雙11優惠2025全攻略：iHerb限時5天輸碼74折、Lululemon瘋降29折起、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
Jo Malone、Olive Young、海洋拉娜、雅詩蘭黛、Samsonite、周生生...35家優惠不斷更新 一鍵直達折扣熱區｜揪愛Mei推好物
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，快跟著「揪愛Mei」一起撿便宜！無論是旅遊、運動、3C、美妝、精品、健康到居家生活，不少品牌紛紛祭出全年最低價。像是iHerb推出全年最殺的74折優惠，全站商品輸碼皆可折！（👉點我撿便宜）Klook、Lululemon瘋降3折起（👉點我搶優惠）Dyson全館最低53折、吹風機NT$11,111入手（👉點我買好物）小米最新款掃拖機器人5 Pro，雙11下單現省破萬元、智慧顯示器更一口氣降了4萬！（👉點我秒下單）NIKE新品上架即下殺最低6折起！（👉點我折上折）FILA、德國Emma床墊等牌齊降5折起！還有下單抽機票、金塊、2萬旅遊金等好禮送不完。「揪愛Mei」整理了35家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報、搶先卡位年度最強檔的血拚第一線。
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
💪健康養生 Chill Buy
【iHerb】：11/7-11/12上午10點，結帳輸碼【SINGLES25】立享74折！無低銷門檻、全站商品皆可折👉點我搶優惠
【悠活原力】：11/1-11/17全館下殺49折！下單再抽1台錢金塊、Dyson吹風機、一年份葉黃素...等好禮；滿額最高限折1111、再享好禮多重送👉點我搶優惠
【威德】：健康禮盒自由配76折起、全館滿額$2,500再送益生菌30包👉點我搶優惠
入秋後正是調養身心的好時節，趁雙11下手保健品最划算！無論是維生素、益生菌、機能飲品或養生禮盒，現在補貨不但省荷包，還能趁普發1萬搭配滿額活動，替自己和家人「囤健康」。
🏃運動3C Chill Buy
【NIKE】：限時下殺6折起！買2件以上輸入折扣碼【LEVELUP】再享9折優惠👉點我搶優惠
【Lululemon】雙11專區瘋降29折起！明星同款外套、瑜珈褲、運動背心，最高現省破2千👉點我搶優惠
【FILA】：決戰雙11！官網限定$666優惠券限量送、指定款買1送1、好鞋下殺$1,111...👉點我搶優惠
【小米Xiaomi】：即日起至11/17，好物閃購5折起！小米手環、PACO手機...最低NT$799起👉點我搶優惠
【NordVPN】：即日起至12/10，訂購兩年期合約最低下殺27折，另加送3個月👉點我搶優惠
想升級居家科技或添購運動新裝備？雙11就是下手的最佳時機！這波從旗艦手機、智慧家電、VPN資安服務到運動服飾、機能鞋款，通通比都是全年最優惠。無論是3C控還是運動控，夢幻口袋清單一次滿足！
✈️旅遊玩樂 Chill Buy
【Trip.com】：東京、大阪、首爾、曼谷...熱門航線機票最低8折起！飯店連住三晚最高省$450、指定民宿最高省$825👉點我搶優惠
【Klook】：11/5-11/14全站商品3折起！香港、加州迪士尼門票領券3折（11/5限量開搶）、飯店百元破盤價（11/10限量開搶）、1111折價券、10元eSIM...超狂優惠限量瘋搶👉點我搶優惠
【KKday】：即日起至11/12，線上旅展天天買1送1、1元SIM卡瘋搶、人氣行程限量11折、天天抽免費機票👉點我搶優惠
【Agoda】：即日起至11/9，日本熱門飯店最低45折up👉點我搶優惠；即日起至11/30，預訂台灣熱門住宿破盤價22折起，再享額外8折優惠👉點我搶優惠
【Samsonite】：官網獨家！行李箱爆殺3折起！抽券加倍抵、最高現省$5,860👉點我搶優惠
【American Tourister】：胖胖箱限時57折、官網現抽現抵、滿萬加倍折👉點我搶優惠
準備開啟年底小旅行？雙11旅遊優惠全面開搶！無論是國內泡湯小旅行、或是飛日韓賞楓，都能用最划算的價格出發。行李箱折扣戰也同步開打，趁此時換咖好看的，讓整趟旅程從打包開始就超有儀式感！
💄美妝保養 Chill Buy
【Bobbi Brown】11/5起指定明星彩妝任選2件享75折！11/1-11/14期間消費LINE POINTS最高30%回饋（須符合活動條件）、消費滿額送禮品👉點我搶優惠
