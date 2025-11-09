雙11優惠熱！五大串流平台「折扣戰」開打 半價搶攻追劇族

串流平台抓準雙11商機推出優惠。（圖／達志影像美聯社）

隨著雙11購物節的到來，各大串流平台紛紛推出限時優惠，讓民眾不僅能大肆採購商品，更能趁機「囤片單」享受影視娛樂。多家知名串流服務商推出超值折扣方案，包括CATCHPLAY+、LINE TV、friDay影音、Hami Video以及Disney+等，都祭出了半價甚至買一送一的超殺優惠。這波優惠潮不僅讓消費者能以更划算的價格盡情觀賞熱門電影與戲劇，也反映出串流平台已成為現代影視娛樂的主流趨勢。

雙11購物節不再只是購物的天下，現在也是影視娛樂的盛宴。多部熱門影片已登上各大串流平台，包括由瑪格羅比與柯林法洛主演的《奇幻導航》，這部作品帶領觀眾踏上心靈救贖之旅，呈現一場大人系的浪漫故事。另外，改編自台灣電影《鬼家人》的泰國版《冥婚鬧太大》也已上線，以爆笑情節吸引觀眾。這些原本在大銀幕放映的作品，現在只要透過手機就能輕鬆觀賞。

各大串流平台的雙11優惠方案十分吸引人。CATCHPLAY+推出訂閱方案優惠，365天訂閱原價3080元，現在僅需1499元，相當於5折優惠，讓觀眾能同時滿足電影與戲劇的觀賞需求。LINE TV則提供單人年繳5折的優惠；friDay影音更推出訂閱360天再贈送360天的方案；Hami Video則有訂閱特價1111元的活動。此外，Disney+與電信業者合作，推出標準方案47折的優惠，即使按月訂閱也相當划算。

隨著全民追劇風氣盛行，高話題度的戲劇作品紛紛上架串流平台已成為不可逆的趨勢。像是熱門劇集都可在串流平台上觀賞。這次雙11串流平台優惠潮，無疑為喜愛影視娛樂的民眾帶來絕佳的訂閱時機，讓大家能以更經濟實惠的方式享受豐富的影視內容。

