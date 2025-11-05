雙颱共舞！準鳳凰颱風今日將形成 專家：潛在威脅不容小覷

今天西太平洋海面出現「雙颱共舞」景象。 圖：中央氣象署／提供

[Newtalk新聞] 中央氣象署最新預報資料顯示，中颱「海鷗」已進入南海，加上目前在關島附近的熱帶性低氣壓預計今(5)日就會增強為輕度颱風「鳳凰」，將使西太平洋海面出現「雙颱共舞」景象。氣象專家吳德榮提醒，由於目前鳳凰颱風模擬路徑都在台灣附近，對台灣的潛在威脅不容小覷，須持續留意天氣預報。

吳德榮指出，目前位於關島附近的熱帶性低氣壓將在今(5)日發展為輕颱鳳凰，而中颱海鷗目前已進入南海，往西北西方向移動，將在明(6)、後兩天挾帶暴風和致災性豪雨直撲越南。預計今天下午，就會出現「海鷗」和「鳳凰」颱風在西太平洋「雙颱共舞」景象，所幸兩颱距離遙遠，目前推測不會產生藤原效應，亦不會相互影響。

吳德榮提醒，根據最新歐洲和美國的模擬系統顯示，鳳凰颱風高機率在台灣附近北轉，對台威脅不容小覷。然而，準鳳凰颱風尚未成形，預報資料仍有不確定性，須持續關注鳳凰颱風可能的移動路徑。

此外，今日受東北季風影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，其他地區則為多雲時晴天氣；週四到週日台灣周圍水氣減少，僅北海岸和東半部地區偶有零星降雨；下週一起的天氣變化則與鳳凰颱風動帶密切相關，有待觀察。