【Jo Malone】：全館享禮品包裝服務，單筆消費不限金額再享免運優惠；購買購買擴香165ml +香氛蠟燭 200g，輸碼【xmas2】即贈陶瓷家居托盤；官網結帳使用中信Line pay卡，最高享6%回饋👉點我搶優惠
【Olive Young】：11/1-11/7會員獨享！全場商品滿額領券75折+額外7折限定優惠券，再享最高US$10回饋👉點我搶優惠
【LaMer海洋拉娜】：線上獨家優惠，消費滿額最高送價值$8,500好禮👉點我搶優惠
【Estee Lauder雅詩蘭黛】：全站8折優惠，消費滿萬加贈網路獨家禮品套裝（價值NT$5,877）👉點我搶優惠
【小三美日】：即日起至11/12，日韓美妝雜貨$11起、KOSE洗顏慕斯全年最低價$111！指定品買1送1👉點我搶優惠
秋冬保濕不能少，你開始換季保養了嗎？雙11恰好正逢百貨周年慶，是各大美妝品牌火力最強的時刻，無論是專櫃或開架，通通推出年度最狂價格，從圈粉無數貴婦的海洋拉娜、雅詩蘭黛、Jo Malone，到小資女最愛的寶藏好店「小三美日」、韓妞最愛的Olive Young，都能趁這波入手最心動單品。
🏠居家好物 Chill Buy
【恆隆行】：Dyson全館53折起、Honeywell最高省1萬8、Oral B滿額送電動牙刷；領券最高折2222、滿額最高折5000、下單抽2萬旅遊金👉點我搶優惠
【小米Xiaomi】：即日起至11/17，好物閃購5折起、$1111現金券天天搶；掃拖機器人5 Pro現省破萬元、智慧顯示器現折4萬元👉點我搶優惠
【德國Emma床墊】：全年最低價！石墨烯黑鑽床墊組合，現省破1萬7👉點我搶優惠
【CASETiFY】：指定款最低下殺5折起；全館買1件享85折、2件75折、3件7折、4件65折；指定舊型號手機，配件最高-40%👉點我搶優惠
【Pinkoi】：即日起至11/17，逾20萬件設計師好物↘28折起，滿$1,111再折$66，另享免運👉點我搶優惠
年末適合來場居家煥新，迎接不久後即將到來的農曆年節。1111購物節怎能少了居家好物？從掃拖機器人、空氣清淨機、床墊枕頭，到設計小物、手機殼等小型配件，折扣一家比一家狠，讓你用全年最低價打造理想生活。
💃黃金配飾 Chill Buy
【施華洛世奇】：即日起至11/11，指定款式最低7折起；買兩件再9折、買三件以上再8折，輸入折扣碼【SHINE25】👉點我搶優惠
【周生生】：官網11/11限時24小時快閃瘋降5折起！甜甜價囤金飾就趁現在👉點我搶優惠
【Monica Vinader】：英國凱特王妃愛牌！雙11快閃優惠最低5折起👉點我搶優惠
金價回落，正是入手金飾的好時機！等於再多賺一波，甜甜價省很大，買得保值又不退流行。若偏好其他輕奢珠寶品牌，施華洛世奇與凱特王妃愛牌Monica Vinader也同步祭出限時折扣，聖誕節、跨年夜送禮潮將至，現在超前部署買起來就對了！
👜時尚精品 Chill Buy
【FWRD】：精選商品5折起！11/6-11/12滿額輸碼【1111】最高可折30%👉點我搶優惠
【FARFETCH】：即日起至11/13，指定新品免輸碼75折，結帳時將自動套用優惠👉點我搶優惠
【Mytheresa】：即日起至11/12，折扣品免輸碼另享8折優惠，折上折爆划算👉點我搶優惠
【ALLSAINTS】：即日起至11/12，多款經典皮衣單一特價$11,111起、精選男女裝$3,111起👉點我搶優惠
精品控注意！雙11不只是平價品牌開殺，連歐美精品也祭出超狂折扣。FWRD、FARFETCH、Mytheresa等時尚購物網跨海參戰，難得祭出折扣，一定要把握。不管事送禮或犒賞自己，絕對賺一波！
🎒休閒衣包 Chill Buy
【UNIQLO】： AIRism棉質圓領長袖男/女款T恤，原價NT$590↘限時特價NT$390，活動只到11/6👉點我搶優惠
【KIPLING】：全場5折起！消費滿$2,411折$311、滿$3,111折$411👉點我搶優惠
【American Eagle】：全店瘋降45折起！滿3件再85折、5件再8折👉點我搶優惠
【Calvin Klein】：換季出清↘4折起，滿2件再9折、4件8折、6件7折👉點我搶優惠
雙11各大平價服飾品牌全面開戰！趁折扣季一次清空購物車，為日常穿搭單品換季升級，從保暖外套到質感包鞋通通入手，不管是通勤、出遊還是約會，都能輕鬆穿出新氣象、時髦又有型。
其他人也在看
雙11開搶！adidas下殺3折抽整單免費 NIKE爆款鞋千元有找
電商雙11購物熱潮來襲，一系列超值促銷陸續公布，就連運動品牌也加入戰局，adidas線上推出「1111狂歡祭」，2件商品享72折、3件享66折，還有兒童專區限定3件3折優惠等；NIKE則有最高6折折扣，原價千元商品有機會以百元入手。中時新聞網 ・ 1 天前
