雙11搶普發1萬商機！ 德克士福袋1.1折開賣 好康3連發
雙11超大檔期遇上普發一萬熱潮，脆皮炸雞專家—德克士強勢出擊，推出「驚爆雙11．最低1.1折」三大誠意好康，一次滿足所有饕客。超人氣新品「黑金咔滋雞腿堡」甫上市即爆紅，原價149元，為迎接雙11特別限時下殺「買一送一」；還有總價值903元的「德克士雙11福袋」只要109元即可入手，直接現省794元。原本新會員加入就能領「免費德克士雞塊」與三張買一送一券，本月更大手筆加碼推出「新會員限定點心拼盤64折優惠」，堪稱最慷慨寵粉的速食連鎖品牌。德克士以最實在的優惠，讓小小錢換來大大滿足，普發現金省省花、價值放大再放大。11月9日起全台限時開跑，炸雞香氣直擊靈魂，讓民眾用小小金額也能吃出滿滿幸福。
好康一：黑金咔滋雞腿堡買一送一 好評再延長
被網友敲碗敲到炸的「黑金咔滋雞腿堡」廣獲好評再延長販售！原本只在萬聖節期間限定推出，因熱烈回響與粉絲持續詢問，德克士特別在雙11期間加碼延長。嚴選厚實雞腿排，裹上特調可可黑金粉漿，炸出「暗黑酥脆」的獨特外皮，一口咬下「咔滋」作響、肉汁瞬間迸出。搭配融化起司與鬆軟黑金麵包，每一口都濃香多汁、層次豐富。11月9日至11月23日限時買一送一，雙倍份量、加倍快感，炸雞控絕不能錯過。
普發1萬放大術來了！德克士推出年度最狂「雙11福袋」，讓炸雞控花小錢也能吃大餐。福袋內含「黑金咔滋雞腿堡20元嚐鮮券」乙張（原價$149），讓饕客能用銅板價品嚐經典美味；另附「咔滋薯霸買1(大)送1(中)券」、「咔滋脆皮炸雞買1送1券」及「六塊炸雞桶288元優惠券」，一次集結主打新品、明星炸物與聚會必備桶餐，滿足從獨享到分享的所有需求。福袋以限量小小兵提袋包裝，隨機附贈小小兵磁鐵掛件鑰匙圈，可愛又實用、收藏度爆表。總價值高達903元，只要109元即可入手，現省794元、1.1折超值回饋，全台限量發售、售完為止，堪稱普發金花得最有感的神級好康。
好康二：福袋下殺1.1折 總價值903元殺到109元
德克士一向被網友封為「最寵粉的速食品牌」，這次普發金熱潮再加碼寵愛新會員！即日起加入德克士會員，立刻享有多重優惠，包括德克士雞塊免費兌換券、香酥脆雞堡買一送一券、金黃地瓜薯霸買一送一券與鮮萃檸檬綠茶買一送一券。本月再加碼贈送【點心拼盤券64折優惠】！中薯、紫金QQ球、洋蔥圈與德克士雞塊一次上桌，炸得金黃酥脆、香氣撲鼻，外層薄脆、內裡鬆軟，紫金QQ球甜糯Q彈、洋蔥圈鹹香微甜，搭配雞塊的多汁鮮香，組成一份專屬於炸物控的完美拼盤。午後嘴饞或宵夜時光，都能用超值價格滿足所有慾望。
好康三：新會員免費爽吃雞塊 再享點心拼盤64折
全民普發一萬元開領，許多民眾正煩惱這筆「天降紅包」該怎麼花得省、用得精。脆皮炸雞專家—德克士 趁勢推出一系列誠意滿滿的寵粉優惠，從買一送一到限量福袋，再到會員加碼，通通讓人吃得開心、荷包不心疼。最寵粉的脆皮炸雞專家─德克士，要用金黃酥脆、香氣四溢的炸雞香，陪粉絲把普發金吃進最療癒的一口快樂裡。
