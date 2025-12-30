「雙雙被封千年老妖精」曹西平昔為羅霈穎痛哭守靈 5年後竟以相同方式天堂見

資深藝人曹西平（左）驚傳猝逝，5年前才曾為好友羅霈穎（右）離世悲痛不已，兩人相隔5年接連離開，引發外界感嘆。（翻攝自臉書）

資深藝人曹西平昨（29日）突在家中猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。令人唏噓的是，他生前摯友、同樣以敢言著稱的羅霈穎，早在5年前便猝逝於住家。兩人接連以相似方式離世，過往曹西平痛失羅霈穎時的發言與畫面，如今再被翻出，讓不少網友感嘆世事無常。

羅霈穎猝逝回顧 2020年陳屍住家...死亡超過2天才被發現

曹西平生前曾深受好友羅霈穎離世所打擊。羅霈穎於2020年8月被友人發現陳屍於工作室兼住家，當時身上已出現屍斑，初步研判死亡超過2天。

廣告 廣告

當年曹西平得知噩耗後，多次在社群平台發聲，表達難以置信與不捨，並提到羅霈穎向來注重保養與健康，過去還曾笑說要「送大家走再離開」，卻未料突然離世，甚至一度無人察覺。

曹西平與羅霈穎的關係？

曹西平曾公開表示，羅霈穎是他踏入演藝圈後認識的第一位朋友，兩人同為演員訓練班出身，私下交情深厚。羅霈穎離世後，曹西平曾在清晨前往靈堂致意，情緒潰堤，並呼籲外界前來送別這位一生愛美、熱愛熱鬧的好友。

兩人因直率敢言的風格，被外界戲稱為綜藝圈的「千年老妖精」，曹西平當年也曾感嘆，羅霈穎曾自嘲會活到8、90歲，卻突然離開，令他難以承受。

「千年老妖精」相隔5年再傳噩耗

如今，相隔不到5年，曹西平也以同樣突然的方式離世，讓不少觀眾回顧他當年為羅霈穎流淚、守靈的畫面，直呼命運令人感慨。兩位在演藝圈以鮮明個性與直言不諱聞名的人物，接連離開，也再次引發外界對生命無常的討論。

曹西平猝逝如何被發現？

新北市消防局指出，昨日深夜接獲報案，曹西平的乾兒子Jeremy通報其在三重住家內失去生命跡象。救護人員到場時，曹西平已出現明顯屍斑與肢體僵硬，研判死亡多時，Jeremy最終只好忍痛放棄急救，後續交由相關單位處理。

更多鏡週刊報導

「涼糕哥」游聖綸也悲痛發聲！談與曹西平13年情誼 淚憶：謝謝您當年救我、雪中送炭

昔傳與曹西平不合多年！包偉銘聞噩耗連問「是真的嗎？」 親揭兩人互動內幕

曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光