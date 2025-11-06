雙11、黑5入手折扣超殺！2025秋冬粉底天花板TOP7出列：ROSÉ愛用粉底超甜價、IU同款奶油肌就靠這瓶|揪愛Mei推好物
氣溫一降，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋…秋冬的粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！在雙11前先別亂加購物車，交給超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與季節痛點，就能選出屬於自己的秋冬粉底SOULMATE～
📝「揪愛Mei」整理秋冬底妝攻略懶人包！膚質 × 痛點 × 選粉底重點
肌膚類型
秋冬底妝痛點
粉底選擇重點
推薦亮點
乾性肌
乾到卡粉、
高保濕＋滋潤成分
選擇保濕精華質地、乳霜粉底或水凝粉底，讓底妝自帶柔焦奶油肌
混合肌
T字出油、
平衡保濕＋微霧妝效＋控油持妝力
用「水潤霧光」質地，不易脫妝也不怕乾巴巴
油性肌
底妝不持久、
控油＋高貼合力
選控油粉底液、粉狀或半霧光粉底，維持乾淨底妝整天不掉線
熟齡肌
紋路明顯、
輕盈保濕＋提亮修飾＋抗老成分
乳霜狀或光澤型粉底讓肌膚顯年輕，避免霧乾質地卡紋
🔥雙11、黑5入手不踩雷 🛒2025秋冬粉底天花板TOP7🔥
📌2025秋冬粉底TOP1：Bobbi Brown冬蟲夏草精華氣墊粉餅SPF40/PA++++
NT$2,800 👉雙11必買，馬上入手
這顆氣墊界天花板、底妝界貴婦養膚神器的Bobbi Brown 冬蟲夏草精華氣墊粉餅，讓「揪愛Mei」一用跌入坑不誇張～獨家冬蟲夏草精華配方，上妝同時幫肌膚保濕、修護、穩膚，就像邊化妝邊保養，特別適合乾肌、混乾肌，妝感自然又有光澤，就是那種「天生皮膚好」的水潤感。重點是它的持妝力也不輸霧面粉底，補妝時也不會越補越厚！
📝挑選TIPS：選比膚色淺半號的色號最安全，太深會顯暗沉。這次雙11期間11/5-11/11官網限定優惠活動，加購明星商品，任選2件享75折)。
雙11必買❤️🔥冬夏草精華氣墊粉餅，立馬下單🛒 Bobbi Brown雙11優惠❤️🔥指定明星商品任2件享75折，趕緊囤貨去🛒
📌2025秋冬粉底TOP2：倩碧 神奇精華粉底液SPF20/PA+++
NT$2,100 👉雙11必買，馬上入手
美容編輯一致大推的倩碧 神奇精華粉底液，是業界首創的保養型粉底液，一次擁有妝感、修護、亮膚，一瓶抵三瓶！「揪愛Mei」最愛它質地輕盈不厚重，打造絲緞柔霧光澤妝感，自帶高級濾鏡效果，內含三效修護精華與極微分子玻尿酸，持續補水、提亮膚色、淡化斑點，連上妝都像在做保養。重點是它還防水防汗、不致粉刺、低敏配方，油肌、混合肌都能安心駕馭，妝效從早到晚都穩如女神。
📝挑選TIPS：倩碧粉底色偏自然，可選擇比膚色淺半號的色號，妝感更乾淨透亮。這次官網雙11購物節優惠，指定組合可享65折、全場9折～
雙11必買❤️🔥神奇精華粉底液，限量短效品搶購中 ⚡ 倩碧雙11購物節❤️🔥指定組合享65折， 額外再享9折優惠，手刀下單🛒
📌2025秋冬粉底TOP3：雅詩蘭黛Double Wear 粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++
NT$2,400 👉雙11必買，馬上入手
提到粉底界長青傳奇，「揪愛Mei」必須說這瓶雅詩蘭黛Double Wear絕對穩坐王位，女神IU都愛用的「底妝神器」，沒有就輸了！厲害之處在於”完美膚控持妝科技”，細緻的超微柔焦粉體能服貼肌膚、隱形毛孔、柔焦瑕疵，妝感透氣又不厚重。升級控油配方讓底妝全天不崩、不卡紋，還添加高效濕潤因子，幫肌膚保濕，遮瑕力、持久度、妝感兼具，用過都成鐵粉無法變心～
📝挑選TIPS：建議可以準備一深一淺的粉底色號方便混搭，隨時調整最自然妝感。這次網路獨家、全站享8折優惠，單筆消費滿NT$6,000，即可獲贈價值 NT$2,738 網路獨家禮品套裝。
