雙11不香了？ 他好奇「為何沒人瘋雙11了」 網點2原因：全是套路

電商促銷戰年年開打，不少人會趁促銷大買特買，但近幾年「雙11」似乎不再像過去那樣火熱。近日，有網友發文表示，近年的購物節氣氛明顯降溫，不僅社群討論度下降，身邊也少了瘋搶折扣的朋友。他也好奇提問，「為什麼沒人瘋雙11了？」。對此，有網友點出原因，「現在每個月都來一次特賣，雙11沒比較便宜」、「現在每個月都有活動」。

有網友發文表示，近年的購物節氣氛明顯降溫（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「為啥沒人瘋雙11了」為題發文，指出在他印象中，早期的雙11堪稱「電商盛典」，各平台會全力衝刺業績，新聞媒體也會跟著報導衝高買氣，幾乎是全民購物月。不過，這兩年整體氣氛卻明顯不同，業者依舊會打折促銷，但消費者似乎不再那麼興奮，社群討論度也不高，原PO也直言，「感受不到周遭的人有熱衷電子消費的感覺」，好奇雙11式微背後的原因。

文章曝光後立刻引起熱烈討論，許多網友點出退燒主因是折扣力度不如以往，「跟平常價錢打折差不多」、「優惠太差」、「平常特價都沒買了，雙11要真的超級便宜才有撿到寶的感覺。」、「雙11要是沒特別便宜，那真的不會很瘋」、「便宜沒多少+貨會晚到很多」、「打折後才是原價都玩幾年了？全是套路」、「平常的折比雙11便宜」、「被看破手腳」。

也有網友指出現在幾乎每個月都會推出優惠，「優惠根本沒有比較便宜，加上每個月都來一次」、「現在每個月都來一次特賣，雙11沒比較便宜」、「電商平台本來就一堆特價跟優惠活動了」、「所以就常態每個月都有活動，都放在購物車了」、「電商平台本來就一堆特價跟優惠活動了」、「電商平台本來就一堆特價跟優惠活動了」。

