑暗。所謂「四接」，就是為了讓未來的燃氣機組「有氣可用」，工程最核心的關鍵，在於確保環團可以接受的情況下完成「填海造地」，也是未來評選時廠商應具備的最重要能力。

皇昌集團是老字號的營造業起家，承接國內重大工程。（翻攝豐鑫皇昌集團官網）

四接最終競標結局，不只是皇昌與工信聯盟的勝負，更像是台灣公共工程評選的一次大考，皇昌在業界已累積21件公共工程金質獎，工程實力可見一斑。當一方以海上實戰、船隊投資、得獎履歷堆疊出陣容，另一方以結盟與政治曝光包裹的「大整合」，評選機制究竟會把籌碼押在哪一種能力上？三接案偵辦若持續朝「資審門檻為何放寬、是否為特定廠商開後門」深挖，勢必讓四接案的每一步都更敏感。

