雙11優惠2025全攻略！滿額最高送40%、爆品天天10點開搶、天天抽11,111OPENPOINT 實測回饋拿好拿滿攻略看這篇
雙11正式開打，今年真的「強到不行」！除了全民普發一萬元讓荷包瞬間回血外，Yahoo購物也火力全開，從暖慶一路加碼到正檔優惠，整個雙11檔期天天都有爆品下殺、限時回饋滿滿，今年活動最大亮點是「免組隊、回饋直接入帳」，11月7日至11月11日連續5天，全站消費滿3,500元即可獲得11%購物金，每日最高上限高達30,000元，買越多回饋越多；再加上限時「滿額回饋最高送40%購物金」，幾乎等於邊買邊賺。
Yahoo購物更貼心推出「5大購物神招」，從爆品下殺、快速到貨免運、滿額回饋到銀行支付加碼，讓消費者一次掌握所有攻略。小編提醒大家，想當今年雙11的省錢冠軍，記得先登入帳號、確認購物金資格，11月11日凌晨開搶手速快的，才是真正贏家！
11/7-11/11，Yahoo購物 11.11買買節 全站滿額回饋最高送40%
免組隊！活動期間於Yahoo購物中心消費，單日滿$3,500送11％，每日上限$30,000
攻略一：好物推薦，爆品下殺最低$1111
雙11購物節正式開打，各大品牌火力全開、優惠全面引爆！11/3~11/11Yahoo購物天天都有爆品下殺，人氣品牌 SK-II、BAO BAO、PH9.0礦泉水通通加入戰局，New Balance 530、327 經典鞋款更祭出「全年最殺價$1111」，精品控最愛的 Longchamp 包款限時72折，從保養、服飾到配件一次入手最划算！11月7日起更有「1111好物均一價」專區，全站折扣炸裂，想囤貨、換新裝趁現在！
攻略二：快速到貨免運，搶好康不必等
想搶好康又不想等太久，「快速到貨免運」活動就是今年最實用的購物攻略，10/27～11/6購買快速到貨商品滿$390即享免運，10/27~12/4還可抽 COLD STONE冰淇淋分享券，買越多中獎機率越高，Yahoo購物快速到貨全品項適用，3C、保養、生活用品一鍵送到家，手刀搶免運、再抽甜點好禮，一次三得超療癒！
攻略三：滿額回饋最強檔，11／11全站送爆
雙11必學「滿額回饋」絕對是錢包回血的神招，11/7～11/11全站單日滿3,500送11%購物金，每日最高回饋30,000， 深夜23:00再加碼滿2萬送1,000購物金，越晚買越划算，綁定UNIOPEN帳號可再拿星巴克分享券，11/11當天加碼滿1,111登記送大杯那堤、滿3萬登記送1,000元統一禮券，購衷心會員再享最高1,111點OPENPOINT回饋，誠意滿滿、回饋多重！
攻略四：刷卡回饋最高12%，省錢最高境界
雙11購物節不只折扣殺很大，刷卡回饋也同樣狂！今年各大銀行與支付平台同步加碼，優惠一波接一波，UNIOPEN集團卡推出雙重好康，11/7～11/11使用UNIOPEN聯名卡單筆滿3萬送3,600購物金、最高12%回饋延長到年底，玉山、星展、台中銀行也祭出最高20%回饋，Apple全系列再享玉山獨家加碼$2,000，電子支付族群看過來，Zingala最高送$3,300、AFTEE新戶買iPhone 17現折10%，小編貼心提醒，先算好購物金額、分批下單搭配不同卡別，最高可省上萬元，雙11「回饋神招」就是這招！
攻略五：購物還能玩遊戲抽大獎
這次Yahoo購物中心不只買買買，還推出超好玩的互動遊戲讓你抽大獎！10/27~11/11推出「購物超能力」活動，只要綁定UNIOPEN會員即可參與，天天狂抽1,111點OPENPOINT，完成遊戲任務還能多玩一次，增加中獎機會，讓購物變得更有趣。
11/7~12/4期間還有「超能好運扭蛋機」天天都好玩！狂抽11,111點OPENPOINT，還有星巴克好友分享券等驚喜等你來試手氣。買東西還能玩遊戲、抽好禮,這種好康哪裡找?小編已經玩到停不下來了!
