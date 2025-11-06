雙11在即 中警二分局警犬警貓教你避免網詐

▲雙11在即 中警二分局獨家警犬警貓教你「五句訣」避免網購詐騙（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 雙11購物節即將到來，每年的雙11都是網路購物的高峰期，而詐騙集團也同樣把握這個時機，利用假網拍進行詐騙，打算大撈一筆，不可不慎! 第二分局為避免制式宣導模式民眾感到乏味，特別舉辦『網路購物五字訣．安心消費不遇劫』防詐網路抽獎活動。活動今日起至114年11月20日截止。

詐騙手法種類繁多，網路購物詐騙近年來一直是高發詐騙手法之一，而單是網路購物詐騙，就衍生出多種變化型，詐騙集團盜用商品照片、明星代言等，甚至創造買家五星評論，建立「一頁式網站」販售商品，被害人下單付款後，卻遲未收到商品，即便為求保障選擇貨到付款，被害人付款領取包裹後，回到家開箱才發現箱內商品為仿冒品、有嚴重瑕疵等，或根本非所購買的商品，如購買行動電源卻寄來廉價T恤，甚至箱內空無一物的幽靈包裹。

廣告 廣告

消費者可能被騙，網拍賣家也可能成為遭詐騙的受害者，詐騙集團佯裝買家，誆稱要購買商品，但要求使用宅貨便等其他非原平臺方式交易，賣方為求達成生意允諾創建賣場連結，假買家再以付款失敗為由，主動提供客服連結，假客服請賣家進行金流認證等操作，殊不知是將存款轉出的詐騙手法。

第二分局預想雙11購物節民眾網路消費頻率提升，同樣造成遭遇網路購物詐騙機會增加，為避免制式宣導模式民眾感到乏味，特別舉辦『網路購物五字訣．安心消費不遇劫』防詐網路抽獎活動，期以寓教於樂的方式，提醒民眾網路購物時應慎防詐騙；此次網路抽獎除了多樣化16種獎項，更高達70個得獎名額，其中特別獎的『有我熊安心-刑警熊』，一直都是每場宣導活動民眾炙手可熱的宣導品，而其他特別獎的『防詐光明燈-磁吸招牌警燈』、『免你鏟屎賓士貓-刑警貓』、『絕不拆家黃金-刑警獵犬』等，更是第二分局的獨特宣導品，看到實品的民眾紛紛表示：「冰箱招牌燈最近很流行啊，沒想到二分局也跟上」、「警察招牌燈黏在大門，是不是小偷就不會來了（笑）」、「身為貓奴好想要收編刑警賓士貓啊~」「黃金穿上刑警背心也太帥、太可愛了吧！已融化~」。

第二分局分局長鍾承志表示，在犯罪預防宣導面除了針對不同受眾進行宣導，藉以突破宣導同溫層外，同時也順應時事，期使民眾獲得新知藉以防範詐騙被害，除宣導內容不斷更新外，而宣導品也不馬虎，不同於市面公版宣導品，嘗試創新獨特商品，讓民眾更樂於參與與宣導活動；目前網路抽獎活動在本分局臉書粉絲專頁【中市警第二分局波麗士】舉行，活動今日起至114年11月20日截止，趕快到粉專按讚留言，得獎者可能就是你!



更多 NOWnews 今日新聞 報導

闖紅燈遭警開單欣然接受 原來竟是避開一場詐騙

狠男「饅頭」拘禁女子剃髮、灌毒 警攻堅逮捕

假檢警勾貸款仲介 被害人33筆不動產遭抵押貸款