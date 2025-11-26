雙11後又逢「黑五」購物週 好市多改8點開門掀搶購潮

好市多「黑五」購物週到來，業者改早上8點就開門，吸引不少人潮。（翻攝「好市多 商品經驗老實說」臉書）

美式賣場好市多（Costco）推出年度「黑五」購物週，祭出整個禮拜早上8點就開門，掀起搶購潮。業者表示，今年因有義交引導，改善停車狀況、人潮分流，入場相對順暢。加上今年的優惠品項琳瑯滿目，民生必需品價格大降，如衛生棉、電器等，被會員形容為：「黑五的特價真的很簡單粗暴。」

好市多的黑五購物週優惠內容，涵蓋3C家電、玩具、節慶裝飾、日用品到保健食品，品項超多，平均折扣7到8折。不少會員「Costco好市多 商品經驗老實說」社群中熱烈討論，大推民生用品優惠，如電動牙刷、戴森吹風機；還有人稱讚，一些家電的價格比雙11網購來得便宜。

此外，還有網友指出，今年優惠驚人，很多產品一上架就搶購一空。比如受小朋友喜愛的黏土，還有人說，要買鞋子、衣服真的要趁早，看到服飾區人潮「有如戰爭」！

至於大家擔心貨源是否充足？好市多說，賣完的商品都會補貨，建議會員們可關注好市多APP或臉書，每天都可能有新品訊息。

