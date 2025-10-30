雙11大戰開打！ 三大電商找啦啦隊女孩「熱舞應援」

台北市 / 綜合報導

雙十一購物節即將到來，各家電商紛紛邀請啦啦隊女神助陣；像是樂天女孩就幫自家的樂天市場應援，富邦的momo購物台，找來旗下啦啦隊員李珠珢，擔任活動大使拍廣告，而PChome則請到安芝儇、河智媛等韓籍啦啦隊員，擔任特派直播員，今年的雙11檔期，有濃厚的應援氣氛。

充滿朝氣與活力的精彩表演，樂天女孩為自家電商品牌樂天市場，在雙11檔期的記者會，熱舞應援，廣告說：「人咧，珠珢人咧。」不只樂天，富邦旗下的momo購物網，同樣找來自家人，也是Fubon Angels的李珠珢，擔任活動大使。

啦啦隊隊員李珠珢說：「(這裡剛剛有這麼多紙箱嗎)，你在找我嗎？」啦啦隊女孩們，紛紛參與電商的雙11大戰，像是樂天女孩，為記者會帶來舞蹈應援，李珠珢除了幫忙拍廣告，在指定日期達到消費門檻，粉絲還能抽見面會的門票。

而PChome也加入戰局，找來安芝儇河智媛等，四位啦啦隊員，將在雙11檔期參加直播，與粉絲線上互動。韓籍啦啦隊員禹洙漢說：「這還是秘密，如果想知道，一定要來看直播。」女孩們的任務，各自不同但相同的是，今年的雙11檔期，電商都鎖定啦啦隊助陣，上演應援大戰。

行銷專家王福闓說：「在台灣的這些職棒或是職籃當中，啦啦隊的表現是相當精彩，所以電商的角度來說，透過跟這些啦啦隊的合作，無論是個人，或者是團體，都能夠更好的去，以消費者的需求來做銜接，同時在品牌曝光，議題發想上，消費者也會更關注。」打破藝人代言框架，這回電商順應潮流，也再次印證啦啦隊女孩，對於市場的強大影響力。

