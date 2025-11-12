雙11搶優惠? 保時捷休旅車法拍!男子以72萬元得標
社會中心／李育翰 台東報導
不少民眾在雙11網購搶優惠，也有人參加行政執行署的拍賣，搶低價名車。毒販持有的保時捷休旅車，新車價要400多萬，起標價只要70萬，吸引三組人競標，最後由一名男子以72萬元得標。只不過，因為花蓮停班，無法以匯款方式結清，只好到處湊現金，好不容易才把車帶回家。
引擎發動、踩下油門，轟一聲，聽了讓人忍不住興奮。白色保時捷休旅車Macan S，黑色鋼圈搭配黃色煞車卡鉗，停在台東地檢署門口，吸引民眾圍觀。
記者vs.汽車維修師傅：「還ok這個里程數算還好，對啊才跑8萬耶。」
保時捷休旅車搭載6缸渦輪引擎。（圖／民視新聞）
雙11這天，法務部行政執行署花蓮分署正好進行法拍，最受矚目的，就是這輛新車價要400多萬的保時捷，6缸渦輪引擎，0到百加速4秒多，車齡大約10年，里程數只有8萬多公里，起標價70萬元。
拍賣官：「車輛裝況是很不錯喔，大家剛剛也看到了，加一點加一點，大家大老遠都跑來了對不對。」
當初警方在逮捕毒販時，犯人急著落跑，丟下百萬名車，才被扣下。有趣的是，車號"9995"，現場民眾笑稱，彷彿這台車在吶喊，"救..救救我"。
拍賣現場共有3組人馬競價。（圖／民視新聞）
拍賣官：「1號72萬3次，恭喜1號先生，成交。」
三組人馬競價，最後由30多歲男子以72萬元拍下，但花蓮縣剛好因為颱風停班，無法轉帳。得標者必須在下午兩點半前付清，臨時調高信用卡額度，來不及，最後只好到處湊現金，才成功把車子帶回家。
原文出處：雙11搶優惠？ 保時捷休旅車法拍 ！男子以72萬元得標
