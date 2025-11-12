雙11健康補貨旋風來襲！「戎的魚店」鯖魚熱銷獲好評，家庭餐桌掀起秋冬海鮮潮

隨著雙11購物節進入倒數，除了電商大牌火熱開搶，健康飲食族群也掀起一股「囤魚潮」。來自屏東潮州、深耕海鮮產業25年的「戎的魚店」，今年雙11再度刷新銷售紀錄，以明星商品「薄鹽鯖魚4KG禮盒」賣出亮眼成績，短短幾天內網購訂單湧入上百單，成為家庭主婦與健身族群的熱門首選。

秋冬進補不只補湯！鯖魚營養價值受熱捧

秋冬氣候轉涼，正是進補的好時節。不過近年來，消費者開始拋開傳統高油、高鹽的補湯飲食，改以高蛋白、低脂肪的魚類取代重口味料理。營養師張語希指出：「鯖魚堪稱平價版的深海黃金，富含Omega-3脂肪酸、維生素D與B群，不僅能保護心血管、補腦護眼，也能幫助穩定情緒、提升免疫力，非常適合秋冬養生。」

廣告 廣告

「戎的魚店」嚴選野生鯖魚，以低鹽醃漬並急速冷凍鎖鮮，油脂豐厚、肉質細嫩，是國內少數通過HACCP食品安全認證的冷凍海鮮品牌。除了煎烤外，也能用蒸煮方式料理方式變化餐桌菜色，難怪成為家庭冷凍庫的常備首選。

健康導向消費崛起，海鮮品牌迎來新熱潮

戎的魚店創辦人周漢文表示，今年雙11明顯感受到消費者對「健康、方便、安全」三大要素的重視。「很多顧客是回購族，他們知道我們的魚油脂豐富、肉質新鮮，而且真空包裝設計讓一人份料理更便利。」

不僅如此，周漢文也觀察到，近兩年家庭與上班族對「冷凍即鮮」的接受度明顯提升，特別是在疫情後的居家料理風潮下，安全又營養的海鮮類產品成為餐桌主角。

「戎的魚店」雙11限定優惠引爆搶購潮

為回饋長期支持的消費者，「戎的魚店」今年雙11推出多項超值優惠，活動開跑即湧入訂單：

薄鹽鯖魚4KGx1盒，加贈秋刀魚2入/包

加州鱸魚片（200-240g）買1送1（限購1組）

金目鱸魚整尾（400-450g）買1送1（限購1組）

鱸魚下巴300g 3包99元、鮭魚下巴500g 99元、鮭魚中骨300g 2包99元

多樣組合不僅讓消費者一次囤足魚貨，也能靈活運用於不同菜式中。從簡單的香煎鯖魚，到家常味噌燉魚、茄汁鯖魚義大利麵，皆能在短時間內端出營養滿分又不失美味的家庭料理。

打造日常健康餐桌，鯖魚成秋冬進補首選

除了鯖魚，戎的魚店的金目鱸魚、鮭魚片也都是熱銷常客，產品透過全程低溫配送與嚴格品質把關，確保每一份海鮮從產地到餐桌都保持最新鮮狀態。周漢文笑說：「我們希望讓每個家庭在忙碌生活中，也能輕鬆吃到高品質海鮮，健康不必等假日才開始。」

隨著雙11購物節持續延燒，「戎的魚店」不僅靠實惠價格與高品質魚貨贏得市場，也展現健康飲食的新潮流。這個秋冬，從營養補給到溫暖餐桌，一條鯖魚就能成為家庭幸福的美味起點。

《戎的魚店》官方網站探索更多：https://www.zong-fish.com.tw/

延伸閱讀

秋冬進補不只喝補湯！營養師揭鯖魚Omega-3營養秘密，再附3道經典鯖魚料理

哈佛認證十大超級食物！營養師點名補腦護心關鍵：DHA、EPA補充首選鯖魚