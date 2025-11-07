雙颱共舞！海鷗減弱「鳳凰颱風直撲台灣」 專家揭最強風雨時間

目前海面上有2個颱風，分別為海鷗和鳳凰颱風，海鷗已過越南中部，強度減弱中；鳳凰颱風預計10日起逐漸接近台灣。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 目前海面上有2個颱風，分別為海鷗和鳳凰颱風，對此，氣象專家吳德榮指出，海鷗已過越南中部，強度減弱中；鳳凰颱風預計10日起逐漸接近台灣，11、12日各地需慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，13日白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

吳德榮指出，今晨海鷗已過越南中部，向西北西前進，水氣截斷、快速減弱中；根據歐洲預測，鳳凰的系集平均路經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。

不過因北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，不確定性擴大；至於美國預報顯示颱風減弱的幅度遠超過歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導引，甚至轉往西南遠離。

而最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峯，將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間、仍有「暴風及大量降雨」的威脅，不可小覷。

