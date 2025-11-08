雙11住房大戰開打！義大皇家推三大快閃專案 跨年煙火房、親子住房組合最受矚目
【記者 王苡蘋／高雄 報導】雙11不只電商搶客，飯店業也加入戰局。高雄義大皇家酒店自11月11日起祭出限時10天住房快閃優惠，推出跨年煙火景觀房、親子住房三重奏與年末「折扣777」等三大專案，吸引不少民眾提前規劃跨年與年末旅程。
義大世界跨年煙火向來是南台灣跨年亮點，明年煙火將於1月1日凌晨登場，主題「紫耀義大 義享奔騰」將施放長達999秒，包含全台唯一「藍色流星雨煙火」等多層次特效，預料再次掀起跨年住房搶訂潮。義大皇家酒店今年主打「煙火景觀房」，入住面向摩天輪的房型即可在房內觀賞煙火與摩天輪燈光秀，免排隊、免人擠人便能享受專屬跨年視野。
鎖定家庭客層，飯店同步推出「跨年親子住房三重奏」，全以2大2小規劃，提供三種不同過節選擇，包括以放鬆為主的「早餐＋住宿」組合、增添跨年儀式感的「早餐＋宵夜＋住宿」，以及最具節慶感的「早餐＋晚餐＋住宿」，可依喜好選擇館內四大餐廳享用跨年晚餐。館內亦提供兒童俱樂部、親子戲水池，以及鄰近夢之湖水舞秀，打造寓教於樂的一站式跨年親子行程。
年末旅遊族群同樣有福。義大皇家同步推出「折扣777」專案，凡於活動期間預訂任一方案，皆可享有住房優惠與加購升級選擇，平日入住還有機會升等至面摩天輪的豪華家庭房；週六入住亦推出限時加價優惠，對想安排年末放鬆或好友小旅行的旅客具吸引力。
義大皇家酒店位於義大世界園區，集結樂園、購物、美食與住宿，具備跨年衝人氣、親子旅遊及年末輕旅行的多重吸引力。飯店提醒，本次雙11快閃限時10天、數量有限，有意規劃跨年或年末出遊的民眾得把握時間。如欲查詢義大皇家酒店雙11檔期的相關優惠，可至義大皇家酒店官網查詢。（圖╱義大皇家酒店提供）
其他人也在看
〈中華旅遊〉雙鐵慢旅宜花東 奢華雙湯雙五星
記者林怡孜∕台南報導 冬季正是泡湯與慢旅的最佳季節，中華旅行社推出「雙鐵雙湯雙享受宜…中華日報 ・ 1 天前
快訊／北市四平街公車撞上施工告示牌 女乘客與2童受傷送醫
台北市中山區今（8日）上午發生公車意外，一輛643路新店客運行經四平街與松江路口時，疑未注意前方施工狀況，直接撞上道路美化工程的施工告示牌，造成車內3名乘客受傷。鏡報 ・ 14 小時前
台北國際旅展 雄獅看旺旅遊景氣 (圖)
全台規模最大的「ITF台北國際旅展」7日起在南港展覽館登場，雄獅旅遊今年展攤數為歷年來最多，相當看好普發1萬政策所帶動的效應。圖為民眾在雄獅攤位參觀諮詢。中央社 ・ 1 天前
阿里山楓紅季即將登場 達人帶領探索360度夢幻楓景
《紐約時報》於今年1月將阿里山列為全球52個必訪景點之一，季節限定的楓紅即將於11月下旬登場，園區百年歷史的「阿里山賓館」特別推出〈Fun慢腳步‧日出雲端國度〉行程，由阿里山達人黃源明帶領賓客搭乘小火車、認識高山森林生態，感受與眾不同的雲端國度小火車生態之旅。自由時報 ・ 17 小時前
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」【旅遊經洪書瑱報導】秋天開始也宣告泡湯的假期啟動，但秋天乍暖還旅遊經 ・ 1 天前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 16 小時前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
斥資11億 國造林鐵「森里號」獲英國2刊物專文報導
斥資11億1900萬元，台灣自己設計、製造的阿里山林鐵「森里號」預計明年中啟運，目前首列列車正進行長達半年的功能測試，「國造」林鐵列車未正式上路，已在國外打響知名度，同時登上英國兩本專業鐵道刊物，再次提升台灣山岳林鐵在全球窄軌鐵道界的能見度，進而受到國際關注。中時新聞網 ・ 16 小時前
幼童誤打A肝疫苗 金門醫院啟動醫療疏失調查程序
（中央社記者吳玟嶸金門縣8日電）1名1歲幼童昨天在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗。金門醫院今天表示，將啟動醫療疏失調查程序，並強化疫苗接種標準作業流程與安全指引。中央社 ・ 11 小時前
麗星郵輪2.0首度亮相ITF旅展 北高雙港啟航推買一送一、立減4千元四大超值好康
擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪2.0） 今年首度參加台北國際旅展（ITF），以「最台灣人的郵輪」為主題盛大登場，祭出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚只要3,000元起，讓旅客用年終獎輕鬆出國度假；並加碼「北高雙港合購立減4,000元」、「精選航程買一送一」及「最高贈6,500元郵輪消費金」等多重優惠，讓年終獎變身夢想假期。中時新聞網 ・ 1 天前
急繳費？ 公車司機丟包乘客 半路違停急奔通訊行
台南一名公車司機竟在非站牌處停靠，讓乘客下車後自己衝進通訊行，疑似繳費卻讓乘客在車上等候，還違規停在紅線上！乘客痛批這名司機擅離職守，「這家客運公司的螺絲鬆了嗎？」台南市公運處長劉佳峰表示，已要求客運業者調閱行車紀錄影像釐清，若查證屬實將依規定裁罰。網友質疑，「司機的行為實在太離譜了！」TVBS新聞網 ・ 14 小時前
要普發1萬了！蔡阿嘎點名蘿拉「欠錢還錢」：不要再唬爛沒錢了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導普發1萬元開放登記後，全台熱議領錢話題，YouTuber蔡阿嘎昨（7）日在社群平台幽默分享他與ChatGPT的對話內容。蔡阿嘎也在留...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
NBA／波爾難逃鵜鶘「傷病魔咒」 休兵7至10天再評估
鵜鶘近期在開季低迷後打出小小反彈，面對同病相憐的黃蜂和獨行俠取得2連勝，球隊希望能藉此延續氣勢。不過在這兩場勝利中，後衛波爾（Jordan Poole）因傷缺陣，而根據球隊最新消息，他預計還會再...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 13 小時前
國旅有救了？賴清德宣布組「觀光國家隊」：人民有錢、有閒就會想旅遊
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大開幕，總統賴清德出席致詞時宣布，政府將組成「觀光國家隊」，整合行政院、交通部、觀光署與產業界能量，推動台灣觀光轉型升級，朝「2030年觀光產值突破兆元」目標邁進。他強調，觀光是台灣未來重要的經濟支柱，政府將以「觀光立國」為核心戰略，打造具有全球競爭力的無煙囪產業。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8,......風傳媒 ・ 1 天前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 1 天前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前