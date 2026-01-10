雙高工程師「拒吃西藥」信自然療法 腎功能暴跌剩8

腎臟科醫師林軒任近期在臉書粉專分享一起令人遺憾的案例，一名工程師因擔心西藥傷害腎臟而拒絕治療，轉而投入國外自然療法社團的懷抱，沒想到5年後腎絲球過濾率從原本的40暴跌至僅剩8。

一名工程師因擔心西藥傷害腎臟而拒絕治療，沒想到5年後腎絲球過濾率從原本的40暴跌至僅剩8。（示意圖／Pixabay）

林軒任表示，該名男性患者在5年前首次就診時，檢查結果顯示糖化血色素高達9.1%（正常值為小於5.7%），血壓長期維持在150 mmHg以上（正常值為小於120 mmHg），腎絲球過濾率為40。儘管當時已出現多項紅字警訊，但患者堅決認為醫師開立的降血糖藥與高血壓藥物都是化學毒素，長期服用會讓腎臟壞得更快，因此拒絕接受西醫治療。

為了避開西藥，該名男子花費大筆積蓄參加國外療程，期望透過原型食物和昂貴的營養補充品來保住殘留的腎功能。林軒任指出，當患者出現浮腫或體力不支等症狀時，社團導師總是告訴他這是身體自然的排毒反應，會逐漸好轉，讓他深信不疑地持續這套療法。

該名男子花費大筆積蓄參加國外療程，期望透過原型食物和昂貴的營養補充品來保住殘留的腎功能。（圖／pxhere）

然而，男子近期再度踏入診間時，臉色蠟黃、面容疲憊，不僅喘個不停，雙腳還腫如大芋頭。檢查報告顯示，腎絲球過濾率只剩8，診間內的空氣瞬間凝固，讓患者滿是懊悔。

林軒任進一步說明，腎臟本來就會因為年紀增長而衰退，若糖尿病與高血壓沒有控制好，功能減退速度如同跳水等級。該名男子的腎臟本來就因為沒有好好控制血糖和血壓而功能低下，又不服藥來改善，還吃了成分複雜的營養素加重負擔，導致病情每下愈況。

林軒任強調，雖然患者現在的指數已逼近透析邊緣，但只要現在開始接受正確的治療與飲食指導，還是能爭取延緩進入洗腎的時間。

