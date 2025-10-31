雙颱估下周接力生成 氣象粉專曝對台影響

時序即將進入11月，不過台灣南邊的熱帶系統依然活躍，氣象粉專形容是「颱風季延長賽」，並表示下周起西北太平洋菲律賓至關島之間，預估會有2個颱風接力生成，目前路徑變數仍相當大，應持觀察；不過值得注意的是，秋季的熱帶系統路徑若穿越菲律賓，都要留意是否與東北季風產生共伴效應。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（30日）發文指出，下周起西北太平洋菲律賓到關島之間，熱帶系統將再度活躍，預估將會有2個颱風接續形成，是否影響到台灣，還言之過早。

粉專表示，目前路徑變數還很大，不過秋季只要熱帶系統穿越菲律賓，都要特別注意是否與東北季風產生共伴效應。

另一氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也表示，未來幾天要留意菲律賓東南方熱帶擾動發展的情況，雖然預報仍在變動，但大趨勢來看有機會在下周靠近菲律賓，逐漸經過菲律賓上空後，再往南海移動，未來有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能。

粉專說明，該系統直接威脅台灣的機會偏低，但進入南海後的變化以及外圍水氣是否可能往北擴展影響台灣，都值得觀察；如果移動的緯度持續偏低、離台灣較遠，或系統發展範圍不大，外圍水氣不一定會對台灣天氣有所影響，因此暫時只需要繼續觀察就好，不必太過擔心。

