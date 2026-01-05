雙雄搶四接3／工信聯手宏華關鍵擁船機設備 還有一大隱形實力

工信工程總裁潘俊榮與宏華、東丕結盟，參與台電四接標案。工信工程總裁潘俊榮。

與皇昌同樣對台電四接勢在必得的工信工程，在即將完工的淡江大橋工程，也展現出強大的整合能力，隨著淡江大橋工程完成合龍儀式，工信也將目標轉向四接，並尋求與國內海事工程大廠宏華營造及東丕營造合作，還找來石川工程結盟，擔任協力廠商。知情人士表示，工信工程總裁潘俊榮過去曾角逐國民黨中常委，但在綠營執政時期，一樣和高層維持好關係。

工信在淡江大橋案確實展現出極強的政治與社會能見度，去年11月，前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌參觀淡江大橋，總統賴清德參與淡江大橋合龍儀式時，還扶著左腿無力的潘俊榮進會場。這些公開訊息都讓外界更容易把工信解讀成「與綠營互動密切、在重大工程上具政策連結」的企業。

本刊調查，台灣海事工程長期遭到幾家壟斷，大型公共工程幾乎都是由少數廠商輪流承攬，資深海事工程人士指出，主要原因是台灣海事工程沒有連續性，國內廠商不願投資數10億元購買關鍵海事工程設備，即便在海外招商，採用國際標後，國際大廠也不願意將技術導入台灣培養海事工程人員，只想跟政治關係雄厚的廠商聯合，導致海事工程技術遭少數業者壟斷。

宏華營造是國內知名的海事工程公司，擁有工作船隊。(翻攝宏華官網）

該人士說，早年台灣海事工程大都由榮民工程公司承攬，宏華營造董事長陳宗興為國民黨中常委，在榮工民營化後，海事部門的機具設備和資源均落入宏華營造手中，陳宗興弟弟陳宗邦，也是台中海事公會理事長，在民進黨執政後，已逐漸打通與綠營關係。

工信工程參與海事工程，近來因興建淡江大橋而聲名大噪。（翻攝工信工程官網）

陳宗邦為布局台中離岸風電，另成立台中海事工程商業同業公會，並如預期選上理事長，掌握海事工程的主導權，「宏華在綠營執政時期，角色退居第二線，成為工信的協力幫手，也形同在政商實力上，讓工信更有底氣。」

當國際的船機設備要進入台灣前，需先經過陳宗邦掌控的海事公會同意。除此之外，海事工程所需的關鍵輔助船舶，更被宏華營造與其子公司東方風能所持有，他人必須用遠高於國際行情價格向東方風能租用。

