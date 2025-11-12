雙11健康補貨旋風來襲！「戎的魚店」鯖魚熱銷獲好評，家庭餐桌掀起秋冬海鮮潮
隨著雙11購物節進入倒數，除了電商大牌火熱開搶，健康飲食族群也掀起一股「囤魚潮」。來自屏東潮州、深耕海鮮產業25年的「戎的魚店」，今年雙11再度刷新銷售紀錄，以明星商品「薄鹽鯖魚4KG禮盒」賣出亮眼成績，短短幾天內網購訂單湧入上百單，成為家庭主婦與健身族群的熱門首選。
秋冬進補不只補湯！鯖魚營養價值受熱捧
秋冬氣候轉涼，正是進補的好時節。不過近年來，消費者開始拋開傳統高油、高鹽的補湯飲食，改以高蛋白、低脂肪的魚類取代重口味料理。營養師張語希指出：「鯖魚堪稱平價版的深海黃金，富含Omega-3脂肪酸、維生素D與B群，不僅能保護心血管、補腦護眼，也能幫助穩定情緒、提升免疫力，非常適合秋冬養生。」
「戎的魚店」嚴選野生鯖魚，以低鹽醃漬並急速冷凍鎖鮮，油脂豐厚、肉質細嫩，是國內少數通過HACCP食品安全認證的冷凍海鮮品牌。除了煎烤外，也能用蒸煮方式料理方式變化餐桌菜色，難怪成為家庭冷凍庫的常備首選。
健康導向消費崛起，海鮮品牌迎來新熱潮
戎的魚店創辦人周漢文表示，今年雙11明顯感受到消費者對「健康、方便、安全」三大要素的重視。「很多顧客是回購族，他們知道我們的魚油脂豐富、肉質新鮮，而且真空包裝設計讓一人份料理更便利。」
不僅如此，周漢文也觀察到，近兩年家庭與上班族對「冷凍即鮮」的接受度明顯提升，特別是在疫情後的居家料理風潮下，安全又營養的海鮮類產品成為餐桌主角。
「戎的魚店」雙11限定優惠引爆搶購潮
為回饋長期支持的消費者，「戎的魚店」今年雙11推出多項超值優惠，活動開跑即湧入訂單：
薄鹽鯖魚4KGx1盒，加贈秋刀魚2入/包
加州鱸魚片（200-240g）買1送1（限購1組）
金目鱸魚整尾（400-450g）買1送1（限購1組）
鱸魚下巴300g 3包99元、鮭魚下巴500g 99元、鮭魚中骨300g 2包99元
多樣組合不僅讓消費者一次囤足魚貨，也能靈活運用於不同菜式中。從簡單的香煎鯖魚，到家常味噌燉魚、茄汁鯖魚義大利麵，皆能在短時間內端出營養滿分又不失美味的家庭料理。
打造日常健康餐桌，鯖魚成秋冬進補首選
除了鯖魚，戎的魚店的金目鱸魚、鮭魚片也都是熱銷常客，產品透過全程低溫配送與嚴格品質把關，確保每一份海鮮從產地到餐桌都保持最新鮮狀態。周漢文笑說：「我們希望讓每個家庭在忙碌生活中，也能輕鬆吃到高品質海鮮，健康不必等假日才開始。」
隨著雙11購物節持續延燒，「戎的魚店」不僅靠實惠價格與高品質魚貨贏得市場，也展現健康飲食的新潮流。這個秋冬，從營養補給到溫暖餐桌，一條鯖魚就能成為家庭幸福的美味起點。
《戎的魚店》官方網站探索更多：https://www.zong-fish.com.tw/
延伸閱讀
秋冬進補不只喝補湯！營養師揭鯖魚Omega-3營養秘密，再附3道經典鯖魚料理
其他人也在看
泰國禁酒新令上路 (圖)
泰國8日實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在餐廳或商業場所的禁酒時段（午夜至上午11時以及下午2時至5時）飲酒。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）中央社 ・ 14 小時前
颱風假台中慈院啟動托育服務 醫護安心上工
颱風天，宣布停班停課，但醫院的護理人員，很多都要照常上班，這時家中年幼的孩子，如果沒人照顧，會讓醫護人員一顆心七上八下，沒辦法安心上班。台中慈濟醫院體貼同仁的兩難，今天推出托育服務，結合志工，打造...大愛電視 ・ 14 小時前
童樂馬戲嘉年華登場 新北耶誕城陪你歡笑迎佳節
（記者陳志仁／新北報導）充滿驚喜的「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日（五）開城，展開一系列繽紛活動，陪 […]引新聞 ・ 14 小時前
太子集團現金交易豪車豪宅 金管會證實接獲十家銀行通報
