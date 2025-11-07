雙11、黑五必收！2025必備7款經典車用香氛/擴香推薦！有品味車主最愛這幾款，去除車內異味還能提振精神 | 揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

現代人待在車上的時間越來越長，不論是通勤、接送家人或週末出遊，車內空間就像是第二個生活場域。想讓車內空氣清新又療癒就從一款好用的「車用擴香」開始！不僅能改善車內氣味，還能透過香氛轉換心情、緩解壓力，讓駕駛與乘客都享有更舒適的移動時光，趁著年度大檔的雙11及黑五優惠，各大平台推出的超級折扣，這篇「揪愛Mei」就要來推薦經典又不會難以負擔的車用擴香，快把握雙11及黑五入手吧！

（圖片來源：Pinkoi）

車用香氛怎麼選？4大挑選指南

① 根據香味喜好與使用情境

花香調： 溫柔清新，適合日常或想營造舒緩氛圍（像是玫瑰、鈴蘭）

果香、柑橘調： 提神醒腦，適合早晨通勤或長途開車（像是檸檬、葡萄柚）

木質調： 沉穩內斂，適合成熟大人味或男性車主（像是雪松、檀香）

草本、薄荷調：清新涼感，適合悶熱天氣或防暈車

② 根據香氛形式選擇

香氛夾／吊卡： 方便夾在冷氣出風口或掛後照鏡，持香時間約1～2個月。

擴香瓶／液態精油： 濃度較高、香味持久，但需注意放置位置避免傾倒。

電動擴香器（USB插電式）： 可自由控制濃度和啟動時間，推薦給科技控。

固態芳香膏／香氛石：較自然、擴香速度緩慢但持久，適合低調使用者。

③ 看車內空間大小

小車： 適合淡香型或精油滴式擴香，避免太濃讓人頭暈。

大車或七人座 SUV： 可選擇擴香力強、範圍大的款式。

④ 留意香氛是否天然無毒

優先選擇天然精油或標明無毒成分的產品，尤其有載小孩或寵物的話更要注意。

避免過度人工香精，避免引起過敏或刺激鼻腔。

使用車用擴香的好處：

改善空氣氣味： 去除車內異味，像是煙味、寵物味、潮濕霉味。

創造舒適氛圍： 開車時放鬆心情，減緩通勤壓力。

展現個人品味： 香味與外型都是你風格的一部分。

提升乘客體驗：讓家人朋友一上車就有好印象。

2025車用擴香推薦👍：MAD et LEN Pot Pourri Cristaux 香薰 NT.6,003

MAD et LEN 的 Pot Pourri Cristaux 香薰系列，以其獨特的天然水晶與手工鐵盒設計，成為香氛愛好者的夢幻逸品。也適合用作車用擴香，天然水晶能持續釋放香氣，適合長時間使用，為車內帶來獨特的香氛體驗，建議將香薰放置於車內穩定且通風良好的位置，如置物盒或杯架，由於鐵盒材質，應避免長時間曝曬於高溫下，以維持香氣品質。

（圖片來源：FARFETCH）

雙11必收❤️MAD et LEN Pot Pourri Cristaux 香薰👉點此購買 FARFETCH雙11盛典❤️🔥新品75折，手刀補貨去🛒

2025車用擴香推薦👍：Culti Milano Tessuto 汽車擴香器 NT5,058

Culti Milano是義式香氛美學代表並且以「空間氣味的設計師」為名，將香氛視為生活風格的一環，Tessuto 是品牌最經典且最受歡迎的香氣之一，也是多數人認識 Culti 的入門款。這款香氛呈現的是乾淨純白的棉織品香氣，給人一種剛洗完衣物、陽光曬過的舒適感，清新而不甜膩，男女皆宜，且不容易造成嗅覺疲勞，特別適合長時間開車或希望車內空氣清新的車主。

