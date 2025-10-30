雙11熱戰！特力屋下殺3折 HOLA這品項直接省三萬
記者李鴻典／台北報導
年度最大線上購物節雙11熱鬧開跑！居家裝修電商品牌特力屋「雙11 BUY家節」自10月30日至11月18日限期20天，強推線上線下同慶享百大精選商品下殺3折起！
包含「經典明星必BUY：Smart Wash免治系列、調光調色LED吸頂燈、淨水設備、電動工具組及電腦椅、電動升降桌等」；「換季/保暖好物推薦：荷重五層架、各式收納箱、除濕機、浴室暖風機及電熱毯等」；或是「特力屋線上獨享夯品：德國知名品牌鍋具、寵物自動飲水機等」。
特力屋再加碼雙11 BUY家節專屬優惠！包含登入特力屋線上購物領「BUY家大禮包」，享線上購物消費滿額最高現折750元；新會員完成註冊現領100折價券(消費滿999元即享現折)；線上完成結帳並選擇到店自取再折50元；除了線上下同享商品特價優惠外，針對習慣先至門市了解實品內容或使用方法，並透過諮詢更齊全的一次購足DIY修繕相關用品的消費者，為提升其購物體驗，特力屋以OMO概念首創「實體門市獨家折扣碼」，凡至門市了解、詢問商品，並當場決定下單購買，可由現場專人服務完成線上訂購，享消費滿額現折1,088元優惠(惟線上獨賣商品，門市無陳列實品)。
HOLA和樂家居即日起至11月12日推出官網限定活動，祭出全站9折，滿2,800元折300元、買4,000元折500元，還可疊加LINE Pay折價券滿1,111元再折111元，多重折扣讓消費超有感！活動期間同步推出「限時爆品」、「超值多入組」、「搶先換季」、「有感降價」等專區，精選高CP值的生活好物。
注重生活品味的消費者不能錯過，丹麥家戶喻曉國民品牌Stelton 啄木鳥真空保溫壺，原價 4,800元，雙11限時優惠只要 1,111元，高顏值與優異性能，是送禮自用的完美選擇。而HOLA獨家代理的美國白宮御用沙發品牌La-Z-Boy祭出夢幻折扣，電動牛皮休閒椅原價65,900元，現在只要31,111元，立省超過三萬元！
便利的都市生活，居住空間發展為小宅當道，品味生活除了打理空間收納外，台隆手創館分享定期按摩益處，按摩不僅能緩解肌肉痠痛和緊繃僵硬，從心理健康角度來看，按摩有助於減輕焦慮、助眠，忙碌的上班族撥空體驗人手按摩，或透過按摩產品舒壓，好處不勝枚舉！即日起，台隆手創館全台門市推出〈居家按摩利器〉，推薦商品先別急著放入購物籃，HANDS提供按摩產品體驗，邀您親身試用選購適合的產品，精選新一代居家按摩好物，祭出八折起優惠。
近年許多Made in TAIWAN原生設計與極具創意的生活產品，透過群眾募資共同實現計畫。〈Aurai酷熱敷水波式按摩眼罩〉於嘖嘖募資平台支持者迅速突破萬台的好成績，全球首創水波式眼部冷熱按摩技術，成為追星族的最愛，觀看演唱會前一晚替眼睛來場舒壓放鬆體驗，好迎接一整晚的幸福時光。高達84個按摩接觸點的〈FUGU Beauty 電動頭部按摩器〉，乾濕兩用的頭部按摩器受到許多女孩喜愛，清潔頭髮同時也可一邊按摩；一機多用提供肩頸、手部、腿部按壓舒緩。台隆手創館首波進貨掀熱銷的〈DOSHISHA猩猩之握小腿按摩器〉，愛用者回饋夜晚容易因小腿抽筋睡不好的困擾，在睡前使用小腿按摩器按壓幾分鐘顯著改善。
隨著天氣轉涼，是時候為居家空間換季升級！IKEA雙11線上購物節將於10/30–11/12限時兩週登場，卡友只要至官網下單，單筆滿$6,000現折$600；滿$11,000現折$1,100！IKEA也精選10項秋冬換季單品，從一件達標的超值家具，到千元有找的湊單產品，面對換季需求，從寢具升級、收納整理到秋冬氛圍營造的實用家具家飾，一次備齊，快趁雙11上IKEA官網搶先開逛。
年度最強購物檔期來襲！屈臣氏宣布即日起至11/26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1超值優惠，從保健食品、醫美護膚、隱形眼鏡、髮類、開架彩妝到專櫃品牌全面參戰。同時迎接全民瘋搶的雙11購物熱潮，屈臣氏網路商店即日起至11/14同步開跑「11.11狂歡購物節」，集結限時96小時爆殺價、會員11倍點數回饋、滿額送萬點、下單抽Dyson吹風機等超狂好康，更攜手foodpanda與Uber Eats推出滿額折扣。
康是美前一波《玩具總動員》加購活動與抽抽樂一上市就掀起搶購熱潮，可愛的模樣令粉絲們直呼「買到停不下來！」而在充滿佳節氣氛的年末時光，康是美再度推出三眼怪、胡迪、巴斯光年等經典角色系列商品，開啟一場童心未泯的生活冒險！「玩具總動員系列 歡樂派對抽抽樂」準備了8個超萌獎項，於11月3日正式開抽，一抽只要50元，抽抽都有獎！從派對狂歡神器「隨身KTV炫彩立體聲藍牙喇叭」到放鬆療癒身心的「便攜加蓋泡腳桶」數量有限，每一抽都是命定的驚喜。
更多三立新聞網報導
