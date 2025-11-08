雙11住房大戰開打！義大皇家推三大快閃專案 跨年煙火房、親子住房組合最受矚目

【記者 王苡蘋／高雄 報導】雙11不只電商搶客，飯店業也加入戰局。高雄義大皇家酒店自11月11日起祭出限時10天住房快閃優惠，推出跨年煙火景觀房、親子住房三重奏與年末「折扣777」等三大專案，吸引不少民眾提前規劃跨年與年末旅程。

義大世界跨年煙火向來是南台灣跨年亮點，明年煙火將於1月1日凌晨登場，主題「紫耀義大 義享奔騰」將施放長達999秒，包含全台唯一「藍色流星雨煙火」等多層次特效，預料再次掀起跨年住房搶訂潮。義大皇家酒店今年主打「煙火景觀房」，入住面向摩天輪的房型即可在房內觀賞煙火與摩天輪燈光秀，免排隊、免人擠人便能享受專屬跨年視野。

鎖定家庭客層，飯店同步推出「跨年親子住房三重奏」，全以2大2小規劃，提供三種不同過節選擇，包括以放鬆為主的「早餐＋住宿」組合、增添跨年儀式感的「早餐＋宵夜＋住宿」，以及最具節慶感的「早餐＋晚餐＋住宿」，可依喜好選擇館內四大餐廳享用跨年晚餐。館內亦提供兒童俱樂部、親子戲水池，以及鄰近夢之湖水舞秀，打造寓教於樂的一站式跨年親子行程。

年末旅遊族群同樣有福。義大皇家同步推出「折扣777」專案，凡於活動期間預訂任一方案，皆可享有住房優惠與加購升級選擇，平日入住還有機會升等至面摩天輪的豪華家庭房；週六入住亦推出限時加價優惠，對想安排年末放鬆或好友小旅行的旅客具吸引力。

義大皇家酒店位於義大世界園區，集結樂園、購物、美食與住宿，具備跨年衝人氣、親子旅遊及年末輕旅行的多重吸引力。飯店提醒，本次雙11快閃限時10天、數量有限，有意規劃跨年或年末出遊的民眾得把握時間。如欲查詢義大皇家酒店雙11檔期的相關優惠，可至義大皇家酒店官網查詢。（圖╱義大皇家酒店提供）