雙11剛登記結婚！壹加壹甜蜜現身走鐘：還是會吵架

YouTuber情侶檔「壹加壹」近日正式結為夫妻。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

第七屆走鐘獎今（15日）於壹電視攝影棚盛大舉辦，YouTuber情侶檔「壹加壹」Illy（一粒）、Lean（令）稍早也帶著團隊現身紅毯，Illy與Lean今年3月於社群平台宣布結婚，並於本月11日正式登記為夫妻，如今兩人婚後首度於走鐘獎露面，被問及結婚後的差異，Illy逗趣表示：「身材沒有走鐘。」Lean則直率分享「該吵的還是會吵啦」。

近日演藝圈婚變成熱門話題，蔡哥問道：「那會推薦大家結婚嗎？因為我是有嚮往的。」Lean表示，首先要有對象嘛，Illy思考了一下，分享自己的見解：「我覺得這好像沒太大差別，重點是兩個人開開心心。」Lean覺得相處舒服最重要，「要有溝通，要結不結都OK。」

壹加壹談及婚後相處之道。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

Illy與Lean愛情長跑13年，今年3月兩人以「這是我的另一半」為題，宣布結婚的好消息。影片中雙方用各自的角度訴說著對對方的愛意，分享兩人這多年來的點點滴滴，更出現拍婚紗的幸福模樣，是不少網友喜愛的情侶檔之一。