社會中心／綜合報導柬埔寨太子集團進行國際詐騙，在台灣大量購買豪宅、豪車，儼然當成洗錢基地。但總是透過現金交易，動輒提領幾億現金。立委質疑金管會有沒有把關？銀行是在睡覺嗎？金管會主委證實，曾金檢十家銀行，七年來疑似洗錢申報多達52次。北院也罕見澄清，15萬交保的性感特助，是檢察官法命具保候傳，並非法官裁定。檢警調來到和平大苑豪宅，進行搜查，光一戶豪宅就要破億，太子集團還一共買下11戶，豪車更不用說，包括要價兩億的「山豬王」布加迪在內，一共26部超跑，洗錢金額共超過45億，傳出都是現金交易，難道金管會都不知情嗎？立委（國）賴士葆vs.金管會主委彭金隆「我們總共有十家銀行，十家銀行有進出，掌握你們處理什麼，仔細地去看這個內容，至少它在通報上是沒有問題，這十家的銀行有沒有問題，你告訴我嘛初步了解，現在初步來看他們在做大額通報，應該是都符合規定。」和平大苑豪宅一戶破億 針對太子集團過去七年銀行局申報５２次洗錢情資（圖／民視新聞）一般人要提領幾十萬，就會受到行員再三關心，破億的現金，卻能夠提領得如此輕鬆，針對太子集團洗錢案，金管會在立院證實，過去七年都有掌握，銀行局甚至加碼表示，光是洗錢申報就高達52次。立委（民）李坤城vs.銀行局局長童政彰「我們目前掌握到的訊息，是從108年之後，金融機構有做了，有52次的相關申報動作，你們把情資給調查局，調查局沒有任何的動作嗎，這個是整個國家洗防體系，哇那我們國家整個洗防體制有問題耶。」陳志左右手李添特助劉純妤１５萬交保挨轟縱放 北院澄清檢方未聲押無從介入（圖／民視新聞）疑似透過六十個銀行帳戶洗錢，過去有十家銀行都有按規定，進行大額通報，檢警調似乎也早就知情，卻直到美國司法部起訴，才動了起來，被質疑是不是慢半拍。太子集團主席陳志左右手李添，他的特助劉純妤，姣好的臉蛋和身材，成了外界討論焦點，只是訊後十五萬交保，引來網路狂轟縱放詐欺犯。北院罕見特別澄清，是檢察官並未就該被告聲押，法院依法無從介入，強調交保並非法官所裁定，盼弭平外界質疑聲浪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：太子集團現金交易豪車豪宅 金管會證實接獲十家銀行通報 更多民視新聞報導太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定替友顧幼女卻「做拱橋」虐打 男子二審仍判刑1年半民視影音 ・ 14 小時前
快查帳戶 財政部:普發現金1046萬人先領錢！
財經中心/陳致帆、李奇 台北報導普發1萬元現金終於入帳了！有民眾從凌晨陸續收到通知，半夜起床看到帳戶多了一萬元超興奮，財政部指出，首批入賬的人共計1046萬人，民眾若沒辦法領到錢，可以重新登記入帳，或選擇日後以ATM、郵局領取方式。民視財經網 ・ 15 小時前
跟迪士尼拚了！Netflix首座免費主題樂園內部曝 魷魚、怪奇物語全都有
串流影音巨擘Netflix繼多年推出快閃活動後，將正式進軍實體主題樂園市場，與迪士尼、環球影業等娛樂大廠正面交鋒。Netflix宣佈，全新主題娛樂空間「Netflix之家（Netflix House）」將於美國賓州費城郊區的普魯士國王（King of Prussia）購物中心開幕，這座面積超過1萬平方公尺的園區將於11月12日亮相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
雙11入手3C家電內行人推薦款｜三星演唱會神機省萬元拿回饋 iRobot掃地機器人限時破盤價6,411元再送整箱衛生紙｜揪愛Mei推好物
雙11買什麼？身為最愛精打細算的「揪愛Mei」強力推薦，有換手機、換家電需求的人務必選在雙11下單。因為3C家電相對單價較高，平日廠商價格踩得硬，往往只有雙11品牌才有下折扣、平台送點數、信用卡送回饋，優惠疊加上去後會是年度最便宜的下單時間點。Yahoo 雙11正檔從11/7-11/11，11/12-11/16加碼返場優惠。「揪愛Mei」幫大家物色三星Galaxy S25 Ultra、Vivo X300 Pro演唱會神機，折扣超有感；濕冷冬天必備家電，國際牌熱泵除濕式滾筒洗衣機、日立除濕機也在雙11優惠清單中，現在買最省！Yahoo精選購 ・ 1 天前
