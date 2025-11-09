雙11上班族必收清單！護眼、護腰、按摩放鬆一次升級工作舒適力！
上班族必備好物 趁雙11一次買起來
10月進入年末忙季，久坐、用眼過度、肩頸痠痛成了上班族的日常。趁著 Yahoo購物中心雙11正檔期間 11/7-11/12，快把工作與生活的舒適裝備一次補齊！
活動期間最高回饋40%，單日滿3500送11%，購衷心會員滿5000再送200OPENPOINT，超划算入手機會就在現在。從護脊椅、護眼燈到葉黃素與舒眠保健，讓你工作更有效率、生活更輕鬆！
1.【神膚奇肌】美體矯姿護脊靠背椅 (加大加厚高承重)
原價$1,899，結帳折後$1,111
久坐族救星！這款護脊靠背椅採用高彈性槓桿原理設計，有效支撐腰部、釋放背部壓力。內側三點突起設計可進行脊柱指壓按摩，久坐不疲累。背部底座附透氣孔，長時間辦公也能保持乾爽不悶熱。雙11限時價最划算，讓你久坐也能維持完美姿勢，平價辦公椅就選他！
2.【DaoDi】冰絲乳膠沙發靠背枕床頭靠枕 贈頭枕組(特大號70×50cm/2入)
原價$988，折後$699
冰絲乳膠材質超順滑，支撐性佳又透氣不悶熱。內含可拆洗獨立內膽，清潔便利，久用不變形。可當床上頭枕、沙發腰靠或腿枕使用，一枕多用。貼合頸部與背部曲線，讓你在午休或居家追劇時都能徹底放鬆！
3.【Herman Miller】Aeron 2.0 全功能款人體工學椅 (平行輸入) Size B
原價$36,999，特價$23,999
辦公椅界天花板！Aeron 2.0 全功能版搭載 4D 扶手與透氣高彈網布設計，久坐不悶熱。組合內含專用頭枕＋靜音地板輪，免組裝開箱即坐。完美承托脊椎、肩頸與腰部，長時間使用也舒適穩定，是上班族夢寐以求的人體工學椅，趁雙11優惠疊加入手最划算。
4.【BenQ】ScreenBar Pro 螢幕智能掛燈 入席偵測版 (太空黑/星辰銀)
原價$4,990，特價$3,588
升級版掛燈搭載 ASYM-Light 技術，照明範圍更廣、不反光，護眼不刺眼。內建入席自動開關燈功能，節能又便利；專利夾具支援曲面與平面螢幕，安裝超簡單。自動偵測環境光，補足照度達 500Lux，長時間工作依然舒適護眼。
5.【BenQ】WiT Genie 智能閱讀檯燈 升級版-暮浴金
原價$5,490，折後$3,790
專為閱讀與螢幕工作設計，內建環境光感應器能自動調整亮度。冷暖色溫自由變換，配合不同情境使用；嚴選 LED 光源減少頻閃危害，有效舒緩眼睛疲勞。外型簡約優雅，是辦公桌上最有質感的護眼檯燈。
護眼檯燈怎麼選？建議挑選具備「亮度自動調節」、「低藍光」、「可調色溫」三大重點功能，才能在長時間使用螢幕時減少眼睛壓力。
6.【威瑪舒培】(買1送1) 舒利視金盞花葉黃素膠囊 (60顆/盒)
原價$2,200，特價$869
電腦族必備的護眼保健！採用游離型葉黃素，吸收率高；再加上植物複方營養配方，為3C世代量身打造。長時間盯螢幕工作的人，每日補充能有效舒緩眼睛疲勞、保護黃斑部健康。
7.【大研生醫】德國頂級魚油 (60粒)x7盒
原價$15,750，特價$5,511
嚴選德國 KD 製藥 11 項國際專利萃取技術，Omega-3 含量高達84%，EPA+DHA 比例達80%。幫助維持心血管健康、減少疲勞、促進代謝，是久坐上班族與高壓工作者的健康後盾。
8.【LAC利維喜】3入組 專利葉黃素枸杞膠囊 30顆
原價$2,700，特價$1,211
每顆含30mg專利FloraGLO葉黃素與8倍濃縮枸杞精華，游離型分子吸收率高。特別推薦給長時間使用電腦、手機的上班族。張文瑞醫師也指定推薦，有效維持清晰視力、減少眼睛乾澀與疲勞感。
其他人也在看
【普發一萬】900萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月11日晚間即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
2025雙11發熱衣必收懶人包！許光漢、許瑋甯都愛穿，5大挑選重點＋人氣品牌Top推薦 | 揪愛Mei推好物
