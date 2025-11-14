雙鴻明年營運拼50％成長 水冷比重將逾55％

雙鴻今日舉辦法說會。圖為董事長林育申。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻(3324)董事長林育申今日指出，因輝達(NVIDIA)、CSP(雲端服務供應商)的水冷散熱需求持續提升，雙鴻明年營運將有50%成長，水冷營收比重將逾55%，伺服器營收比重則將達72%，也將帶動毛利率提升。

研調機構集邦(TrendForce)預估，明年起水冷伺服器出貨佔比將快速提升、正式邁入主流時代。林育申今也指出，明年輝達、超微(AMD)、ASIC晶片都會趨向成熟，帶動水冷散熱市場發展；因輝達VR系列伺服器的散熱架構變更，水冷板增加、產值更高，讓雙鴻未來2至3年有很大成長。

廣告 廣告

目前雙鴻在伺服器水冷散熱的產品佈局全面，林育申指出，含水冷板(Cold Plate)、分歧管(Manifold)、In-Row CDU(列間冷卻分配單元)等產品明年都將出貨，其中以水冷板佔比最大宗，In-Row CDU則估會出貨2000至3000櫃、因單價高，也將成營運帶動力。

輝達下一世代散熱解方有望採用微流蓋道(Microchannel Lid)，不過市場傳說，因此方案製程難度高、客戶卻會壓價，形成供應鏈廠商的壓力。而林育申指出，目前雙鴻已掌握此技術，持續配合客戶步調打樣、驗證，看此商機有望在2027年下半年啟動。

針對產能佈局，林育申則說，未來2至3年每年仍將維持20至25萬資本支出，除泰國廠二期外，也正在評估三期啟動時間點，目前水冷板、分歧管等都已經在泰國有產能，未來將評估增設泰國的高階水冷板、機櫃、CDU產能。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美股收盤》道瓊暴跌近800點！台積電ADR下殺近3％

台以搶黃仁勳！以色列手腳超快 以折扣價批准8.9公頃土地給輝達

退休後更累！72歲月領4萬仍打工4天維生 殘酷真相曝光

新壽對細節還有意見！李四川：最晚下週完成T17、T18解約

