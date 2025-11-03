雙11優惠入手！7款媽媽療癒好物推薦！香氛蠟燭、擴香、按摩工具打造專屬舒壓儀式| 揪愛Mei推好物
當了媽媽之後，生活總是像按下加速鍵，家庭、工作、孩子每一樣都要兼顧，壓力如影隨形。越是在這樣的高壓日常中，就越需要留一點時間給自己，好好深呼吸、放鬆身心。這篇文章就由挑禮物高手「揪愛Mei」趁著一年一度的雙11超級折扣，來推薦幾款療癒小物——從溫暖氣味中撫慰情緒的香氛蠟燭、香氛機，到舒緩疲勞的按摩小物，把握雙11入手，陪媽媽們在繁忙生活中找回身心的平衡，哪怕只是短短五分鐘，也是一場溫柔的自我照顧儀式。
療癒，不一定要花大錢或出遠門，一顆香氛蠟燭、一台靜靜散發香氣的香氛機，或是一款可以幫助放鬆的按摩小物，都能讓媽媽們在日常裡打造一段專屬的療癒時光。
Jo Malone London 紫色薰衣草與獨活草香氛工藝陶瓷蠟燭 300ml NT$.5,200 👉立馬下單
揭開優雅夜晚的序幕，夕陽的餘暉透過天窗灑在寬闊的樓梯上，映出光滑的琥珀色和橙色的迷人映像，使居室空間溫暖起來。陶瓷蠟燭特別適合喜歡藝術商品的媽媽們，這系列是以Jo Malone London倫敦總部Townhouse 西元1700年代喬治時代的古典優雅建築為靈感，以永不過時的英式淡雅設計，輕鬆為生活空間營造精緻藝術質感。
👉Jo Malone London香氛陶瓷蠟燭這邊買 👉看更多Jo Malone London
MAD et LEN 經典擴香石 NT$.5,620👉立馬下單
結合法式工藝與天然香氛的高級室內香氛產品，創辦人夫妻希望將記憶中的氣味轉化成迷人的頂級香氛。這款香氛以無花果為主調，融合了果香、木質與奶香，呈現出綠意盎然且帶有溫潤感的氣息。香氣層次豐富，既有果實的甜美，也帶有木質的深沉與奶香的柔和，營造出舒適且具吸引力的氛圍。這款蠟燭容器則是由摩洛哥工匠手工打造的黑色鐵盒，每個鐵盒皆有獨特的鏽化紋理，展現出工藝品般的質感與獨特性讓人愛不釋手。
👉MAD et LEN 經典擴香石這邊買 👉看更多FARFETCH
Maison Margiela 慵懶週末香氛蠟燭 NT
$.1,870( NT$2,200)👉立馬下單
來自巴黎的高級時裝品牌Maison Margiela於2012年，以REPLICA系列服飾為靈感創作同名香氛系列，透過香氣復刻記憶深處的美好畫面。這款慵懶週末香氛蠟燭洋溢著清新氣息，如陽光透過窗簾照射在肌膚和褶皺的床單上，輕聲預告早晨的到來，搖曳的燭火打造純白而潔淨的氛圍，讓媽媽能愜意地享受週末的開始。
👉Maison Margiela 慵懶週末香氛蠟燭這邊買 👉看更多Maison Margiela
NEOM 舒緩恬睡極致美肌香氛蠟燭 NT.1,568(
NT$1,960)👉立馬下單
使用薰衣草、洋甘菊、廣藿香安眠入睡配方，能夠讓媽媽聞到味道就立刻放鬆五感，最厲害就是香氛蠟燭也是身體按摩油，精選滋潤成分如可可脂、豆油與杏仁油，深層滋養，同時帶來柔滑觸感。在療癒心靈的同時，呵護肌膚健康，為日常放鬆儀式增添一抹奢華感，無論是營造放鬆氛圍或作為按摩護理都是完美選擇。
👉NEOM 舒緩恬睡極致美肌香氛蠟燭這邊買 👉看更多Lookfantastic
AERY花香陶瓷罐蠟燭SET NT
$.1,350( NT$1,800)👉立馬下單
英國製造的Aery 蠟燭禮物組合採用三個時尚的粉色系陶瓷罐設計，每個蠟燭瓶身都是霧面粉紅色調的表面，可為每種心情提供合適的香味。三種味道分別為適合輕鬆午後時光的晚香玉、令人精神振奮的摩洛哥玫瑰、溫暖木質調的巴黎玫瑰，都是柔和又充滿溫柔感的花香調，加上美麗的粉紅色瓶身讓媽媽看到就有好心情。
👉AERY花香陶瓷罐蠟燭SET這邊買 👉看更多Lookfantastic
Aromatherapy Associates 精油霧化擴香器 NT
$.3,900( NT5,200)👉立馬下單
連英國凱特王妃也喜愛的品牌Aromatherapy Associates，旗下的精油產品十分受到全球粉絲喜愛，這款精油香氛擴香儀可以讓媽媽在家中舒適地體驗到真正的香薰療法，可自由加入喜歡的精油味道，讓房間沉浸在療癒的味道徹底放鬆五感，超靜音、無需加水或加熱，只要少量的精油非常方便。
👉Aromatherapy Associates 精油霧化擴香器這邊買 👉看更多Lookfantastic
FOREO LUNA™ LED燈頭皮按摩器 NT.8,380👉立馬下單
媽媽們最大的困擾之一就是落髮問題，這個輕便的頭皮按摩器主打能幫助頭皮清潔、強韌髮根並提升髮質，很適合頭皮有油脂堆積或者有頭皮屑的媽媽，加上防水設計可在淋浴時使用十分節省時間，可另外搭配護髮精油或精華液使用能增強吸收效果，對媽媽們來說真的是超級實用的療癒好物。
👉FOREO LUNA™ LED燈頭皮按摩器這邊買👉看更多FOREO