雙11買氣持續增溫！PChome 24h購物響應普發萬元 加碼再享最高10,000回饋
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】準備迎接雙11最高峰，PChome 24h購物「1111超狂回饋」優惠不停互傳媒 ・ 12 小時前
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
【普發一萬】940萬人線上登記選哪家銀行最划算？一表看15家銀行最高加碼11萬
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
威力彩頭獎2億！3星座橫財不斷 像「行走的聚寶盆」
威力彩明（6日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，11月有「3星座」被財神爺點名，橫財不斷，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 1 天前
立冬注意保暖！!雙11爆殺優惠曝光 SNOW PEAK、Columbia羽絨外套、發熱被1111元起｜揪愛Mei推薦
今年立冬爲11/7星期五，表示冬季自此開始，你的「過冬裝備」準備好了沒？根據中央氣象署預報，入冬後東北季風來襲，早晚溫差恐明顯變大，還在穿薄外套冷到皮皮挫，揪愛Mei提醒大家「千萬別等冷到受不了才準備保暖用品，現在就是囤貨黃金期」！本週正好遇上年度最強檔「雙11購物節」，各大電商平台紛紛端出保暖配件、秋冬服飾的「殺紅眼」優惠，像是人氣品牌推出輕量羽絨外套下殺、風衣外套 1.2 折起、法蘭絨毛毯買一送一、限時免運等優惠，一次補齊整套「保暖小心機」，無論是通勤、約會或在家追劇，都能保暖又有型。Yahoo精選購 ・ 1 天前
普發一萬怎麼領最賺？八大公股銀加碼抽iPhone 17、送刷卡金 優惠看這裡
政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於本周三（5日）開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 3 天前
2025雙11最強3C品牌優惠攻略｜Apple周邊盲包3折起、小米掃地機器人降萬元 三星、LG破盤價藏超深 必搶家電清單
一年一度的雙11購物節開打，3C品牌紛紛釋出破盤優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！像TOYSELECT推出手機殼兩件88折、CASETiFY iPhone 17手機殼65折起、Samsung三星演唱會神機直降4成、ASUS筆電滿萬送千、LG家電65折起、tokuyo按摩器對折價，甚至Adobe、NordVPN都祭出年度最低價。「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2025雙11 3C品牌優惠攻略」，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！Yahoo夯好物 ・ 11 小時前
雙11囤貨必買！魚油、膠原蛋白、青春露狂降免組團最高40%回饋 團媽一次囤好貨、點數爽爽賺｜揪愛Mei推薦
雙11購物節進入最高潮！Yahoo購物中心今年「11.11買買節」正檔祭出超狂優惠，被網友封為「最強回饋王」，11/7～11/11活動期間天天都有驚喜，包含「每日抽11111點OPENPOINT」、全站消費免組團最高回饋40%購物金，以及每日早上10:00準時開搶的爆品限時特賣，讓人忍不住手滑不停，揪愛Mei還發現今年雙11超適合囤貨，像魚油、膠原蛋白、青春露通通有感降價，買越多賺越多、回饋直接入帳，讓人買到手軟、荷包卻越買越滿！Yahoo精選購 ・ 1 天前
普發一萬選ATM可領6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬開跑，線上登記第二天，但ATM領似乎禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行今（6）日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
普發1萬催買氣 電商揭「萬元Top10熱銷榜」
[NOWnews今日新聞]全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今（6）日也...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
