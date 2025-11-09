雙11上班族必收清單！護眼、護腰、按摩放鬆一次升級工作舒適力！

上班族必備好物 趁雙11一次買起來

10月進入年末忙季，久坐、用眼過度、肩頸痠痛成了上班族的日常。趁著 Yahoo購物中心雙11正檔期間 11/7-11/12，快把工作與生活的舒適裝備一次補齊！

活動期間最高回饋40%，單日滿3500送11%，購衷心會員滿5000再送200OPENPOINT，超划算入手機會就在現在。從護脊椅、護眼燈到葉黃素與舒眠保健，讓你工作更有效率、生活更輕鬆！

雙11必買上班族好物推薦（圖片來源：Yahoo購物中心）

1.【神膚奇肌】美體矯姿護脊靠背椅 (加大加厚高承重)

原價$1,899 ，結帳折後$1,111

久坐族救星！這款護脊靠背椅採用高彈性槓桿原理設計，有效支撐腰部、釋放背部壓力。內側三點突起設計可進行脊柱指壓按摩，久坐不疲累。背部底座附透氣孔，長時間辦公也能保持乾爽不悶熱。雙11限時價最划算，讓你久坐也能維持完美姿勢，平價辦公椅就選他！

高彈性支撐久坐不疲累，輕鬆維持完美坐姿。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.【DaoDi】冰絲乳膠沙發靠背枕床頭靠枕 贈頭枕組(特大號70×50cm/2入)

原價$988 ，折後$699

冰絲乳膠材質超順滑，支撐性佳又透氣不悶熱。內含可拆洗獨立內膽，清潔便利，久用不變形。可當床上頭枕、沙發腰靠或腿枕使用，一枕多用。貼合頸部與背部曲線，讓你在午休或居家追劇時都能徹底放鬆！

冰絲材質涼感升級，支撐頸背放鬆每一刻。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.【Herman Miller】Aeron 2.0 全功能款人體工學椅 (平行輸入) Size B

原價$36,999 ，特價$23,999

辦公椅界天花板！Aeron 2.0 全功能版搭載 4D 扶手與透氣高彈網布設計，久坐不悶熱。組合內含專用頭枕＋靜音地板輪，免組裝開箱即坐。完美承托脊椎、肩頸與腰部，長時間使用也舒適穩定，是上班族夢寐以求的人體工學椅，趁雙11優惠疊加入手最划算。

久坐零壓力，開箱即坐的工學椅王者。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.【BenQ】ScreenBar Pro 螢幕智能掛燈 入席偵測版 (太空黑/星辰銀)

原價$4,990 ，特價$3,588

升級版掛燈搭載 ASYM-Light 技術，照明範圍更廣、不反光，護眼不刺眼。內建入席自動開關燈功能，節能又便利；專利夾具支援曲面與平面螢幕，安裝超簡單。自動偵測環境光，補足照度達 500Lux，長時間工作依然舒適護眼。

入席自動開關，廣角護眼照明不反光。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.【BenQ】WiT Genie 智能閱讀檯燈 升級版-暮浴金

原價$5,490 ，折後$3,790

專為閱讀與螢幕工作設計，內建環境光感應器能自動調整亮度。冷暖色溫自由變換，配合不同情境使用；嚴選 LED 光源減少頻閃危害，有效舒緩眼睛疲勞。外型簡約優雅，是辦公桌上最有質感的護眼檯燈。

護眼檯燈怎麼選？建議挑選具備「亮度自動調節」、「低藍光」、「可調色溫」三大重點功能，才能在長時間使用螢幕時減少眼睛壓力。

自動調光與冷暖色溫切換，長時間用眼也不疲勞。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.【威瑪舒培】(買1送1) 舒利視金盞花葉黃素膠囊 (60顆/盒)

原價$2,200 ，特價$869

電腦族必備的護眼保健！採用游離型葉黃素，吸收率高；再加上植物複方營養配方，為3C世代量身打造。長時間盯螢幕工作的人，每日補充能有效舒緩眼睛疲勞、保護黃斑部健康。

3C上班族必備，每日補充守護清晰視力。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.【大研生醫】德國頂級魚油 (60粒)x7盒

原價$15,750 ，特價$5,511

嚴選德國 KD 製藥 11 項國際專利萃取技術，Omega-3 含量高達84%，EPA+DHA 比例達80%。幫助維持心血管健康、減少疲勞、促進代謝，是久坐上班族與高壓工作者的健康後盾。

高濃度Omega-3，久坐也能維持健康循環。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.【LAC利維喜】3入組 專利葉黃素枸杞膠囊 30顆

原價$2,700 ，特價$1,211

每顆含30mg專利FloraGLO葉黃素與8倍濃縮枸杞精華，游離型分子吸收率高。特別推薦給長時間使用電腦、手機的上班族。張文瑞醫師也指定推薦，有效維持清晰視力、減少眼睛乾澀與疲勞感。

專利FloraGLO葉黃素＋枸杞精華，亮眼不疲倦。（圖片來源：Yahoo購物中心）