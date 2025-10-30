雙11熱戰！特力屋下殺3折 HOLA這品項直接省三萬

記者李鴻典／台北報導

年度最大線上購物節雙11熱鬧開跑！居家裝修電商品牌特力屋「雙11 BUY家節」自10月30日至11月18日限期20天，強推線上線下同慶享百大精選商品下殺3折起！

特力屋雙11精選商品3折起再加碼折價券大禮包、實體門市獨享折扣碼及會員專享禮。（圖／品牌業者提供）

包含「經典明星必BUY：Smart Wash免治系列、調光調色LED吸頂燈、淨水設備、電動工具組及電腦椅、電動升降桌等」；「換季/保暖好物推薦：荷重五層架、各式收納箱、除濕機、浴室暖風機及電熱毯等」；或是「特力屋線上獨享夯品：德國知名品牌鍋具、寵物自動飲水機等」。

特力屋再加碼雙11 BUY家節專屬優惠！包含登入特力屋線上購物領「BUY家大禮包」，享線上購物消費滿額最高現折750元；新會員完成註冊現領100折價券(消費滿999元即享現折)；線上完成結帳並選擇到店自取再折50元；除了線上下同享商品特價優惠外，針對習慣先至門市了解實品內容或使用方法，並透過諮詢更齊全的一次購足DIY修繕相關用品的消費者，為提升其購物體驗，特力屋以OMO概念首創「實體門市獨家折扣碼」，凡至門市了解、詢問商品，並當場決定下單購買，可由現場專人服務完成線上訂購，享消費滿額現折1,088元優惠(惟線上獨賣商品，門市無陳列實品)。

特力屋「雙11 BUY家節」即日起至11/18熱鬧開跑。（圖／品牌業者提供）

HOLA和樂家居即日起至11月12日推出官網限定活動，祭出全站9折，滿2,800元折300元、買4,000元折500元，還可疊加LINE Pay折價券滿1,111元再折111元，多重折扣讓消費超有感！活動期間同步推出「限時爆品」、「超值多入組」、「搶先換季」、「有感降價」等專區，精選高CP值的生活好物。

丹麥家戶喻曉國民品牌Stelton啄木鳥真空保溫壺。（圖／品牌業者提供）

注重生活品味的消費者不能錯過，丹麥家戶喻曉國民品牌Stelton 啄木鳥真空保溫壺，原價 4,800元，雙11限時優惠只要 1,111元，高顏值與優異性能，是送禮自用的完美選擇。而HOLA獨家代理的美國白宮御用沙發品牌La-Z-Boy祭出夢幻折扣，電動牛皮休閒椅原價65,900元，現在只要31,111元，立省超過三萬元！

美國白宮御用沙發品牌La-Z-Boy祭出夢幻折扣。（圖／品牌業者提供）

便利的都市生活，居住空間發展為小宅當道，品味生活除了打理空間收納外，台隆手創館分享定期按摩益處，按摩不僅能緩解肌肉痠痛和緊繃僵硬，從心理健康角度來看，按摩有助於減輕焦慮、助眠，忙碌的上班族撥空體驗人手按摩，或透過按摩產品舒壓，好處不勝枚舉！即日起，台隆手創館全台門市推出〈居家按摩利器〉，推薦商品先別急著放入購物籃，HANDS提供按摩產品體驗，邀您親身試用選購適合的產品，精選新一代居家按摩好物，祭出八折起優惠。

台隆手創館全台門市推出居家按摩利器。（圖／品牌業者提供）

近年許多Made in TAIWAN原生設計與極具創意的生活產品，透過群眾募資共同實現計畫。〈Aurai酷熱敷水波式按摩眼罩〉於嘖嘖募資平台支持者迅速突破萬台的好成績，全球首創水波式眼部冷熱按摩技術，成為追星族的最愛，觀看演唱會前一晚替眼睛來場舒壓放鬆體驗，好迎接一整晚的幸福時光。高達84個按摩接觸點的〈FUGU Beauty 電動頭部按摩器〉，乾濕兩用的頭部按摩器受到許多女孩喜愛，清潔頭髮同時也可一邊按摩；一機多用提供肩頸、手部、腿部按壓舒緩。台隆手創館首波進貨掀熱銷的〈DOSHISHA猩猩之握小腿按摩器〉，愛用者回饋夜晚容易因小腿抽筋睡不好的困擾，在睡前使用小腿按摩器按壓幾分鐘顯著改善。

隨著天氣轉涼，是時候為居家空間換季升級！IKEA雙11線上購物節將於10/30–11/12限時兩週登場，卡友只要至官網下單，單筆滿$6,000現折$600；滿$11,000現折$1,100！IKEA也精選10項秋冬換季單品，從一件達標的超值家具，到千元有找的湊單產品，面對換季需求，從寢具升級、收納整理到秋冬氛圍營造的實用家具家飾，一次備齊，快趁雙11上IKEA官網搶先開逛。

HOTELLRUM長毛地毯。（圖／品牌業者提供）

年度最強購物檔期來襲！屈臣氏宣布即日起至11/26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1超值優惠，從保健食品、醫美護膚、隱形眼鏡、髮類、開架彩妝到專櫃品牌全面參戰。同時迎接全民瘋搶的雙11購物熱潮，屈臣氏網路商店即日起至11/14同步開跑「11.11狂歡購物節」，集結限時96小時爆殺價、會員11倍點數回饋、滿額送萬點、下單抽Dyson吹風機等超狂好康，更攜手foodpanda與Uber Eats推出滿額折扣。

屈臣氏於即日起至11/26推出「7X4寵粉感恩祭」，超過千件商品任意混搭買1送1及眾多超值優惠。（圖／品牌業者提供）

康是美前一波《玩具總動員》加購活動與抽抽樂一上市就掀起搶購熱潮，可愛的模樣令粉絲們直呼「買到停不下來！」而在充滿佳節氣氛的年末時光，康是美再度推出三眼怪、胡迪、巴斯光年等經典角色系列商品，開啟一場童心未泯的生活冒險！「玩具總動員系列 歡樂派對抽抽樂」準備了8個超萌獎項，於11月3日正式開抽，一抽只要50元，抽抽都有獎！從派對狂歡神器「隨身KTV炫彩立體聲藍牙喇叭」到放鬆療癒身心的「便攜加蓋泡腳桶」數量有限，每一抽都是命定的驚喜。

康是美實體門市玩具總動員系列，歡樂派對抽抽樂，一抽$50，抽抽有獎。（圖／品牌業者提供）

