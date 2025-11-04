雙11法務署全國聯合拍賣！挖土機、BMW亮點吸睛

全台行政執行署雙11拍賣會，台中拍賣「挖土機」盼善的循環。（法務部行政執行署台中分署提供）

法務部行政執行署為貫徹行政院推動的「五打七安」政策，五打為打黑、打金、打槍、打毒、打詐；七安是治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安，全國13個分署，將在民國114年11月11日上午舉辦聯合拍賣會。此次拍賣焦點之一，為台中地檢署執行的114年度檢偵助執第10號案件，涉違反《廢棄物清理法》，拍賣物包含貨車1台、曳引車4台及挖土機1台。

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖潰壩後，災區滿布淤泥，來自全台的「鏟子超人」與重機具業者馳援現場，展現人間溫情。台中分署指出，此次拍賣的工程車輛及挖土機等正可助災後重建，呼籲各界踴躍參與競標，讓資源再次投入公共利益，形成善的循環。

除工程車輛外，台中地檢署委託變價案件中，另有因詐欺案件查扣的2019年式BMW轎車一輛，車況良好。台中分署並同步拍賣違反道安等案件相關動產，包括轎車、貨車10台、大型灑水車1台及重機1台。

拍賣活動日期定在，11月11日上午9時30分至10時20分開放登記，10時30分起正式喊價，詳請請上法務部行政執行署台中分署官網查詢。

