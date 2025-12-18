「雙面人魔」攜手小女孩力抗神祕怪物 《邦尼殺死他》獲史匹柏加持入圍獨立精神獎

《邦尼殺死他》由蘇菲斯隆（左）與邁茲米克森（右）領銜主演。（采昌國際多媒體）

奇幻動作片《邦尼殺死他》（Dust Bunny）是打造人氣影集《雙面人魔》（Hannibal）的布萊恩富勒（Bryan Fuller）首部自編自導長片，故事概念獲名導史蒂芬史匹柏加持，創作源頭則與富勒童年時期的悲傷過往有關。

本片由《捍衛任務》（John Wick）製作團隊打造，結合暗黑童話、殺手電影與超現實奇幻元素，原本是富勒參與製作奇幻劇集《幻海奇談》所構思的劇本，可惜審核過程卡關，最終未被採用。不過在開發過程中，該劇執行製作史匹柏表示很喜歡這個故事，甚至提供寶貴建議。

富勒說明：「這個故事是跟史匹柏來回討論出來的，我們收到他的筆記與建議，要怎麼講一個讓孩子感到害怕又能獲得啟發的故事，並將這些元素傳遞給各年齡層的觀眾，他有非常具體的想法。」導演將這些意見內化之後，再把故事延伸得更具體、深入，構築一個具有獨特宇宙觀的奇幻動作片。

富勒從小熱愛《E.T.外星人》《七寶奇謀》《小精靈》等片，這些作品由史匹柏創辦的安培林公司製作，富勒深深著迷於片中兒童陷入危機或恐怖情境的故事。他說：「我熱愛安培林風格的電影，喜歡看小孩子陷入危險或恐怖情境。我的童年都瘋狂追看這些作品，是我成長時期的養份，有種入門級恐怖片的感覺，帶點暴力元素卻非常有趣。」此次他在片中融入80年代的「安培林風格」，藉此向這些童年名作致敬。

當提及本片創作源頭時，富勒也親揭一段悲傷童年過往，期望觀眾透過本片，像他一樣找到自我拯救的希望。他說：「我童年最害怕的是和我一起生活的人。我在有虐待傾向的父親身邊長大，所以如果有怪物把他吃掉，我會心滿意足。」

《邦尼殺死他》把小女孩與床下嗜人怪物的奇幻故事搬上大銀幕。（采昌國際多媒體）

富勒進一步分享：「虐待會讓人產生一種『感知錯亂』，懷疑他們為什麼那樣做？懷疑為什麼自己被這樣對待？我覺得很多人都必須面對這件事，但不一定有出口去處理。」他希望透過本片傳遞一個核心訊息：「即使世界上充滿可怕的事物，我們仍必須以輕鬆奇趣的方式面對與消化。」他也向觀眾喊話：「這個童話故事不僅鼓勵受過創傷的孩子，也與心中還住著受傷孩子的大人們對話，希望大家能從故事的小女孩看見自己，並從她的勇氣和困境找到拯救自己的方法與希望。」

劇情描述小女孩奧蘿拉（蘇菲斯隆飾演）深信家中地板下潛伏一隻吃掉她全家的神秘怪物，孤身一人的她決定向隔壁冷峻的鄰居（邁茲米克森飾演）求助，因為這位看似平凡的男人竟是一名職業殺手。奧蘿拉鼓起勇氣並設法籌到一筆錢雇用殺手對付怪物，殺手很快意識到這隻怪物可能並非出自女孩的幻想，而是潛伏在周圍、試圖追殺自己的刺客。

為了保護奧蘿拉，他不得不迎擊接二連三的致命襲擊，同時向神秘女子（雪歌妮薇佛飾演）探查真相。隨著危機逼近，兩人的命運緊密交織，奧蘿拉口中的怪物竟比任何人想像得更真實、更可怕。《邦尼殺死他》問鼎獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩項獎，於2026年1月16日在台上映。