（圖片來源：FARFETCH）

雙11必收❤️Culti Milano Tessuto 汽車擴香器👉點此購買 FARFETCH雙11盛典❤️🔥新品75折，手刀補貨去🛒

2025車用擴香推薦👍：Jo Malone London車用擴香蕊心 - 青檸羅勒葉與柑橘 NT.1,600、車用擴香盒 NT.2,400

充滿辛香的羅勒及芬芳的百里香，能為青檸香氣帶來出乎意料的轉折，宛如吹拂著加勒比海微風。 經典又時尚。以不同香氣邂逅紛繁季節與別樣心情，盡享不間斷的英倫生活，以摯愛香薰綴點專屬車室空間，沁脾香氣伴你每一次出行。

（圖片來源：Jo Malone London）

雙11必收❤️Jo Malone London車用擴香蕊心👉點此購買

（圖片來源：Jo Malone London）

雙11必收❤️Jo Malone London車用擴香盒 👉點此購買 官網限定！消費滿千送9ml小香❤️🔥看更多Jo Malone London

2025車用擴香推薦👍：Friluftsliv No. 19 車用擴香石+純淨精油組 NT.1,290（ NT$ 1,760）

輕巧極簡的設計風格，點上喜歡的香氛精油，將車用香氛夾安置在汽車出風口處，在開車時就能輕鬆享受自然芳香生活。此產品讓車內空間充滿芬芳，告別悶熱車味。隨著不同旅途替換上不同香氛精油，可以增添車上時光的樂趣和品質！

（圖片來源：Pinkoi）

雙11必收❤️ 優惠73折！車用擴香石+ 純淨精油組👉點此購買 Pinkoi 雙11優惠🔥日韓設計免關稅免運+限時 88 折👉點此看更多

2025車用擴香推薦👍：NEOM 療癒香氛機MINI NT2,346( NT2,760 )

專為小型場域設計，短短幾分鐘內讓植物精油的天然氣息完美擴散於空氣當中，溫柔包覆每一個紓心時刻。NEOM療癒香氛機MINI搭載3段式擴香強度設計，依照使用情境選擇加強或是間歇模式，在幾分鐘內快速讓小空間盈滿喜愛的香氣，體驗真實純淨的療癒幸福感。NEOM療癒香氛機MINI作為車內擴香使用時，請避免搭配舒眠類型精油，建議使用予人清新提振感受的精油。

（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

雙11必收❤️優惠85折！NEOM 療癒香氛機MINI👉點此購買 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥即可享65％折扣，手刀補貨去🛒

2025車用擴香推薦👍：英國L'Original頂級牛皮車用香氛機禮盒-柔光棕 NT.4,980

兼具質感與功能性的車用擴香器，以「頂級香氛藝術」為靈感結合頂級皮具概念，集百年工藝、香氣藝術與設計藏品設計藏品為一體，打造隨處可攜的香氣奢侈品。每個禮盒接內含三款天然植物香片，柔光灰棕色摩登優雅送人自用都很適合。

（圖片來源：pinkoi）

雙11必收❤️頂級牛皮車用香氛機禮盒👉點此購買 Pinkoi 雙11優惠🔥日韓設計免關稅免運+限時 88 折👉點此看更多

2025車用擴香推薦👍：英國L'Original下午茶系列 居家/車用香氛包-海鹽焦糖拿鐵 NT.790

英倫質感牛津壓紋布是香氛質與美的極致追求，與Tom Ford、Jo Malone相同英國皇家御用調香師作品，還經過IFRA國際香氛安全最高認證，孕婦與孩童皆可安心使用。搭配絲帶可懸掛於後照鏡上，搭配磁吸支架放置出風口處，獨特的海鹽焦糖拿鐵口味就像漫步於英倫街道，宛如咖啡館飄出咖啡豆結合香濃焦糖奶油的誘人香氣。

（圖片來源：pinkoi）

雙11必收❤️L'Original下午茶系列 車用香氛包👉點此購買Pinkoi 雙11優惠🔥日韓設計免關稅免運+限時 88 折👉點此看更多