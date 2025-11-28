雙11手機市場回神3% iPhone17成唯一亮點

【記者趙筱文／台北報導】今年雙11手機買氣終於止跌回升。根據Counterpoint最新報告，整體智慧型手機銷量在iPhone17系列帶動下年增3%。標準版靠更大容量與升級光學元件，在維持同價下銷量暴增，Pro系列亦繳出亮眼成績，成為雙11少見的真正贏家。

Counterpoint Research《智慧型手機周度銷售追蹤》報告指出，今年雙11檔期手機銷量可見溫和成長，主因iPhone17需求強勁。標準版因儲存空間放大、光學元件升級、感測器更先進，但售價與iPhone16相同，使其銷量比去年同期翻倍成長；Pro與ProMax也都有中高雙位數的年增幅，並搭配人民幣300元折扣吸客。

報告也指出，如果不算Apple，本次雙11手機市場實際呈現年減5%，反映整體換機意願仍偏保守。分析指出，部分消費者已在年初補貼政策期間提前購機，加上品牌更把火力集中在新一代高階機型，雖能推升平均售價，但也壓縮整體銷售量，使雙11買氣顯得「更挑、更貴、但買得更少」。

華為因Mate80系列比檔期晚兩週上市，無緣進入主要銷售期，成為今年跌幅最大的品牌。小米則因Xiaomi17系列提前一個月發布，銷售高峰前移，加上多款舊機種表現不如去年，使雙11整體銷量年減11%。

Counterpoint資深分析師Ivan Lam表示，今年雙11手機市場呈現結構性變化，消費者在經濟不確定下更審慎，但對具明顯升級幅度的高階機型仍有強烈需求。他指出，iPhone17系列的定價策略、產品升級與促銷強度，是推升本次銷量年增的關鍵因素。