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
Merrell × Gramicci戶外龍頭首度聯名 重新定義戶外探索與日常風格
豬隻禁運禁宰衝擊業者！補助方案出爐：傳統肉攤3萬、肉品市場最高20萬
ITF倒數兩週！KKday旅展開搶 SIM卡天天1元、迷你團再折兩千
其他人也在看
統一入股後首戰雙11 網家推「超速配」與千家小七合作 OPENPOINT折抵無上限
雙十一購物節即將來，各家電商平台磨刀霍霍準備迎接今（114）年最後一波大檔。而P信傳媒 ・ 1 小時前
土城暫緩發展區都計案審議通過 即日公展
新北市政府城鄉發展局昨（三十）日表示，土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案位於金城路二段附近，已於一一四年五月二十七日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起辦理再公開展覽三十天，公開展覽期間如果順利獲得民眾支持無陳情意見，最快可於一一五年啟動區段徵收作業。城鄉發展局長黃國峰表示，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，隨著鄰近的重劃區及司法園區陸續完成，這塊面積約十四點六七公頃的區域，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。城鄉局補充，此次開發將大幅提升在地生活品質，取得約八點一四公頃公共設施用地，包含三點八四公頃公園綠地、二公頃學校用地，另預計提供六百戶社會住宅，並結合托育、托老等公益設施，滿足未來居民就學、生 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
台中人口逆勢成長！鹿陽國小新校啟用…家長會長就任盼打造海線教育亮點
不受少子化影響，台中市沙鹿地區因人口快速成長，為因應北市國小學生數量暴增，台中市府於114學年度新設立鹿陽國小，該學校由市府全額補助興建，目前第一任家長會長由安城建設經理鄭啟宏擔任，他表示希望透過社區與企業的力量，讓鹿陽國小成為海線重要教育據點。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
國軍首現"雙胞胎將軍" 胡志華.胡中華皆出身飛官
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導國軍中有父子、夫妻、兄弟檔一起從軍，而最著名的，應該是前國防部長李天羽和他的弟弟李天翼，不過現在空軍還有一對雙胞胎兄弟，前一天（29號）才剛升任少將的胡志華，和弟弟、國防部情次室副主任胡中華，兩人前後只相隔短短四個月，分別升任空軍少將，據傳兩人在軍中因為長太像、經常被認錯。總統賴清德主持11月份國軍將官晉任典禮，共4位上校晉任少將，其中這位胡志華升空軍少將，受到關注。總統賴清德（10.29）：「胡將軍是幻象戰機，單機性能展示飛行員，多次參與國際交流表現優異。」賴總統稱讚胡少將表現優秀，但其實他還有一位雙胞胎弟弟，也是少將。國軍首現「雙胞胎將軍」 胡志華、胡中華皆出身飛官（圖／空軍）國防部情次室副主任胡中華（5.28）：「我國軍用聯合情監偵的手段，是全程掌握並嚴密監控共軍的行動，我們都是以料敵從寬的原則。」胡中華，現任國防部情次室副主任，巧合的是，他三個月前比哥哥"捷足先登"升任空軍少將，兩兄弟長得超像、同樣從空軍官校畢業、但哥哥飛幻象，弟弟飛F-16。這對傑出雙胞胎將軍，成為軍中首創紀錄，早在軍中被當作傳奇故事。時任國防部長李天羽（2007）：「我強烈地要求，汰弱留強汰弱留優，我絕不手軟。」國軍首現「雙胞胎將軍」 胡志華、胡中華皆出身飛官（圖／空軍）2019年，空軍臉書就曾放上兩位雙胞胎合影照，當時空軍17、42作戰隊，辦締結兄弟隊交流活動，站在隊伍最前面的，就是擔任隊長的胡姓兄弟，空軍發文，提到兩人運用雙胞胎默契，共同捍衛台海領空，胡媽媽更驕傲地在底下留言"為我的兒子加油"。不過國軍兄弟檔，不只這兩位。被視為陳水扁愛將的前國防部長李天羽，曾任參謀總長、空軍總司令，至於他的弟弟李天翼，同樣是空軍出身，兩兄弟表現，軍界有目共睹。國軍中有父子、兄弟、夫妻檔，但唯一"一門三傑"四顆星將官組合，就是陳良濬、陳良瀚和陳良沛，陳家三兄弟。時任後備司令部司令陳良濬（2011）：「為了國家的安全，為了部隊的戰力維持，所以把各位實施臨時召集。」國軍將軍星光家族多，手足親人共同保衛國家，寫下榮耀的篇章。原文出處：國軍首現「雙胞胎將軍」 胡志華、胡中華皆出身飛官 更多民視新聞報導川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表民視影音 ・ 15 小時前
田中馬11/8-9登場 任賢齊率宇宙人、鼓鼓、白安……返鄉開唱