國民男神許光漢和女神許瑋甯穿發熱衣後讓發熱衣變成爆話題的時尚單品！雙11購物節的鈴聲響起，天氣也正式宣告進入秋冬模式，你的購物車裡是不是也躺著好幾件準備囤貨的「發熱衣」？但你是否也曾疑惑，為什麼穿了發熱衣還是冷？或者穿上後整個人臃腫不堪，時尚感全失？過去那種厚重、老派的衛生衣早已過時，現在的發熱衣追求的是「時尚Ｘ機能Ｘ美感」三者兼具。面對琳瑯滿目的品牌與雙11的誘人折扣，到底該怎麼選？揪愛Mei小編特別準備一篇「發熱衣挑選懶人包」，將材質、版型到穿搭，教你如何精準下手，在雙11買到最保暖、最顯瘦、也最時髦的命定款！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：iHerb限時5天輸碼74折、Lululemon瘋降29折起、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是iHerb推出全年最殺的74折優惠、Lululemon明星商品爆殺29折起，還有Dyson全館最低53折、吹風機NT$11,111入手，小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了35家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
快訊／連15摃才好賺！下期大樂透近5年最肥一池 11/11頭獎6.2億
大樂透本期（11/7）頭獎再度摃龜，已連15期未開出。台彩預估下期（11/11）銷售量可達2.4～2.6億元，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高。隨著獎池放大，下一期可望買氣回溫，彩券行晚間時段可望湧現「抱團集資」回流潮，市場關注是否一舉終結連摃趨勢，或讓獎金繼續滾大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透衝5.6億！ 命理師授「5大旺財法」 4生肖準備躺平
大樂透衝5.6億！ 命理師授「5大旺財法」 4生肖準備躺平EBC東森新聞 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/7中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114103期開獎重播請見下方。中獎號碼為22、33、11、41、32、04，特別號43實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 14 小時前
【普發一萬】500萬人選ATM領錢 哪家銀行最划算？中信銀祭6000大禮包 北富銀iPhone、永豐銀抽日本機票一表看懂
普發一萬11月上路，往年有將近四分之一國人會選擇自動櫃買機ATM提領，今年大約也會有超過500萬人要在11月17日開始領現金，到底哪家銀行ATM領錢最划算？《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，民眾出發領錢聰明挑對金融卡，選對銀行有機會幫你把一萬元現金翻好幾倍，也要留意活動期間，最晚明年4月底能領，但現行優惠普遍都只針對「早鳥」，有些需在年底需領完，有些活動更早在12/14即結束。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
快訊／大樂透11月07中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發萬元現金開放登記 SOGO、京站週年慶起跑搶大餅
百貨業年度盛事週年慶登場，遠東SOGO台北店與京站時尚廣場不約而同，選在普發現金1萬元開放登記的時機，舉辦週年慶記者會，祭出滿額贈、刷卡禮及抽獎等優惠方案，盼在消費信心回溫之際衝刺第四季業績。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2025美妝快閃店！DIOR奇幻星願聖誕樹超震撼、LA MER推日夜特調咖啡
2025最值得逛的美妝快閃活動！DIOR奇幻星願快閃店推出全球首座5米高聖誕樹，LA MER推日夜特調咖啡！造咖 ・ 1 天前
3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。原文出處：500坪門市全台最大！ 3C量販店高雄開幕 更多民視新聞報導雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」民視影音 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前