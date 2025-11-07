雙11前夕！ 知名電商遭控拖欠款項 累積百萬

派遣公司控電商拖欠款項，導致需要借錢周轉才能發薪。（圖／TVBS）

就快到雙11購物節了，不過知名電商卻遭人力派遣公司控訴多次延遲付款，導致派遣公司需要借錢周轉才能發薪，至今累積沒拿到的款項已破百萬，詢問同業後，發現有超過5間派遣公司也有被電商拖欠款項的狀況，而電商回應，秉持合法合規和遵守契約精神的經營原則，合作流程都依雙方合約內容辦理。

雙11前夕，各大電商忙著出貨，不過卻爆出知名電商拖欠人力派遣服務公司款項爭議。派遣公司好不容易找到人力幫電商理貨貼標，而且合約寫明每個月款項應在開立發票後40天內入帳，但從2025年1月開始，電商多次延遲付款，導致派遣公司需要借錢周轉，才能發給員工薪資。像是8月的款項，算下來電商應該9月就要付，但卻要拖到11月10號才給，派遣公司去追討，才在10月底拿回來。不過理應10月付的9月款項，電商也要拖到12月10號才給，至今累積沒拿到的款項已破百萬。人力派遣服務公司董事長A先生：「合約上面是沒有罰則的時候，我們有跟他積極做爭取的部分，但是他們的回覆是，他們對全部的派遣公司統一都是用公版合約，我們覺得他畢竟也是一個龍頭的大廠商，沒想到他們後面就發生這些拖款的事情。」

派遣公司直呼快被逼到絕境，去質問電商為何每個月款項都逾期十幾天到二十幾天，電商卻回說是派遣公司晚開發票造成的。不過派遣公司直言，每次只要核對有誤，當下就會立即修正，但電商除了不願留電話，回電郵的速度也很慢，導致拖過政府規定的電子發票補開期限，害派遣公司無法把發票開在當月份。後來要求如果電商再拖欠就要提告，沒想到過沒多久，電商就表示「不用再派人了」。人力派遣服務公司董事長A先生：「他們是使用報復性手段在對付我。派遣公司也詢問同業，發現有超過5間公司也有被電商拖欠款項。」

律師江皇樺：「如果沒有違約罰則的話，那你可能就只能回到民法關於給付遲延的方式去主張，那你要主張的話，當然就是主張說我因為這個付款遲延導致我有損害。」而電商回應，始終秉持合法合規和遵守契約精神的經營原則，所有合作流程都依雙方合約內容辦理。雙方各說各話，就看法院如何定奪。

