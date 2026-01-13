一雙鞋決定新年氣場！Nike小飛馬、On昂跑推限定配色，這雙Crocs穿上直接高人一等

（圖／品牌提供）

每到農曆新年，時尚圈不約而同的默契就是把祝福、象徵與好運通通塞進單品裡，而今年「馬年限定鞋」直接把話題值拉到滿格。從街頭潮流到專業跑鞋，品牌用設計告訴你：新年不只要穿新，還要穿得有態度、有速度、有氣場！

走春自帶氣場！Crocs 馬年厚底神鞋，大長腿直接上線

今年街頭最狂的馬年模式，非 Crocs 莫屬。CNY 系列直接把傳統年節元素丟進潮流濾鏡，推出兩雙「逆天比例」話題鞋款，宣告馬年好運要「厚」起來、讓你高人一等帥翻走春路。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





這次CNY 系列兩款話題新作簡直是比例救星：Bae Crimson Gallop 復古厚底洞洞鞋，以 6 公分厚底瞬間拉長比例，復古紋理讓整體層次更立體；而 Stacked Crimson Gallop 經典堆堆洞洞鞋則更狠，7 公分厚底存在感爆棚，加上可調節後跟帶，一鞋兩穿，走春拜年、朋友聚會自由切換。

復古厚底洞洞鞋克駱格／3680元（圖／品牌提供）





瑞士On昂跑馬年限定，把奔跑變得溫柔

瑞士 On 昂跑今年的馬年限定系列，選擇用更內斂的方式詮釋奔騰意象，精選標誌性鞋履進行馬年限定配色。以馬蹄聲的節奏為靈感，提出「New Year, Your Pace」的核心概念：新年不必急著衝刺，找到自己的步伐才是關鍵。

（圖／品牌提供）





Cloudsurfer Max 承襲瑞士On昂跑「Soft Wins」的溫和致勝精神，以極致緩震與順暢滾動感，傳遞「可快可慢、可暫停可出發」的從容哲學，是日常跑者最溫柔的陪伴。

Cloudsurfer Max 棕色／6,280元（圖／品牌提供）





而Cloudmonster Void 則為不甘平凡的靈魂而生，這款鞋以怪獸般的強大緩震回饋，支持你走出屬於自己的路線，不論選擇跟從或反抗，都能穩穩向前。

Cloudmonster Void 白棕色／5,780元（圖／品牌提供）





Nike馬年系列，脫韁而出

Nike從來不走保守路線， 2026馬年主題「脫韁」系列、直接以奔騰駿馬為靈感，鼓勵人們在新年勇敢跨出舒適圈。領銜登場的 Nike Pegasus 41，承載著自由馳騁的想像，將不受限制、追逐夢想的精神化為腳下動能。鞋墊上的「遊牧烏托邦」圖案與外底配色相互呼應，象徵奔向未知、打破常規，讓每一步都像是在為新局面助跑。

Nike Pegasus 41（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

林柏宏帥氣男孩風、背Jackie包太犯規！同框邵雨薇全身GG「LA 貴賓」氣場直接輾壓