普發一萬引爆消費熱潮 SOGO周年慶拚首日13.2億元業績
遠東SOGO台北三店周年慶今（6）日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年百貨零售業有望迎來第四季的強勁成長，主要動能來自政府普發一萬元現金政策。她指出，雖然截至8月底整體零售銷售與去年相比仍屬持平，但預期消費者將把資金留在年末，推升年底一波「消費大爆發」。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
普發一萬咖啡買一送一放大！媽祖好神卡全家普發放大3重奏優惠
普發一萬要把錢放大！全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」，以及ATM領現加碼享Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋等專屬優惠！景點+ ・ 1 天前
普發萬元上路》麥當勞「買一送一」開跑！2份餐點百元有找 還送車牌造型得來速卡
隨著全民普發現金即將上路，麥當勞宣布今（5）日起推出「歲末雙享祭」優惠活動，從早餐到宵夜時段，集結4大主題優惠，包含「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」，以及「7大飲品買一送一」，讓消費者的萬元現金加倍發揮。四大優惠怎麼選？「歲末雙享祭」活動自11月5日起至12月9日止，顧客可於餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及麥當勞App手機點餐......風傳媒 ・ 1 天前
威力彩開獎了！11/6中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114089期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為25、20、29、18、37、11，第二區為08。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 1 天前
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !
高雄大立週年慶 ! 《普發萬元放大術》 最高回饋一萬送兩仟 月月加碼再抽萬元購物金、哀鳳17等大獎 !Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
義大利成歐洲最大「賭徒王國」 2024賭金達5.6兆 四成國民都賭過
過去20年來，義大利人的賭博花費急遽增加，尤其在新冠疫情之後，每年成長率達15%，至2024年已達到1574億歐元（約新台幣5.6兆元），賭博毛利，也就是投注金額與贏得金額之間的差距，更達到215億歐元（約新台幣7720億元），讓浪漫形象、美麗風景與精緻美食聞名的國度，成為歐洲最大的「賭徒王國」。 44歲的喬凡尼（Giovanni）是一名獸醫，6個月前才成功戒除賭癮，批評政府在打擊賭博方面力度不足。而反賭癮的組織表示，全面禁止並不現實，但賭博金額年年劇增，可是稅收沒有等比增加，政府應該對賭博造成的社會成本等，進行更全面的評估。 義大利賭博歷史悠久，早在1863年政府就核准樂透遊戲，1990年代因財政壓力開始鬆綁賭博產業，2006年起開放線上賭博市場，2011年全面合法化，由ADM（義大利海關與壟斷局）監管。 根據當局統計，2022年有2050萬名義大利人，至少賭博過一次，占成年人口的43%，以男性居多，其中有110萬人每天至少要花一小時賭博，而這是賭博成癮者的基本模式。另一方面，黑手黨涉賭、洗錢的問題也有跡可循，賭博業在貧困、黑幫猖獗的南部地區特別盛行。 賭博產業表示，一直推廣「負責任賭博行為」；政府的立場認為，如果過度限制，只會讓人們轉向非法賭博，對於賭博產業，政府「態度務實」，畢竟對就業與經濟有所貢獻，期望在謹慎監控下支持產業成長。 Yahoo新聞提醒您：未成年請勿賭博，賭博違法傷財，請拒絕沉迷。Yahoo奇摩（國際通） ・ 18 小時前
普發1萬登記開跑 九大飯店搶客推「現金放大」優惠
普發一萬元現金今日起開放登記，多家旅宿業者紛紛推出「現金放大術」優惠方案吸引消費者。台北凱達大飯店推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，各家飯店紛紛祭出優惠活動，搶攻普發現金商機。中天新聞網 ・ 1 天前