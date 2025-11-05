雙11海關籲勿網購豬肉製品

「雙十一」跨境網購旺季將至，關務署為防堵非洲豬瘟，籲請民眾切勿訂購或輸入豬肉及其製品等應施檢疫物，並應確實瞭解貨物進口申報規定，以免違法受罰。關務署強調，民眾以海運快遞、空運快遞或郵包進口的貨品，無論是否於電商平臺下單購買，均全面X光儀檢，海關將針對自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物及郵包加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核，並請農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬隊配合協查。

關務署指出，經海關查獲違規輸入豬肉及其製品，將依「動物傳染病防治條例」移請防檢署依其違章情節處以高額罰鍰或移送刑事偵辦，民眾切勿心存僥倖，以免遭受重罰。動植物產品、肉類製品等應施檢疫物均有輸入管制規定，為避免民眾不慎輸入管制物品，建議於網購前先至關務署之「貨品歸屬稅則查詢系統」（https://hscode.customs.gov.tw/）或「關港貿單一窗口」網站（通關服務／免證查詢服務／其他相關查詢／（GC473）貨品輸出入規定查詢）查詢輸入規定。如貨品涉有輸入規定者，應事先向主管機關申請取得輸入許可文件以加速通關。海關將持續加強查緝與宣導，防範非洲豬瘟及非法走私。