雙颱共舞！鳳凰颱風將直撲台灣？專家揭未來路徑

[Newtalk新聞] 目前海面上有兩個颱風，分別為中颱「海鷗」和輕颱「鳳凰」，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰目前朝西北西方向前進，預計10、11日以中颱之姿通過呂宋島，之後會大角度北轉，朝台灣接近，並在12、13日通過台灣上空，因此這幾天一定要做好防颱準備。





「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年第26號颱風鳳凰已在凌晨2點生成，根據日本氣象廳最新資料，颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島，預估在10、11日間通過呂宋島，在靠近呂宋島前，強度可能達到中度颱風上限。

廣告 廣告





而鳳凰11日間穿越菲律賓進入南海後，會大角度北轉，朝台灣接近。綜合數值模式資料，預計12日至13日之間穿越台灣上空，強度仍可達輕颱上限或中颱下限，實際強度就看颱風卡在菲律賓多久，因此該粉專也示警「這樣的走勢對台灣而言最不利，請大家這幾天要開始做防颱準備囉！」





另外，對於11月仍有颱風的問題，該粉專指出，西北太平洋的年平均颱風生成總數約為26.1個，11月的颱風平均生成個數為2.2個。雖然快立冬了，但現在才剛好摸到平均值而已。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「台灣智慧醫療學校」11月上線 衛福部推動跨域醫療人才養成

準鳳凰颱風「風場廣大且強度高」！氣象專家：預報資料尚未收斂