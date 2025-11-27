雙11熄火卻增資247億！酷澎不打負毛利戰了，劍指momo物流軟肋
相較於年中618檔期不惜鉅資衝刺營收，韓國電商酷澎在今年雙十一，無論是對廠商的拉貨力道或對消費者的促銷深度，都明顯收斂。然而，正當市場以為其攻勢熄火，酷澎卻又宣布在台注資247.5億元。這家韓國電商巨頭究竟在盤算什麼？
雙11冷清背後：策略從衝營收變顧毛利
對消費者而言，最期待的莫過於獲得銀彈挹注的酷澎能重啟補貼戰。但從近期該電商和供應商的互動、以及內部傳出的消息，「提升台灣市場毛利率」已成現階段新重點目標。
實際上，從剛落幕的雙十一檔期可以明顯感受到，今年不論社區大樓或便利商店，印上火箭快遞的紙箱數量已不如過往驚人，甚至，在momo雙十一物流出貨跟不上爆量訂單的同時，酷澎倉庫卻臨時宣布減班。對比618檔期祭出720元時薪搶人的盛況，酷澎這波雙11業績看來真的很冷。
而且許多消費者也觀察到，近期該平台上的商品價格，除少數出清品，多數商品價格其實已經和其他平台沒有太顯著落差。
真正的挑戰：燒不出資本效率
但從酷澎還能大手筆增資超過兩百億元可以知道，酷澎現在面臨的問題絕對不是沒錢可燒，他們真正的挑戰，是燒不出資本效率——意思是，投資人可以接受虧損，但必須看到相對應的成果。
酷澎今年營收被看好有機會衝到500億元，但這個數字，在台灣整體零售業網路銷售額的佔比不到一成，距離台灣線上零售龍頭momo也還有大半差距。
這意味，現階段的酷澎還沒有能力讓供應商大規模倒戈。
只要一天無法解決本地供應商供貨問題，各種行銷投資就會形成更大的浪費。而且隨著該平台的銷售規模愈大，這個營運效率低落的問題只會被更加突顯。
如果說酷澎第一個500億營業額是用100億資本額換來的，那要想讓營收倍增到1千億元，以相同的作法，要付出的成本絕對不會只是再增加100億元。
而且市場雖然經常將蝦皮和酷澎的燒錢戰法聯想在一起，但不同於蝦皮當年主要補貼的是每筆單價固定的運費；酷澎則是在各種促銷折扣外，還直接在商品上折價，以低於進貨成本的負毛利銷售。
以商品進價打8折為例，每賣出一個100元的洗碗精，酷澎就要虧20元；賣出1000元的保養品，虧損就是兩百元。更別提他們今年開始強打動輒幾萬元的手機、遊戲機等3C品類，要承受的虧損規模也會跟著售價拉高而放大。
同樣是燒錢換市佔，酷澎投入的本錢比當年的蝦皮更重。
資金新去向：瞄準momo痛點，打造物流護城河
目前看來，酷澎似乎正將資源從商品補貼轉向物流建設，試圖以服務差異化突圍。
雖然對台灣用戶來說，24小時到貨已是網購日常，但從momo今年雙11檔期出貨大塞車來看，物流服務確實還存在進化空間。
過去兩周在社群上可以看到許多用戶抱怨momo出貨速度太慢，甚至連11月11日之前下的訂單，都有人要等上三、四天才到貨。據了解，據了解，除了訂單超乎預期與颱風干擾外，物流最大的瓶頸在於配送車隊運能不足。這正是酷澎積極建置中的項目。
相比於初到台灣，他們主要是和黑貓宅急便、嘉里大榮、新竹物流等大型車隊業者合作，目前酷澎除了開始自建車隊，也找上小型獨立車隊業者搭配。物流業者指出，酷澎向合作夥伴提出365天全年無休的要求，星期天也得出貨。
此外，以酷澎近期開始嘗試無接觸配送，讓物流士直接將商品放在消費者門口就走的模式來看，應也有意在台灣挑戰實現他們在韓國最出名的清晨到貨服務。
除了建置自有車隊，市場推估酷澎這筆增資，還有更大一部分會投入物流倉儲建設。
他們當初為了盡快展開在台灣市場的業務，倉庫的自動化程度不如在韓國高。這點從他們先前在618高價招募大量臨時工，對人力的需求量可略知一二。而隨著他們在台灣市場的營運規模愈大，物流中心效率的重要性也在提升。
相比於將資金投入商品折扣，只能達到一次性效果，甚至很可能只是在重複補貼同一群人，將資金投入物流倉儲和車隊，更有機會創造長期效益。
當然，這樣的效益需要花費多少時間打造，以及是否足以讓消費者有感，又是另一項考驗。
佈建基礎建設，預告下一場長期戰役
除了物流投資的可能性，市場上也有人猜測，酷澎這筆增資規模，與先前Uber想要收購foodpanda台灣的金額相近，可能是想藉併購切入外送市場。
確實，在前述合併案尚未破局之前，市場就盛傳酷澎對外送業務有高度興趣，且這個布局也符合他們在韓國市場的打法，有利於發展訂閱會員制。
但若真是要併購，一方面，酷澎可以和foodpanda母公司快遞英雄在境外完成交易，未必要將資金匯入台灣；另一方面，在未成定局前，就預先增資這麼大一筆款項，缺乏資金使用效率，可能性應該不高。
整體而言，若酷澎此次增資並非用於短期的商品補貼，這對電商同業來說或許能獲得暫時的喘息；但若資金是為了築起更深護城河的基礎建設，則意味著這場電商大戰，仍將是場漫長的持久戰。
核稿編輯：吳中傑
責任編輯：林易萱
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 4 小時前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前
定期定額重新洗牌 存股族新歡是誰？ 高息＋成長雙優勢 00918定期定額激增78％
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。相較之下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。中時財經即時 ・ 23 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
被動元件慘綠一片！僅1檔小兵靠業績逆襲...漲逾半根 Q3 EPS轉盈季增飆816%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（26）日在大型權值股聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）開高走高，以及國防軍工族群漲停衝鋒的帶動下，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 19 小時前
漲瘋了！網通新股王光聖半個月狂飆47%...今再寫1345元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
機器人族群笑開花！這「設備大廠」勁揚7%領軍...雷虎、致茂也衝了 東元獨自跌半根
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高觸及27,118.02點，截至上午11點50分，持續走揚中，而機器人概念股盤中同步...FTNN新聞網 ・ 1 天前