雙11必買❤️🔥IU同款粉餅，立馬下單🛒 雅詩蘭黛雙11狂歡❤️🔥全站8折優惠 ，趕緊補貨去🛒
📌2025秋冬粉底TOP4：Kevyn Aucoin Beauty The Etherealist Skin Illuminating 粉底液# Deep EF 12
特價約NT$801 👉雙11必買，馬上入手
想要肌膚自帶柔光濾鏡的妝感？「揪愛Mei」私心推這瓶Kevyn Aucoin粉底液，質地輕盈如絲，擦上瞬間就能打造出半緞光妝效，就像天生擁有好膚質般～內含荷荷巴油與蜂蜜精華，在乾冷秋冬能穩定補水、柔潤肌膚，不會出現卡粉、浮粉災難，更棒的是它不含麩質、不悶肌、不厚重，敏感肌也能安心用。加上限時特價4.3折、只要百元價收，CP值高到讓人直接囤兩瓶都沒問題！
📝挑選TIPS：可選與膚色相近的色號，若想打造提亮效果，可選比膚色淺半階。加上超值價格建議直接備兩色，深淺混搭能修容＋提亮兩用。原價要1850元、現在只要4.3折，通通買起來～
雙11必買❤️🔥Kevyn Aucoin粉底液，立馬下單🛒 SSENSE換季優惠🔥設計師品牌3折起👉點此看更多
📌2025秋冬粉底TOP5：JUNGSAEMMOOL鄭瑄茉 Essential Skin Nuder氣墊（+補充裝）
OY會員價NT$848 👉雙11必買，馬上入手
韓國彩妝師鄭瑄茉自創品牌JUNGSAEMMOOL，這顆氣墊更是韓妞化妝包裡的人氣常駐～省錢高手「揪愛Mei」大推絕對要趁11月OY會員週入手，現在會員價只要NT$848、現省4百多必須大囤貨，而且全場75折＋最高再享7折券，根本超大心！主打宛若天生的光感裸妝，能瞬間提亮膚色，讓肌膚透出自然水光。質地超服貼，不厚、不悶、不浮粉，就像是幫肌膚開了柔光濾鏡，近看也零瑕疵，連毛孔都被溫柔柔焦。
📝挑選TIPS：韓系底妝相對偏白，建議比平時選色深半階，才能維持自然不假面的效果。11月OY會員週、氣墊＋補充裝不到千元收，還有全場75折+額外最高7折限定優惠劵，手刀衝買！
雙11必買❤️🔥韓妞最愛氣墊粉餅，立馬下單🛒 OY會員週限定❤️🔥全站商品75折優惠 ，趕緊補貨去🛒
📌2025秋冬粉底TOP6：蘭蔻 零粉感超持久粉底液
特價NT$1,230 👉雙11必買，馬上入手
秋冬底妝最怕厚重、卡粉、脫妝？那一定要試試這瓶蘭蔻零粉感粉底液，真正「神級霧光」代表！資深底妝控「揪愛Mei」自己也愛用，連乾肌、敏感肌、痘肌都能安心駕馭，搭配黑五享75折、現省410元，不買就虧大了。持妝長達24小時，打造出清爽不厚重的自然霧面妝感，內含81%護膚精華成分：玻尿酸補水、辣木油滋養、維他命E抗氧化，讓肌膚邊上妝邊修護。SPF35防曬係數更是秋冬白天外出的加分神器。
📝挑選TIPS：建議依膚色（偏黃選BO、偏粉選PO）挑選，若想提亮氣色，可選淺半階色號。黑五享25%折扣、現省410元，一年一次的神價不收太對不起自己！
雙11必收❤️🔥蘭蔻粉底液75折優惠，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥即可享65％折扣，手刀補貨去🛒
📌2025秋冬粉底TOP7：YSL All Hours Glow粉底液
特價NT$1,344 👉雙11必買，馬上入手
今年秋冬最火的YSL All Hours Glow 粉底液當然要有，不只ROSÉ愛用，一抹上就是”天生好命肌”，「揪愛Mei」分享趁黑五八折優惠直接下單，一瓶現省3百多超划算！結合保養級成分與高級妝效，保濕、提亮、修護一瓶搞定，質地像精華液般輕盈，一抹化開即融膚，光澤透亮卻不油亮、遮瑕力剛剛好，能自然柔焦毛孔與膚色不均。全天維持清新透亮，就算加班、約會、拍照都穩穩發光！
📝挑選TIPS：YSL底妝偏亮，可選比膚色深半階的色號更自然，想要韓系水光感，選偏粉調色號。這次黑色星期五優惠最甜、這罐新品也能八折入手超划算。
雙11必收❤️🔥ROSÉ同款粉底液8折優惠，立馬購🛒LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥即可享65％折扣，手刀補貨去🛒