iHerb雙11優惠｜全站74折最後一天快上車！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠，趕快最後一天清空你的購物車！「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 16 小時前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
【SOGO週年慶捷報＋第二波週年慶登場】買氣衝高！復興精品增7%、忠孝On／HOKA翻倍熱賣、黃金飆40%、男裝大幅成長！
不過反觀遠東SOGO在預購期與首四日表現亮眼，來客穩定、業績全面開紅盤，讓她直呼「真的安心了！」「這證明消費者仍願意為值得的商品買單，尤其高品質與高價值商品依舊最有吸引力。」精品撐盤、復興館穩居領頭羊遠東SOGO復興館副總經理兼店長許淑賢指出，週年慶自11/6開跑以...styletc ・ 1 天前
雙11開跑爆買潮！momo訂單飆11倍、蝦皮直播熱潮吸近百萬人次
今年雙11購物節全面開戰，電商平台買氣爆棚。今日雙11，momo富邦媒（8454）《momo雙11你做VIP》開賣首小時全站訂單量飆升11倍；Yahoo購物受「普發萬元」紅利及高回饋刺激，黃金銷售更暴增6倍；蝦皮購物開跑8小時內破萬訂單翻34倍，跨夜直播觀看人次近130萬。各大平台3C科技、美妝保養、家電居家用品與保值收藏商品同步熱賣，掀起全民搶購熱潮，也讓中小賣家和環保無包裝商品買氣大幅提升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
$1,111限量開搶！Avene雅漾限時5折起，保濕噴霧、精華、眼霜，超值攻略整理篇
限時下殺5折起外，還有$1,111限量搶購，趁現在買起來超划算。最近換季，皮膚特別容易乾癢、泛紅，甚至眼下小皺紋偷偷跑出來，超級困擾。對敏感肌或乾肌來說，每天的保養不只是補水，穩定膚況、減少不適也同樣超重要。從隨手噴的Avene活泉水，到清爽保濕的水凝霜、全效精華乳，再到眼周保養的B3彈力眼霜，以及全身舒敏霜，挑對保養品，就能簡單又有效的讓肌膚穩定下來。Yahoo好好買 ・ 23 小時前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
年底最後優惠！Klook、KKday雙11啟動 環球影城買1送1、海外商品1折
雙11不只是購物節，更成為旅遊電商年度關鍵「出擊時刻」。隨著台灣出國人潮持續回升、年底假期檔期逼近，Klook與KKday兩大平台紛紛端出促銷方案搶攻市場，從「樂園買1送1」、「飯店現折2千」到「會員日點數5倍回饋」，折扣戰一波接一波。Klook釋出什麼優惠？Klook今年雙11再度祭出「終極回饋」，活動延長至11月14日，全站天天推出全球樂園體驗買1送1、......風傳媒 ・ 1 天前
雙11搶好康！小米超殺優惠盤點：小米手環9限時$799、111 現金券限量搶、萬元手機推薦清單｜揪愛Mei推好物
向來性價比很高的小米，雙11推出超猛優惠！不僅有限時限日的111現金券可領取，人氣手機、新品、穿戴手錶等等皆有折扣！買東西一定要比價精打細算的「揪愛Mei」，幫大家挑出小米最殺的商品，這波優惠活動請把握。近期打算換手機 Redmi Note 14 Pro 5G 高規格，中階售價，不用 8,000 元就能換機；而被一票玩家公認最親民版的電競手機 POCO X7 Pro 狂降 2,000 元；熱銷的變頻電風扇組合，這次也有特價。另外，行動電源用太久可不行喔！趁優惠順便帶上一顆，包你不會後悔。Yahoo夯好物 ・ 5 個月前
女人寵愛自己，把握雙11入手！保養禮物推薦！網友大推這款「國民乳霜」直降5折起、修護精華趕快買起來 | 揪愛Mei
女人無論在職場、家庭、育兒生活中總是勞心勞力，卻往往忘了疼愛自己。其實不用靠別人寵，我們也能好好愛自己，最簡單的就是從保養開始，讓自己變漂亮就能有好心情，保養更是一種溫柔對待自己的方式，能讓內心感受到愛與尊重。趁著一年一度的雙11超級折扣，跟著最會省錢的購物專家「揪愛Mei」來挑選一份珍貴的禮物，讓你散發閃耀動人的魅力！Yahoo夯好物 ・ 9 個月前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前