10/27-11/11，玩遊戲解放購物超能力拿優惠
11/7-12/4，超能好運扭蛋機 天天都好玩！
每天10點準時搶，手快的人才是真正贏家！
記住攻略了嗎？接下來就是不能錯過的天天超狂爆品開搶時刻！Yahoo購物中心11/7～11/11雙11正檔期間，每日早上10:00準時開搶爆品，買就送3% OPENPOINT，最高送200點，優惠強度堪比年度清倉，快設鬧鐘把這些爆品帶回家～
11/7-11/11 每日爆品，每日10:00開搶
【11/7爆品，每日10:00開搶】
【大研生醫】德國頂級魚油(60粒)x14盒
原價11,830元 特價10,411元
【11/7爆品，每日10:00開搶】
ASUS E410KA 14吋筆電 (N4500/4G/128G eMMC/Vivobook Go 14)
直降下殺7,911元
【11/8爆品，每日10:00開搶】
Dyson 戴森 Supersonic 全新一代吹風機 HD16 粉霧玫瑰＋收納架
原價14,600元 特價11,111元 下單95折
【11/8爆品，每日10:00開搶】
現價3880 [獨家直降1911] 多款任選【The North Face】北面男女機能風衣｜防風防潑水立領/連帽外套
原價3,880元 特價1,911元（極推暴降！獨家價）
【11/9爆品，每日10:00開搶】
SK-II 青春露330ml 專櫃公司貨（單品挑戰市場最低價！）
原價4,799元 特價4,511元
【11/9爆品，每日10:00開搶】
【GOYARD 高雅德】 GOYARD HOBO肩背包(多色)
原價89,999元 特價81,111元，挑戰市場低價！
【11/10爆品，每日10:00開搶】
BURBERRY圍巾 多款任選均一價
原價11,500元 特價7,511元
【11/10爆品，每日10:00開搶】
Adidas 愛迪達 SAMBA OG 台北限定 台式炸雞排 運動鞋 - KI7433
原價3,890元 特價2,611元
【11/11爆品，每日10:00開搶】
LONGCHAMP Le Pliage Xtra hobo 肩背包(多色選)
原價18,111~18,999元 特價1,6811元
【11/11爆品，每日10:00開搶】
[New Balance]復古鞋 全年最低價！
原價2,464元 特價1,111（多款任選均一價）
Yahoo拍賣太狂！百萬名錶、鋼琴、名包只要111,111元起標 Tiffany鑽戒、LV包、Dyson吸塵器「1元起標」
雙11購物節開跑，Yahoo拍賣直接祭出史上最狂活動！今年推出「百萬逸品限時競標」，只要111,111元起標，就有機會把價值上百萬的名錶、鋼琴、名包帶回家，吸引大批網友直呼：「這價格真的太扯！」
活動分兩波登場，首波競標（10/27～11/6）推出包含市價180萬的「史坦威鋼琴S155 Baby Grand」、138萬的「ROLEX玫瑰金116505」、以及攝影迷夢幻收藏「Leica MP LHSA Hammertone紀念機」，甚至連音樂傳奇Eric Clapton簽名款Gibson電吉他也開放競標。第二波（11/7～11/16）再加碼推出288萬的「史坦威鋼琴」、百萬等級的「ROLEX滿天星女錶」與「HERMES Kelly 25」奶油白拉鍊凱莉包，精品控全暴動。
不只推出百萬逸品競標，Yahoo拍賣這次直接「狠到沒朋友」！還祭出「超取爆品」與「熱搜商品1元起標」活動，人氣球星大谷翔平經典紀錄卡登場，首款「40轟40盜」紀念卡只要111元起標，另一款「50轟50盜」紀念卡也僅211元開拍，讓收藏迷熱血沸騰。而最讓人驚掉下巴的，是眾多精品與家電通通從1元起標開搶！包括「TIFFANY六爪單鑽戒指」、「CARTIER 1895鉑金戒」、「LV Speedy波士頓包」、「Dyson V8無線吸塵器」與「Supersonic吹風機」全都加入戰局，就連限量公仔「BE@RBRICK紀念書冊組」也開放1元起標，讓收藏控瞬間暴動。
除了拍賣場熱到不行，平台同步推出限時3折起折扣專區，像是「日本TESCOM吹風機」原價990元、下殺只要309元，「Adidas外套」也從3890元降到1699元，價格直接打趴百貨周年慶，除了競標超吸睛，Yahoo拍賣還加碼多重優惠，11/7～11/13全站7-ELEVEN超取免運、會員日滿千送10% OPENPOINT、開寶箱活動天天可賺點數，買越多回饋越多！
【百萬逸品競標】第二波 11/7-11/16
2012年史坦威鋼琴
原價288萬元
111,111起標
【超取爆品超能省】
大谷翔平首次40支全壘打+40次盜壘紀錄經典時刻紀念卡
起標價111元
大谷翔平單季50支全壘打+50次盜壘紀錄經典時刻紀念卡
起標價211元
【限時折扣3折起】
日本TESCOM TID192TW
原價990元 特價309元
Adidas 外套
原價3890元 特價1699元
【熱搜商品1元起標】
美國製 HI-END王者 MCINTOSH MC2205 立體聲後級擴大機
一元起標
CARTIER 1895 PT950鉑金 戒指
一元起標
LV Speedy 25波士頓包 醫生包 附長肩帶款
一元起標
LV 琴譜包 手機包 有禮盒包裝
一元起標
MEDICOM TOY BE@RBRICK MCZ Thomes 400%+100% 公仔 紀念書冊 共 5入
一元起標
戴森V8 Slim Fluffy SV10K無線吸塵器紅色
一元起標
戴森Supersonic HD03全瑰麗紅春節特別版
一元起標
