雙11熄火卻增資247億！酷澎不打負毛利戰了，劍指momo物流軟肋

相較於年中618檔期不惜鉅資衝刺營收，韓國電商酷澎在今年雙十一，無論是對廠商的拉貨力道或對消費者的促銷深度，都明顯收斂。然而，正當市場以為其攻勢熄火，酷澎卻又宣布在台注資247.5億元。這家韓國電商巨頭究竟在盤算什麼？

雙11冷清背後：策略從衝營收變顧毛利

對消費者而言，最期待的莫過於獲得銀彈挹注的酷澎能重啟補貼戰。但從近期該電商和供應商的互動、以及內部傳出的消息，「提升台灣市場毛利率」已成現階段新重點目標。

實際上，從剛落幕的雙十一檔期可以明顯感受到，今年不論社區大樓或便利商店，印上火箭快遞的紙箱數量已不如過往驚人，甚至，在momo雙十一物流出貨跟不上爆量訂單的同時，酷澎倉庫卻臨時宣布減班。對比618檔期祭出720元時薪搶人的盛況，酷澎這波雙11業績看來真的很冷。

而且許多消費者也觀察到，近期該平台上的商品價格，除少數出清品，多數商品價格其實已經和其他平台沒有太顯著落差。

真正的挑戰：燒不出資本效率

但從酷澎還能大手筆增資超過兩百億元可以知道，酷澎現在面臨的問題絕對不是沒錢可燒，他們真正的挑戰，是燒不出資本效率——意思是，投資人可以接受虧損，但必須看到相對應的成果。

酷澎今年營收被看好有機會衝到500億元，但這個數字，在台灣整體零售業網路銷售額的佔比不到一成，距離台灣線上零售龍頭momo也還有大半差距。

這意味，現階段的酷澎還沒有能力讓供應商大規模倒戈。

只要一天無法解決本地供應商供貨問題，各種行銷投資就會形成更大的浪費。而且隨著該平台的銷售規模愈大，這個營運效率低落的問題只會被更加突顯。

如果說酷澎第一個500億營業額是用100億資本額換來的，那要想讓營收倍增到1千億元，以相同的作法，要付出的成本絕對不會只是再增加100億元。

而且市場雖然經常將蝦皮和酷澎的燒錢戰法聯想在一起，但不同於蝦皮當年主要補貼的是每筆單價固定的運費；酷澎則是在各種促銷折扣外，還直接在商品上折價，以低於進貨成本的負毛利銷售。

以商品進價打8折為例，每賣出一個100元的洗碗精，酷澎就要虧20元；賣出1000元的保養品，虧損就是兩百元。更別提他們今年開始強打動輒幾萬元的手機、遊戲機等3C品類，要承受的虧損規模也會跟著售價拉高而放大。

同樣是燒錢換市佔，酷澎投入的本錢比當年的蝦皮更重。

資金新去向：瞄準momo痛點，打造物流護城河

目前看來，酷澎似乎正將資源從商品補貼轉向物流建設，試圖以服務差異化突圍。

雖然對台灣用戶來說，24小時到貨已是網購日常，但從momo今年雙11檔期出貨大塞車來看，物流服務確實還存在進化空間。

過去兩周在社群上可以看到許多用戶抱怨momo出貨速度太慢，甚至連11月11日之前下的訂單，都有人要等上三、四天才到貨。據了解，據了解，除了訂單超乎預期與颱風干擾外，物流最大的瓶頸在於配送車隊運能不足。這正是酷澎積極建置中的項目。

相比於初到台灣，他們主要是和黑貓宅急便、嘉里大榮、新竹物流等大型車隊業者合作，目前酷澎除了開始自建車隊，也找上小型獨立車隊業者搭配。物流業者指出，酷澎向合作夥伴提出365天全年無休的要求，星期天也得出貨。

此外，以酷澎近期開始嘗試無接觸配送，讓物流士直接將商品放在消費者門口就走的模式來看，應也有意在台灣挑戰實現他們在韓國最出名的清晨到貨服務。

除了建置自有車隊，市場推估酷澎這筆增資，還有更大一部分會投入物流倉儲建設。

他們當初為了盡快展開在台灣市場的業務，倉庫的自動化程度不如在韓國高。這點從他們先前在618高價招募大量臨時工，對人力的需求量可略知一二。而隨著他們在台灣市場的營運規模愈大，物流中心效率的重要性也在提升。

相比於將資金投入商品折扣，只能達到一次性效果，甚至很可能只是在重複補貼同一群人，將資金投入物流倉儲和車隊，更有機會創造長期效益。

當然，這樣的效益需要花費多少時間打造，以及是否足以讓消費者有感，又是另一項考驗。

佈建基礎建設，預告下一場長期戰役

除了物流投資的可能性，市場上也有人猜測，酷澎這筆增資規模，與先前Uber想要收購foodpanda台灣的金額相近，可能是想藉併購切入外送市場。

確實，在前述合併案尚未破局之前，市場就盛傳酷澎對外送業務有高度興趣，且這個布局也符合他們在韓國市場的打法，有利於發展訂閱會員制。

但若真是要併購，一方面，酷澎可以和foodpanda母公司快遞英雄在境外完成交易，未必要將資金匯入台灣；另一方面，在未成定局前，就預先增資這麼大一筆款項，缺乏資金使用效率，可能性應該不高。

整體而言，若酷澎此次增資並非用於短期的商品補貼，這對電商同業來說或許能獲得暫時的喘息；但若資金是為了築起更深護城河的基礎建設，則意味著這場電商大戰，仍將是場漫長的持久戰。

