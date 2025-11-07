雙11優惠2025全攻略：iHerb限時5天輸碼74折、Lululemon瘋降29折起、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，快跟著「揪愛Mei」一起撿便宜！無論是旅遊、運動、3C、美妝、精品、健康到居家生活，不少品牌紛紛祭出全年最低價。像是iHerb推出全年最殺的74折優惠，全站商品輸碼皆可折！（👉點我撿便宜）Klook、Lululemon瘋降3折起（👉點我搶優惠）Dyson全館最低53折、吹風機NT$11,111入手（👉點我買好物）小米最新款掃拖機器人5 Pro，雙11下單現省破萬元、智慧顯示器更一口氣降了4萬！（👉點我秒下單）NIKE新品上架即下殺最低6折起！（👉點我折上折）FILA、德國Emma床墊等牌齊降5折起！還有下單抽機票、金塊、2萬旅遊金等好禮送不完。「揪愛Mei」整理了35家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報、搶先卡位年度最強檔的血拚第一線。

💪健康養生 Chill Buy

入秋後正是調養身心的好時節，趁雙11下手保健品最划算！無論是維生素、益生菌、機能飲品或養生禮盒，現在補貨不但省荷包，還能趁普發1萬搭配滿額活動，替自己和家人「囤健康」。

🏃運動3C Chill Buy

想升級居家科技或添購運動新裝備？雙11就是下手的最佳時機！這波從旗艦手機、智慧家電、VPN資安服務到運動服飾、機能鞋款，通通比都是全年最優惠。無論是3C控還是運動控，夢幻口袋清單一次滿足！

✈️旅遊玩樂 Chill Buy

準備開啟年底小旅行？雙11旅遊優惠全面開搶！無論是國內泡湯小旅行、或是飛日韓賞楓，都能用最划算的價格出發。行李箱折扣戰也同步開打，趁此時換咖好看的，讓整趟旅程從打包開始就超有儀式感！

💄美妝保養 Chill Buy

秋冬保濕不能少，你開始換季保養了嗎？雙11恰好正逢百貨周年慶，是各大美妝品牌火力最強的時刻，無論是專櫃或開架，通通推出年度最狂價格，從圈粉無數貴婦的海洋拉娜、雅詩蘭黛、Jo Malone，到小資女最愛的寶藏好店「小三美日」、韓妞最愛的Olive Young，都能趁這波入手最心動單品。

🏠居家好物 Chill Buy

年末適合來場居家煥新，迎接不久後即將到來的農曆年節。1111購物節怎能少了居家好物？從掃拖機器人、空氣清淨機、床墊枕頭，到設計小物、手機殼等小型配件，折扣一家比一家狠，讓你用全年最低價打造理想生活。

💃黃金配飾 Chill Buy

金價回落，正是入手金飾的好時機！等於再多賺一波，甜甜價省很大，買得保值又不退流行。若偏好其他輕奢珠寶品牌，施華洛世奇與凱特王妃愛牌Monica Vinader也同步祭出限時折扣，聖誕節、跨年夜送禮潮將至，現在超前部署買起來就對了！

👜時尚精品 Chill Buy

精品控注意！雙11不只是平價品牌開殺，連歐美精品也祭出超狂折扣。FWRD、FARFETCH、Mytheresa等時尚購物網跨海參戰，難得祭出折扣，一定要把握。不管事送禮或犒賞自己，絕對賺一波！

🎒休閒衣包 Chill Buy

雙11各大平價服飾品牌全面開戰！趁折扣季一次清空購物車，為日常穿搭單品換季升級，從保暖外套到質感包鞋通通入手，不管是通勤、出遊還是約會，都能輕鬆穿出新氣象、時髦又有型。