2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日接力登場，今年以「任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱 × 全球首例路跑社會效益認證」為主軸，不僅延續熱情與感動，更將這場小鎮馬拉松推向國際舞台。賽前記者會率先公布「520心田中音樂節」卡司陣容，田中之子、亞洲天王任賢齊睽違14年回鄉開唱，宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安自由時報 ・ 12 小時前
超狂！不可能正在被改寫 超過1公斤999.9純金縫製經典Nike Air Force 1
來自台灣的潮流黃金品牌 kim-a:，於 2024 年正式成立。品牌承襲家族四十年金工技藝，融合當代藝術與設計語彙，重新定義「黃金」的可能性，首創將純度 999.9 的真金，轉化為可堆疊、可玩賞的創意積木，兼具投資價值與收藏趣味，打造出新世代的「黃金新語言」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
沒豬肉！知名滷肉飯「今大、店小二」雙雙休店
沒豬肉！知名滷肉飯「今大、店小二」雙雙休店EBC東森新聞 ・ 12 小時前
豬肉禁宰令延長10天！ 餐飲名店被迫放無薪假
豬隻禁宰令延長，讓不少老店，面臨沒貨可叫的情況，甚至被迫停業！像是在宜蘭，以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期日」，接下來要休5天！還有花蓮的扁食名店，因為老闆堅持使用溫體豬，今天(30號)賣完就沒原料了，只能暫時停業。 #豬肉禁宰令延長10天#被迫#無薪假東森新聞影音 ・ 12 小時前
索艾克對水瓶座有陰影 林予晞評分時皮皮剉!【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
完整版這裡看：https://youtu.be/uQNScAPjUGY唐綺陽談星私廚 ・ 13 小時前
旅宿業缺工有解？觀光署：開放僑外畢業生從事4種工作
[Newtalk新聞] 國內旅宿業缺工問題懸而未決，觀光署長陳玉秀今(30)日前往立法院答詢時表示，由於國內房務和清潔等職位目前仍有6600個人力缺口，將擴大開放僑外畢業生從事房務、清潔、櫃台和餐飲等4種和旅宿業相關的工作。 針對國內旅宿業缺工問題，觀光署指出，2023年4月起到2024年9月為止，觀光署祭出旅宿業者薪聘人力薪資補貼，共增聘了2811名房務和清潔人員。然而截至目前為止，國內旅宿業光是房務和清潔2個職位，就有6600個人力缺口，顯然無法透過補助薪資補足人力。 觀光署說明，自勞動部宣布簡化僑外生評點制申請程序，爭取僑外留學生畢業後留在台灣工作後，至今已有1153人獲得核可；另有1822人申請實習，其中核准1360人的申請。而開放畢業僑外生從事旅宿服務工作後，這些通過申請的僑外生就能從事房務、清潔、櫃台和餐飲等職業。 此外，觀光署說明，開放僑外生從事房務、清潔、櫃台和餐飲等中階技術人力的前提，是保障本國勞工權益，不會因為旅宿業缺工後開放僑外畢業生投入旅宿業，就影響台灣勞工原有的福利。查看原文更多Newtalk新聞報導華航12/3起「可直飛」美國鳳凰城！每航班還抽3個高級降噪耳新頭殼 ・ 15 小時前
12米水豚君水上大型裝置！亮燈日夜地景藝術市集咖啡節親子同遊
親子,市集,免費景點,碧潭,水豚君,咖啡節,新北景點受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，改至11月1日晚間正式開展，活動至12月28日長達58天，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，晚間6時至10時則點亮裝置燈光，日夜皆有看頭，更有市集、咖啡節、街頭藝人表演，適合親子、跨齡族群到場遊玩！景點+ ・ 11 小時前
天氣》鋒面通過又迎東北風！大台北4地短暫雨 北台灣轉涼
由於鋒面通過及東北季風增強，明（31）日清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，花東地區亦有零星短暫陣雨，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，下周三（11月5日）東北季風再增強，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，天氣轉涼。中時新聞網 ・ 12 小時前
2026年信用卡權益緊縮 換機票拿點數更困難
2026年信用卡權益將有不少變動，各大銀行陸續公告調整方案(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 1 天前
威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 17 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前