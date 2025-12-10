雙11包裹遭「水洗黃泛」 業者怒：5筆貨全出包

物流送貨出包。（圖／民眾提供）

網購物流問題頻傳，多位消費者於雙11購物季後遭遇包裹損壞或遺失情形，引發消費爭議。一名網拍業者收到重達近30公斤的包裹，卻發現商品全部泡水且泛黃，損失近2萬元；另有消費者網購價值1.6萬元的18K金紅寶石手鍊，卻被物流業者送錯人並丟棄於垃圾桶。物流業者表示將依照實際損失進行賠償，但許多消費者抱怨理賠程序冗長且金額有限，賠償機制引發爭議。

物流送貨出包。（圖／民眾提供）

一名網拍業者近日收到讓人傻眼的包裹，重達近30公斤的商品竟全部泡水且泛黃。這批童裝商品原本放在塑膠袋內，但收到時已面目全非，袋子內有水且帶有泥沙，粉色羽絨背心不僅濕透還出現黃斑。該批貨物於11月27日清關後交由物流派送，直到12月6日才送達，打開後發現整批商品泡水，損失近2萬元。當事人表示，物流方面承諾會處理賠償事宜，但從雙11購物季至今，已有5筆包裹出現遺失或損壞情況。

廣告 廣告

網路上也有許多消費者分享類似遭遇，有人反映包裹在11月底寄出後在物流中心消失不見，有人則是抱怨11月30日出貨的包裹進度一直卡住至今。即使有些消費者最終收到了包裹，但也等待了11至12天之久。一位消費者表示，過去曾網購價值7至10萬元的商品，從未遇過如此狀況。

雙11物流出包。（圖／Ai示意圖）

更嚴重的案例是一位消費者於9月8日在淘寶下單一條價值1.6萬元的18K金紅寶石手鍊，9月23日出貨，10月15日才得知包裹被寄丟。物流業者解釋包裹被送錯人並丟棄於垃圾桶，但因未報值，最高只願意賠償2000元。該消費者抱怨事發已超過兩個月，至今仍未收到任何賠償。

根據物流業者官網說明，若消費者未要求報值，理賠金額上限為3000元；若經過報值並加收託運物價值1%的報值費，最高可理賠50000元。對於手鍊遺失案例，物流業者回應並未告知僅賠償2000元，目前寄件人已提出賠償申請，將在確認責任後依實際損失進行賠償。

更多 TVBS 報導

我的包裹怎在「馬路上」？ 退貨手機丟包險被輾壞

突然跳電！辦婚禮花24萬「音響全無聲」賓客尷尬清唱

Shein兒童情趣娃娃爭議未歇 法國實體店開幕仍排長龍

電商平台環保無包裝配送 減碳挑戰1.3萬噸

