雙11日本網購大熱門 樂天比比昂全力絕殺

雙11購物節熱烈展開，跨境日本網購更是大熱門，不僅電商平台加碼，就連超商也投入戰場。樂天市場集結11大日本人氣品牌祭出優惠，並將送出11萬元的雙人飛日本大禮包；大國藥妝官方全球旗艦店指定時段人氣商品最低51% OFF；日本跨境代購電商Bibian比比昂攜手日本Amazon Business、全家會員APP，力推購物保障、爆品下殺1元起；7-ELEVEN提供海內外寄取件服務；全家串聯比比昂、買跨買、全家行動購強打全站0元免運費。

廣告 廣告

樂天市場即日起至11月11日啟動享樂日本雙11活動，嚴選11大日本人氣品牌，以「日本好物x品牌合作」為核心，獨家推出BanG Dream！少女樂團派對官方授權獨家首賣和台灣限定特典海報，於樂天APP下單回饋11%點數，再抽價值11萬元雙人商務艙直飛日本大禮包。同步結合樂天集團生態圈，舉辦樂天Kobo新品「閱讀器＋翻頁器組合」全台獨家預購活動、樂天旅遊訂房5折起、樂天女孩2026桌曆獨家首賣。

大國藥妝官方全球旗艦店於11月8日起至11月13日打出多項優惠，每日2款指定商品6折即可入手；雙11當天多款人氣商品最低51% OFF，還有4個時段限時45% OFF；當日0時起發放最高可折6,666日圓的折價券。

11月整月會員不限金額下單並完成登記，就有機會抽中「整單金額全額折價券」；會員登入即可領取最高 3,000日圓折價券，下單後隔週再送1,600日圓回購券，最高可折4,600日圓。每日指定商品最低35%OFF，每週五更加碼半價特惠，消費滿8,000日圓免收國際運費。

日本跨境代購電商Bibian比比昂正式與日本Amazon Business進行API串接，更同步進駐全家會員APP。即日起全台消費者可使用比比昂或全家會員APP，輕鬆選購日本 Amazon Business商品，並享比比昂獨家提供的4大購物保障。

包括「商品運送中損壞全額賠償」、「商品未到貨全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」及「各項費用透明公開」，且有專業中文客服聯繫。為歡慶API串接合作，即日起至11月30日爆品下殺1元起，還有限時運費優惠、天天登入抽最大獎iPhone 17、新客下單指定商品免費送。

7-ELEVEN即日起透過全台門市、國際交貨便、OPENPOINT APP取件集點、跨境店取、安心取等，打造多元、便利、超值的海內外寄取件活動。因應全球雙11網購盛典，7-ELEVEN國際交貨便自11月12日至11月25日，寄件即贈11元超商購物金，每寄1件就能拿到11元。

7-ELEVEN跨境店取合作平台從11月7日起，獨家新增札幌藥妝，還有大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商，皆可串接7-ELEVEN店取服務。即日起至12月23日海內外網購選擇7-11取件，即可參加OPENPOINT APP集點活動，集滿點數可抽最新iPhone17 promax、鎮金店金元寶等。

全家聯手比比昂、買跨買、全家行動購強打雙11年終大促，像是全家會員APP的比比昂日貨祭出虎牌IH電子鍋下殺4.3折、Refa輕型離子夾3,349元即可購入。買跨買(跨境直購)主推居家用品、風格雜物、療癒小物，雙11當天全站0元免運，即日起至11月13日全站滿499元免運。全家會員APP的FamiNow於11月11日前，下單滿149元就提供專人配送到宅服務，已付費的0元包裹不限溫層，同享店到宅免運費。

原文出處

延伸閱讀